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АНАЛІТИКА

Qualcomm тестує флагманський ARM-чип Snapdragon X2 Elite з 18 ядрами та 64 ГБ оперативної пам'яті

23:05 02.06.2025 |

Новини IT

 

Qualcomm готує новий ARM-чип для ноутбуків, який стане справжнім монстром продуктивності - про це повідомив інсайдер Роланд Квандт (Roland Quandt).

За даними Квандта, Qualcomm активно тестує новий чипсет з індексом SC8480XP. Найімовірніше, під ним ховається флагманський Snapdragon X2 Elite, призначений для ноутбуків з Windows.

Інсайдер розкрив, що топова конфігурація процесора отримає щонайменше 18 ядер і 64 ГБ оперативної пам'яті, водночас він постачатиметься у форматі SiP (System-in-Package), коли всі компоненти, включно з пам'яттю, запаковано в одному корпусі, і не передбачено можливості апгрейда з боку користувача.

Очікується, що анонс флагманського Snapdragon X2 Elite відбудеться 23 вересня в рамках заходу Snapdragon Summit.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Qualcomm
 

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