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АНАЛІТИКА

В Instagram з'явилась можливість писати відкладені повідомлення

17:07 17.12.2024 |

Новини IT

В Instagram з'явилась можливість писати відкладені повідомлення

 

Meta без попередніх оголошень додала в Instagram функцію відкладених повідомлень, пише TechCrunch.

Функція відкладених повідомлень стане особливо корисною для творців контенту та брендів, які прагнуть охопити аудиторію в найвдаліший час. Вона також буде зручною для користувачів, які хочуть зв'язатися з друзями у різних часових поясах.

Щоб запланувати DM, потрібно написати повідомлення, натиснути й утримувати кнопку "Надіслати", а потім обрати дату та час для його відправлення.

Instagram активно розвиває DM і додає нові можливості як для авторів, так і для звичайних користувачів. Нещодавно також з'явилась можливість ділитися своїм місцезнаходженням з друзями через повідомлення.
За матеріалами: mezha.media
 

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