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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В Раде хотят обязать интернет-провайдеров раскрывать данные о деятельности пользователей

13:02 09.09.2020 |

Право, Политика

 

Для борьбы с киберпреступностью в Раде хотят ввести использование электронных доказательств и обязать провайдеров раскрывать данные о деятельности пользователя в интернете.

Соответствующий законопроект №4004 зарегистрирован в парламенте под авторством нардепа "Слуги народа" Дениса Монастырского и с подписями группы депутатов "За будущее", "Довіри" и СН (всего 13 депутатов).

В законопроекте предлагается усовершенствовать государственно-частное взаимодействие правоохранителей и провайдеров при проведении оперативно-розыскных мероприятий, негласных следственных (розыскных) действий и временного доступа к информации, вещам и документов.

Согласно документу, провайдеры телекоммуникаций обязаны за собственные средства устанавливать в своих сетях техсредства, необходимые для проведения негласных следственных (розыскных) действий и доступа к информации о связи, абоненте, получении и маршруте передачи интернет-услуг, их продолжительности и содержания.

Также операторы должны способствовать проведению оперативно-розыскных мероприятий и недопущению разглашения о их проведении.

В РФ все операторы связи обязаны устанавливать аналогичное оборудование (т.н. СОРМ - система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий) за свой счет в пользу спецслужб, в том числе - в соответствии с так называемым "законом Яровой", который декламировался как ужесточение наказания за терроризм и экстремизм.

Кроме этого законопроект дополнит перечень процессуальных источников доказательств электронными доказательствами, а также создаст порядок специальной конфискации виртуальных активов.

В документе определено, что электронным доказательством является информация в электронной форме со сведениями, которые могут быть использованы в качестве доказательства факта или обстоятельств, устанавливаемых в ходе уголовного производства.

К электронным доказательствам могут принадлежать текстовые документы, графические изображения, планы, фотографии, видео- и звукозаписи и т.д., виртуальные активы, сайты, текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, метаданные и базы данных.

Также в документе отмечается, что сейчас специальная конфискация не охватывает виртуальные активы, хотя преимущественно через неурегулированные законом виртуальные рынки осуществляется легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

В частности, по законопроекту виртуальные активы, которые были предметом уголовного преступления или иного общественно опасного деяния, конфискуются, кроме тех, кто возвращаются владельцу (законному владельцу)
По материалам: Экономическая правда
 

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