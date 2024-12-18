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АНАЛІТИКА

У ЄС обговорюють відправку миротворців до України: Reuters дізналося ймовірну кількість

 

Європейські країни обговорюють відправку миротворчих військ до України. Ініціативу проявив президент Франції Еммануель Макрон, а обговорення перебуває на ранніх стадіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише видання, європейські лідери наполягають, що зосереджені на збільшенні військової та економічної допомоги Україні. При цьому вони не бачать ознак готовності російського диктатора Володимира Путіна до переговорів.

Попри це низка європейських чиновників все ж обговорює можливість відправки до України миротворців.

За даними Reuters, новообраний президент США Дональд Трамп виключив участь американських військ у миротворчій місії. Трамп заявив, що європейці повинні грати цю роль самостійно на переговорах. Це може свідчити про те, що миротворча місія відбудеться незалежно від того, чи отримає Київ гарантії безпеки через вступ до НАТО, як він сподівається, чи через двосторонні гарантії.

"Навіть якби була гарантія безпеки з боку НАТО, звідки б взявся імпульс на місцях? Він був би європейським, тому наші армійські начальники вже готують плани, які європейські лідери можуть розглянути в майбутньому", - сказало виданню джерело.

За словами джерела Reuters, великі європейські країни, такі як Франція, Німеччина, Італія, Польща і Великобританія, могли б сформувати основну частину сил.

Скільки військ може бути відправлено

У виданні підрахували, що миротворча місія може бути сформована коаліцією з п'яти-восьми країн. Однак аналітики дають різні оцінки чисельності цих сил. Адже багато чого залежатиме від їхньої конкретної місії.

Ймовірно, мова йде про чисельність близько 40 000 військовослужбовців. Однак за схемою ротації, яка також передбачає підготовку підрозділів до розгортання і відновлення після розгортання, в місії може бути задіяно близько 100 000 військовослужбовців.

Інше джерело Reuters також заявило, що може знадобитися до 100 000 військовослужбовців. Такі сили можуть бути сформовані, якщо деякі європейські країни скоротять інші місії.

Також обговорюється склад будь-яких міжнародних сил. Зокрема, міністр оборони Італії Гвідо Кросетто заявив, що ці сили повинні діяти під егідою Організації Об'єднаних Націй. Але інші чиновники кажуть, що це дало б Росії, постійному члену Ради Безпеки ООН, занадто великий вплив.

Ймовірно, Європі також доведеться переконати Сполучені Штати в тому, що вони мають бути залучені до процесу принаймні за допомогою розвідки та іншої оперативної допомоги.

Європейські миротворці в Україні

Обговорення можливості миротворчої місії в Україні тривають. Президент Франції Еммануель Макрон раніше запропонував ідею розміщення європейських військ у разі замороження конфлікту.

В Італії ж Міністерство оборони та МЗС зазначили, що італійські військові можуть долучитися до місії лише після припинення бойових дій. Також наголосили на важливості надання Україні надійних гарантій безпеки.

Нещодавно Politico дізналося деталі зустрічі президента Володимира Зеленського з європейськими лідерами, яка відбудеться 18 грудня. Однією із тем буде миротворча місія в Україні.

Днями міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна ймовірно, відіграватиме певну роль у забезпеченні майбутньої угоди про припинення вогню між Росією та Україною. Але наразі не відомо, як саме можуть виглядати миротворчі сили.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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