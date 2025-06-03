Драпатий став командувачем Об'єднаних сил, «Мадяр» - очолив СБС замість Сухаревського

Генерала Михайла Драпатого призначили командувачем Об'єднаних сил, щоб він міг займатися фронтом. Він пішов з посади командувача Сухопутними силами після трагедії на полігоні на Дніпропетровщині. Про нове призначення повідомив президент Володимир Зеленський.

Також президент провів заміну командувача Сил безпілотних систем Вадима Сухаревського на Роберта Бровді "Мадяра".

"Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях. Буде займатися фронтом", - заявив президент у вечірньому зверненні.

Михайло Драпатий у соцмережах написав, що зустрічався з президентом і отримав від нього завдання.

"Я залишаюсь у строю. На передовій. Там, де маю бути. Там, де можу найбільше", - зазначив генерал.

Про відставку з посади командувача Сухопутних військ Драпатий заявив у неділю, 1 червня, після трагедії на полігоні у Дніпропетровській області, куди влучила російська ракета.

Внаслідок удару там загинули 12 людей і отримали поранення понад 60. Драпатий повідомив, що загиблі на полігоні - це молоді хлопці з навчального батальйону. Більшість із них перебували в укриттях.

Генерал сказав, що бере на себе відповідальність за цю трагедію.

"Як командувач, я не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів. Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність", - наголосив він. Він натякав, що система і вище командування не дали йому провести потрібні зміни.

У вівторок, 3 червня, він доповів президенту про удар по полігону.

"Мав тривалу розмову з президентом. Доповів усе, що наразі відомо про трагедію на полігоні. Про кожен крок - хто був на місці, хто відповідав за людей, хто мав діяти", - заявив генерал Драпатий.

Він зазначив, що пояснив голові держави причини свого рішення піти у відставку.

"Президент почув, підтримав і запропонував зосередитись на головному - війні, фронті, перемозі", - зазначив генерал Драпатий. Він заявив, що потрібно змінювати культуру всередині війська - ставлення командирів до бійців, до виконання обов'язків.

Раніше оглядачі вказували, що Михайло Драпатий мав напружені стосунки з головкомом Олександром Сирським.

"Мадяр" замість Сухаревського

Роберт Бровді

Зеленський також призначив нових командувачів Десантно-штурмових військ та Сил безпілотних систем. Про це йдеться в указах, опублікованих на сайті президента.

Роберта "Мадяра" Бровді, відомого як командира 414 окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра", призначили командувачем Сил безпілотних систем. Підрозділ Бровді вважається одним із найефективніших у війську.

12 травня Роберт Бровді отримав від президента золоту зірку "Героя України".

З цієї посади звільнили Вадима Сухаревського, який створював ці сили.

Сухаревський, як вказують оглядачі, також мав напружені стосунки з головкомом. Частина військових сприйняли його звільнення вкрай негативно.

"На цьому етапі наші бачення щодо подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом. Вважаю чесним і професійним рішенням у цій ситуації завершити свою каденцію на посаді командувача СБС. Залишаю посаду з глибокою вірою в кожного, хто продовжує нести цю ідею далі", - написав Сухаревський.

При цьому Зеленський призначив Вадима Сухаревського заступником командувача оперативного командування "Схід".

Вадим Сухаревський

Олега Апостола, колишнього комбрига 95-ї ОШБр, Зеленський призначив командувачем Десантно-штурмових військ. Він до останнього часу обіймав посаду заступника головнокомандувача Олександра Сирського.

З посади командувача ДШВ звільнили Ігоря Скибюка. Його призначили заступником начальника Генштабу.

Олег Апостол та Олександр Сирський

Депутатка Мар'яна Безугла, яка часто критикує командування і активно займається військовими питаннями, назвала сьогоднішні рішення перемогою Олександра Сирського.

Вона критично оцінила призначення в Сили безпілотних систем і ДШВ.

З іншого боку, пораділа, що Драпатий залишиться командувати військами.

"Тепер Драпатий - командувач Об'єднаних сил. Кращий польовий генерал отримав потенційно увесь фронт. Якщо йому дійсно дадуть управляти всією обороною країни, перерозподіляти ресурси, змінювати загальні принципи, берегти людей - це наш ШАНС. І шанс, що це - новий Головнокомандувач", - написала Безугла.

Хто такий Драпатий

Генерал-майор Драпатий був призначений командувачем Сухопутки наприкінці листопада 2024 року.

До цього він відповідав за відбиття російського наступу на Харківщині, яке почалося 10 травня. Йому вдалося організувати оборону на цій ділянці фронту і не пропустив противника вглиб території.

Після призначення Олександра Сирського головкомом ЗСУ в лютому 2024 року Драпатий став заступником начальника генштабу з питань підготовки військових.

Однак широко відомим він став ще в 2014 році. На посаді командира батальйону 72-ї окремої механізованої бригади Драпатий організував прорив українських військ 9 травня 2014 року в центр Маріуполя, на той момент захопленого проросійськими бойовиками.

Вже в серпні того ж року у надзвичайно складних умовах зміг вивести підрозділи ЗСУ з оточення біля села Ізварине (Луганська область) на кордоні з РФ.

В 2016 році Драпатий очолив 58-у окрему мотопіхотну бригаду. Вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році керував обороною на Херсонському напряму, зокрема, був одним з тих, хто брав участь в операції зі звільнення Херсона в листопаді 2022 року.

Військові експерти вказують на фаховість Драпатого як командира, його дбайливе ставлення до особового складу і високий авторитет в ЗСУ.