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У Стамбулі домовилися про нові обміни полоненими – Умєров
17:28 02.06.2025 |
Делегації України та РФ домовилися у Стамбулі про нові обміни полоненими, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
«У питанні звільнення військовополонених ми домовилися зосередитися на конкретних категоріях, а не на цифрах. Ми домовилися про обмін «всіх на всіх» важкопоранених і тяжкохворих військовополонених. Друга категорія -це молоді солдати, яким від 18 до 25 років. Також ми домовилися про повернення 6000 тіл загиблих солдатів», - сказав він під час брифінгу у Стамбулі.
Під час попереднього раунду переговорів, який відбувся 16 травня, значного прогресу сторони досягти не змогли, однак тоді був узгоджений обмін полоненими у форматі «тисяча на тисячу». Останній етап обміну завершився 25 травня.
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