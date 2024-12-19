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АНАЛІТИКА

ВР виключила Бойка з комітету з прав людини

11:43 19.12.2024 |

Політика

 

Верховна Рада виключила парламентарія Юрія Бойка (депутатська група "Платформа за життя та мир") зі складу комітету з прав людини, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"З другої спроби Рада відкликала Юрія Бойко з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин", - написав Железняк у телеграмі.

За його словами, постанову про виключення Бойка з профільного комітету підтримали 258 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер.

Як повідомлялося, раніше Бойко в соцмережі "Тікток" заявив про зростаючу підтримку його політсили за рахунок людей, які нібито страждають від якихось "радикалів" в Україні, а також про нібито заборону говорити рідною мовою.

Бойко був співголовою забороненої 2022 року партії "Опозиційна платформа - За життя".

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За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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