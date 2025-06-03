Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нардеп Железняк з «Голосу» ініціює звільнення міністра фінансів

 

Депутат Верховної Ради Ярослав Железняк із Голосу (перший заступник голови фінансового комітету) 3 червня запропонував звільнити міністра фінансів Сергія Марченка. Про це повідомляється на сайті парламенту в проєкті постанови №13343.

Железняк звинувачує Марченка у саботажі проведення реформи та порушенні закону щодо запуску конкурсу на голову Держмитниці, зриві строків подання бюджетної декларації та систематичних проблемах із фінансуванням бюджету.

Також він закидає, що Марченко нібито погоджується з "популістичними бюджетними побажаннями Офісу президента", такими як Національний кешбек, фінансування єдиного телемарафону, "тисяча Зеленського", закупівля ядерних реакторів.

Крім того, депутат звинувачує міністра в "самоусуненні та відданні на аутсорс Офісу президента всіх фінансових відомств Мінфіну".

Депутат написав у Telegram, що колись підтримував призначення Марченка, але вважає, що за п'ять років на посаді той втратив принципи та перетворився на "безмовного виконавця" команд Офісу президента.

Ініціатива звільнення міністра не означає, що він буде звільнений. Так само, як не звільняють міністра оборони Рустема Умерова чи міністра енергетики Германа Галущенка, щодо яких у парламенті зареєстрували проєкти постанови про звільнення.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6385
  0,0201
 0,05
EUR
 1
 47,4263
  0,0769
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2938  0,13 0,32 41,8138  0,04 0,10
EUR 47,1288  0,30 0,63 47,8535  0,27 0,56

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7025  0,07 0,17 41,7200  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес