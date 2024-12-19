Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна вдарила західними ракетами: на Ростовщині є влучання

 

Збройні сили України (ЗСУ) заявили про застосування франко-британських ракет Storm Shadow / SCALP для ударів по військових об'єктах на території Росії.

"Немає нічого прекраснішого, ніж ракети Scalp&Storm Shadow у напрямку імперії зла!", - повідомили у середу, 18 грудня, Повітряні сили ЗСУ, опублікувавши фотографії ракети Storm Shadow.

Також у ПС ЗСУ подякували "партнерам Франції та Німеччини за підтримку України" та пілотам 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка за успішну бойову роботу. Інші деталі не наводяться.

Тим часом російські воєнкори підтверджують, що у Ростовській області нібито помітили уламки збитої крилатої ракети Storm Shadow. Як переконує виконуючий обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсар, російська ППО нібито відбила атаку 10 ракет. За його даними, внаслідок падіння фрагментів збитої ракети в хуторі Мала Кам'янка загорівся житловий будинок, але загиблих і постраждалих немає.

ЦПД РНБО: Атаковано "Комбінат Каменський"

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко повідомив, що в Ростовській області атаковано одне з найбільших хімічних підприємств РФ - ФКП "Комбінат Каменський". "Він займається виробництвом ракетного палива (спеціалізується на виготовленні твердопаливних компонентів для ракетних двигунів, зокрема для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) і міжконтинентальних балістичних ракет на твердому паливі)", - написав він у Telegram, не уточнюючи вид зброї, яким атакували.

Також комбінат, за його словами, займається виготовленням вибухових речовин, компонентів для боєприпасів, а також утилізацією та знешкодженням відпрацьованих ракетних систем.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9048
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 43,9581
  0,0438
 0,10

Курс обміну валют на вчора, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5240  0,10 0,24 42,1224  0,08 0,19
EUR 43,7248  0,09 0,20 44,4100  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8850  0,05 0,12 41,9050  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес