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В Instagram з'явилась можливість писати відкладені повідомлення
17:07 17.12.2024 |
Meta без попередніх оголошень додала в Instagram функцію відкладених повідомлень, пише TechCrunch.
Функція відкладених повідомлень стане особливо корисною для творців контенту та брендів, які прагнуть охопити аудиторію в найвдаліший час. Вона також буде зручною для користувачів, які хочуть зв'язатися з друзями у різних часових поясах.
Щоб запланувати DM, потрібно написати повідомлення, натиснути й утримувати кнопку "Надіслати", а потім обрати дату та час для його відправлення.
Instagram активно розвиває DM і додає нові можливості як для авторів, так і для звичайних користувачів. Нещодавно також з'явилась можливість ділитися своїм місцезнаходженням з друзями через повідомлення.
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