Україна вдарила західними ракетами: на Ростовщині є влучання

Збройні сили України (ЗСУ) заявили про застосування франко-британських ракет Storm Shadow / SCALP для ударів по військових об'єктах на території Росії.

"Немає нічого прекраснішого, ніж ракети Scalp&Storm Shadow у напрямку імперії зла!", - повідомили у середу, 18 грудня, Повітряні сили ЗСУ, опублікувавши фотографії ракети Storm Shadow.

Також у ПС ЗСУ подякували "партнерам Франції та Німеччини за підтримку України" та пілотам 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка за успішну бойову роботу. Інші деталі не наводяться.

Тим часом російські воєнкори підтверджують, що у Ростовській області нібито помітили уламки збитої крилатої ракети Storm Shadow. Як переконує виконуючий обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсар, російська ППО нібито відбила атаку 10 ракет. За його даними, внаслідок падіння фрагментів збитої ракети в хуторі Мала Кам'янка загорівся житловий будинок, але загиблих і постраждалих немає.

ЦПД РНБО: Атаковано "Комбінат Каменський"

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко повідомив, що в Ростовській області атаковано одне з найбільших хімічних підприємств РФ - ФКП "Комбінат Каменський". "Він займається виробництвом ракетного палива (спеціалізується на виготовленні твердопаливних компонентів для ракетних двигунів, зокрема для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) і міжконтинентальних балістичних ракет на твердому паливі)", - написав він у Telegram, не уточнюючи вид зброї, яким атакували.

Також комбінат, за його словами, займається виготовленням вибухових речовин, компонентів для боєприпасів, а також утилізацією та знешкодженням відпрацьованих ракетних систем.