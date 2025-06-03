Суттєве збільшення підтримки України є справою найближчих місяців - Науседа

Наступний саміт НАТО в Гаазі має дати чіткий сигнал, що Альянс стоїть на боці України, водночас практичним завданням НАТО на найближчі місяці має стати суттєве збільшення військової підтримки України.

Про це на пресконференції у Вільнюсі за підсумками саміту Бухарестської дев'ятки та країн Північної Європи заявив президент Литви Гітанас Науседа, передає кореспондент Укрінформу.

«Саміт в Гаазі повинен дати чіткий сигнал, що НАТО стоїть на боці України. Ми маємо показати це, надаючи постійну підтримку її збройним силам та євроатлантичним прагненням. У найближчі місяці одним із ключових завдань буде суттєве збільшення військової підтримки України для забезпечення стримування на місцях та підготовки умов для майбутніх переговорів про мир», - зазначив лідер Литви.

За його словами, це є завданням насамперед європейців та найближчих сусідів та друзів України.

«Україна також потребує наших інвестицій в оборонну промисловість. Ми повинні перейти від реактивних дій до надійної військової підтримки, заздалегідь запланованих поставок далекобійної артилерії, сучасних систем протиповітряної оборони та безпілотних літальних апаратів», - додав він.

Науседа нагадав, що Україна також потребує прогресу у підтримці з боку ЄС з метою постачання їй 2 мільйонів снарядів великого калібру.

Президент Литви висловив сподівання, що союзники візьмуть за приклад його країну та продовжать рухатися до досягнення цілі щонайменше 5% ВВП на оборону та пов'язаних з цим інвестицій.

«Литва витратить 4% ВВП на оборону цього року і понад 5 - з наступного року і до 2030-го», - наголосив Науседа.