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НАПК закрыло реестр деклараций чиновников
23:55 28.10.2020 |
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) из-за решения Конституционного суда Украины закрыл реестр электронных деклараций.
Об этом глава НАПК Александр Новиков заявил в комментарии Украинской правде.
"Конституционный суд признал 27 числа - и сегодня решение опубликовано - неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как себя, так и всех лиц, получающих зарплату за счет налогов Украины", - сказал Новиков.
По словам главы Нацагентства, реестр деклараций на сайте перестанет быть доступен с 18:00. Сейчас доступк к странице https://public.nazk.gov.ua/ отсутствует.
"Решение Конституционного суда возвращает Украину не в 2013 год, а в 1991, когда вообще в принципе не существовало никакого антикоррупционного законодательства. Оно полностью отменяет все механизмы предотвращения коррупции, которые были выстроены за годы независимости",- добавил Новиков.
Он пояснил, что реестр не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.
Как сообщалось, ранее Конституционный суд Украины обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.
Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.
Ранее НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у судей Конституционного суда Ирины Завгородней и Сергея Головатого, которые голосовали за признание неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса, устанавливающей наказание за недостоверное декларирование. Как заявили в НАПК, это свидетельствует о наличии у этих судей конфликта интересов во время участия в принятии решения.
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