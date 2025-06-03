Нардеп Железняк з «Голосу» ініціює звільнення міністра фінансів

Депутат Верховної Ради Ярослав Железняк із Голосу (перший заступник голови фінансового комітету) 3 червня запропонував звільнити міністра фінансів Сергія Марченка. Про це повідомляється на сайті парламенту в проєкті постанови №13343.

Железняк звинувачує Марченка у саботажі проведення реформи та порушенні закону щодо запуску конкурсу на голову Держмитниці, зриві строків подання бюджетної декларації та систематичних проблемах із фінансуванням бюджету.

Також він закидає, що Марченко нібито погоджується з "популістичними бюджетними побажаннями Офісу президента", такими як Національний кешбек, фінансування єдиного телемарафону, "тисяча Зеленського", закупівля ядерних реакторів.

Крім того, депутат звинувачує міністра в "самоусуненні та відданні на аутсорс Офісу президента всіх фінансових відомств Мінфіну".

Депутат написав у Telegram, що колись підтримував призначення Марченка, але вважає, що за п'ять років на посаді той втратив принципи та перетворився на "безмовного виконавця" команд Офісу президента.

Ініціатива звільнення міністра не означає, що він буде звільнений. Так само, як не звільняють міністра оборони Рустема Умерова чи міністра енергетики Германа Галущенка, щодо яких у парламенті зареєстрували проєкти постанови про звільнення.