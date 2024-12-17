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Рада спростила процедуру торгівлі вживаними авто, щоб зменшити тіньовий ринок
Верховна Рада 17 грудня ухвалила в другому читанні й у цілому законопроєкт №9083, який має на меті спростити процедуру торгівлі вживаними автомобілями.
Про це повідомляє голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Ухвалений закон звільняє дилерів, які займаються перепродажем вживаних автомобілів, від обов'язку реєструвати придбані автомобілі на себе. Замість цього пропонується реєструвати машину одразу на кінцевого споживача.
Ухвалений закон звільняє дилерів, які займаються перепродажем вживаних автомобілів, від обов'язку реєструвати придбані автомобілі на себе. Замість цього пропонується реєструвати машину одразу на кінцевого споживача.
"Скасування безглуздої державної реєстрації вживаних автомобілів торгуючою організацією на себе, навіть якщо вона їх купує як товар для подальшого перепродажу - стане запорукою для виведення з "тіні" ринку, розширення діяльності білих автотрейдерів та ліквідації схем, через які бюджет недоотримує податки", - сказав він.
У пояснювальній записці до законопроєкту вказано, що ринок вживаних автомобілів в Україні значно більший за ринок нових авто.
Автори законопроєкту вказували, що це пов'язано з тим, що з 2010 року суб'єкти господарювання, які торгують вживаними авто, зобов'язані реєструвати придбані автомобілі на себе як основний засіб, а не як товар. Це призводить до подвійної перереєстрації автомобілів в сервісних центрах МВС - спочатку на суб'єкта господарювання, а потім на кінцевого споживача.
У багатьох країнах, зокрема в США, Німеччині, Польщі, автодилери можуть скуповувати вживані автомобілі без їх державної перереєстрації на себе.
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