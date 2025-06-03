У Стамбулі домовилися про нові обміни полоненими – Умєров

Делегації України та РФ домовилися у Стамбулі про нові обміни полоненими, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

«У питанні звільнення військовополонених ми домовилися зосередитися на конкретних категоріях, а не на цифрах. Ми домовилися про обмін «всіх на всіх» важкопоранених і тяжкохворих військовополонених. Друга категорія -це молоді солдати, яким від 18 до 25 років. Також ми домовилися про повернення 6000 тіл загиблих солдатів», - сказав він під час брифінгу у Стамбулі.

Під час попереднього раунду переговорів, який відбувся 16 травня, значного прогресу сторони досягти не змогли, однак тоді був узгоджений обмін полоненими у форматі «тисяча на тисячу». Останній етап обміну завершився 25 травня.