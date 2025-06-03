СБУ втретє вразила Кримський міст

Служба безпеки України 3 червня здійснила спецоперацію під час якої втрете вразила Кримський міст. Як заявили у відомстві, підготовка тривала декілька місяців. Спочатку агенти СБУ замінували опори цього незаконного об'єкта, а у вівторок вранці о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований.

В СБУ заявляють, що підводні підпірки опор мосту сильно пошкоджено на рівні дна , оскільки під опору заклали 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті. Таким чином міст фактично перебуває в аварійному стані.

«Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним обʼєктам РФ немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст - абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим - це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь», - зазначив голова СБУ Василь Малюк.