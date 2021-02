Нагнали жути. Почему гнев Пекина из-за санкций против покупателя «Мотор Сич» преувеличен

Предлагаем вашему вниманию статью Пей Ю, журналиста финансового издания из КНР "Сина", проливающую свет на особенности ведения бизнеса покупателем предприятия Мотор Сич. В частности, на темные схемы, повлекшие преследования со стороны китайской Фемиды. По прочтении этого материала сомнений в правомерности санкции против этого инвестора практически не остается. Пекин при случае, безусловно, воспользуется этой историей в попытке надавить на Киев и получить некие преференции, но ситуация весьма далека от однозначной.

Если бы не упоминание в санкционных списках США и Украины, то даже в Китае мало кто знал бы, что это за компания Beijing Tianjiao Aviation Industry Investment Corporation, (далее именуемая Tianjiao Airlines). Но теперь в странах Европы и Америки название Tianjiao Airlines уже не так незнакомо (по всей видимости, эта известность заставила компанию сменить имя: теперь она называется Genghis Khan Airlines, но сайт остался прежним, tianjiao-air.com. Кроме того, упоминается и другое название, Skyrizon - прим. пер.)

В конце января 2021 года президент Украины Зеленский подписал санкционный приказ, наложивший санкции на четыре компании и три физических лица из Китая, включая Tianjiao Airlines. В середине января 2021 года авиакомпания Tianjiao Airlines также была включена правительством США в "Список военных конечных пользователей" (с формулировкой, что попытки компании приобрести и локализовать иностранные военные технологии представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности и интересам внешней политики США - прим. пер.). Tianjiao Airlines - инвестор ведущей украинской двигателестроительной компании мирового уровня.

За этим стоит игрок по имени Ван Цзин. Ван Цзин является основным акционером Tianjiao Airlines и фактически контролирует ее. В соответствии с этим санкционным постановлением ему будет запрещен въезд в Украину. Компания Tianjiao, а также группа Xinwei, которую он тоже контролирует, оказались в затруднительном положении и в Китае. Чем закончится для Ван история с "Мотор Сич"?

Почему компанию внесли в санкционный список

14 января 2021 года Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США опубликовало обновленный список военных конечных пользователей (MEU), в котором появилась ничем не примечательная китайская компания Skyrizon. Корреспондент China Business Daily выяснил, что Skyrizon - это Tianjiao Airlines, и эта компания не на слуху даже в Китае.

Однако спустя пару недель, когда Зеленский подписал указ о санкциях и авиакомпания Tianjiao снова оказалась в подобном списке, это заставило задуматься о важности финансируемого Китаем предприятия. Компания, о которой даже не слышали в авиационной отрасли, вновь и вновь оказывалась под санкциями и вносилась в "черные списки". Почему?

Tianjiao Aviation является инвестором "Мотор Сич". Эксперт авиационной отрасли сообщил журналистам, что это украинская компания, производящая двигатели, ее технологический уровень находится на мировом уровне. Наиболее продвинутые типы двигателей производства "Мотор Сич" в свое время в основном поставлялись для российских самолетов.

Ухудшение отношений между Россией и Украиной сказалось на поставках продукции "Мотор Сич" в Россию, а показатели компании посыпались. В результате в 2016 году финансируемая Китаем компания Tianjiao Aviation приобрела 65% акций "Мотор Сич" и стала основным акционером предприятия, производящего авиадвигатели.

На протяжении многих лет проектирование и производство двигателей является областью концентрации усилий китайского авиапрома. В гражданском двигателестроении исследования уже привели к разработке двигателей вроде CJ-1000 и других моделей. Однако по словам Лю Дасяна, академика Китайской инженерной академии, для самостоятельных исследований и разработок китайским двигателестроителям еще предстоит пройти долгий путь.

Поэтому часть китайского капитала обратила внимание на зарубежные страны. "Украина унаследовала многие производственные комплексы с советских времен и имеет относительно хорошие промышленные системы и традиции. "Мотор Сич" - типичный пример", - сказал репортерам высокопоставленный представитель авиационной отрасли Китая.

Что такое Tianjiao

После указа президента Украины, четыре китайские компании, включая Tianjiao Airlines, а также три физических лица столкнутся с различными санкциями вроде замораживания активов, ограничения торговли, доступа, вывода и увеличения капитала, а также ограничения торговли ценными бумагами. В каком качестве Tianjiao Airlines фигурирует в санкционных списках США и Украины?

Несколько человек, знакомых с ситуацией, сообщили журналистам, что Tianjiao Airlines является китайской компанией с частным капиталом. Приобретение 65% акций "Мотор Сич" - чисто коммерческая инвестиция.

Tianjiao Airlines тесно связана с частной инвестиционной группой Xinwei Group. Полное название Xinwei Group - Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. Ее возглавляет уже упоминавшийся Ван Цзин, держатель 97% акций Tianjiao Airlines. Компания эта была основана в октябре 2014 года, а ее род деятельности обозначен как управление промышленными инвестициями (при этом в ней всего 19 сотрудников, а попытки дозвониться в главный офис, предпринятые журналистами Reuters, потерпели неудачу. Столь же безуспешны были попытки связаться с Beijing Xinwei Technology Group Co. - прим. пер.).

"Ван Цзин также создавал листинговые компании (ОАО, чьи акции торгуются на фондовой бирже)", - сказал журналистам человек, знакомый с ситуацией, но их рейтинги не вселяют оптимизма. Xinwei Technology приостановил свой листинг (Шанхайская биржа сняла ее акции с торгов после того, как в июне компания не сумела погасить свои обязательства на 1,5 млрд юаней и была обвинена в сокрытии отношений с дочерними компаниями - прим. пер).

Очевидно, что акции "Мотор Сич" Ван Цзин покупал "на пробу". "Мотор Сич" имеет высокую репутацию как в России, так и в европейской авиационной промышленности - ее прозвали "королем двигателей ". Двигатели Д-18Т, которыми оснащаются российские стратегические транспортные самолеты Ан-124, спроектированы и изготовлены компанией "Мотор Сич", чьи технологии производства и качество исполнения находятся на уровне лучших мировых образцов.

В то же время Ван Цзин воспользовался этим, чтобы учредить компанию Chongqing Strategic Emerging Industry Investment Partnership (партнерство с ограниченной ответственностью) и создать ООО Chongqing Tianjiao Aviation Power Co. В Чунцине была основана компания Chongqing Mada Xiqi Tianjiao Aviation Power Co., Ltd.

"Мотор Сич" стала очень хорошей картой в руках Ван Цзина. У "Мотор Сич" хорошая репутация и она располагает собственными ключевыми технологиями и продуктами. Здесь есть, где развернуться, чтобы создать совместное предприятие в Китае", - отметил источник, знакомый с ситуацией.

Покупатель "Мотор Сич" в осаде

Фактически, все компании и частные лица, оказавшиеся под введенными Украиной санкциями, связаны с инвестициями и приобретением "Мотор Сич" и фактически контролируют группу Tianjiao (помимо Tianjiao Airlines, в нее входят также Tianjiao Aircraft Holdings Co., Ltd., Hong Kong Tianjiao Holdings Co., Ltd., Xinwei Group).

"Санкции против Ван Цзина, включая даже запрет на въезд в Украину, имеют сложную международную политическую подоплеку", - сказал человек, знакомый с авиационной отраслью. История с продажей "Мотор Сич" является индикатором изменений в международном статусе Украины и ее отношениях с внешним миром. Во времена правления Петра Порошенко Национальная антимонопольная комиссия Украины провела обширное расследование процесса инвестирования Tianjiao Aviation в "Мотор Сич" и скупки ее акций.

Проблемы Ван Цзина на этом не заканчиваются. В 2020 году китайский суд трижды привлекал к ответственности Tianjiao Airlines, общая сумма взысканий по этим вердиктам составила около 302 млн юаней ($47 млн). В информации о судебных делах в Пекине, Ханчжоу и других местах также упоминается множество процессов с участием Tianjiao Airlines. Самым крупным иском было дело, поданное в Пекинский народный суд первой инстанции 4 сентября 2020 года, на сумму до 640 млн юаней ($92 млн). Суммы еще нескольких исков превышали 100 млн юаней каждый (в общей сложности Tianjiao ака Skyrizon по предписаниям судебных инстанций обязана выплатить различным контрагентам 1,5 млрд юаней ($232 млн), это больше, чем ее капитализация - прим. пер.).

Репортер узнал, что Tianjiao Airlines также передала в залог акции компаний Du Tao и Wang Jing Банку развития Китая. В то же время Tianyan Check показывает, что на данный момент в процессе рассмотрения находятся 14 судебных исков против Tianjiao Airlines и самого Ван Цзина. Tianjiao Power Company была внесена в список ненадежных компаний, опубликованный Верховным народным судом. Решение о признании ненадежной было вынесено на основании отказа при наличии возможности выполнять обязательства по определению действующих юридических документов, а также того факта, что компания передала на аутсорсинг систему отчетности о собственности. (В отношении Ван Цзина также действуют четыре судебных решения, ограничивающие траты как его личные, так и Tianjiao Aviation Industry Investment Co. В частности, согласно вердикту от 16 декабря 2020 года, Вану запрещено покупать билеты первого класса на авиационный и морской транспорт, а также путешествовать скоростными поездами. Ему и Skyrizon запрещено покупать или арендовать офисы класса люкс, а также путешествовать с целью отдыха - прим. пер.).

Ранее "Мотор Сич" была важным козырем в руках Ван Цзина, но что будет, когда украинские санкции вступят в силу?

Несколько дней назад официальный представитель МИД Ван Вэньбинь заявил, что Китай всегда выступал против односторонних санкций иностранных правительств в отношении китайских компаний. В то же время, власти всегда требовали, чтобы китайские компании работали за рубежом на законных основаниях.