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АНАЛІТИКА

Китайські вчені створили лазерний пристрій, що здатний читати текст на відстані більше кілометра

16:59 02.06.2025 |

Новини IT

 

Вчені з Університету науки і технологій Китаю розробили унікальний лазерний пристрій, який може зчитувати дрібний текст з відстані понад кілометр, повідомляє BGR з посиланням на науковий журнал Physical Review Letters. Використовуючи метод інтерферометрії активної інтенсивності, вони змогли подолати традиційні обмеження оптики та атмосферних перешкод.

На відміну від звичайних камер, що збирають світлові хвилі через лінзи, цей лазерний пристрій використовує кілька випромінювачів для створення псевдотеплового освітлення. Відбиті лазерні промені фіксуються двома телескопами, а отримані дані обробляються спеціальним алгоритмом, що дозволяє відтворити зображення з високою деталізацією.

Науковці провели експеримент, у якому розмістили на відстані 1,36 км алюмінієві пластини з вирізаними літерами "USTC" розміром 8×9 мм, де ширина кожної букви становила лише 1,5 мм. Лазерна система успішно зчитала текст, забезпечивши роздільну здатність, що перевищує теоретичний ліміт одного телескопа у 14 разів. Технологія працює навіть тоді, коли сигнал слабкий або спотворений, в тому числі погодними умовами.

Ця розробка хоч і перебуває ще на стадії досліджень, вона має значний потенціал для застосування у сфері дистанційного зондування, безконтактної візуалізації у складних умовах та високоточного спостереження. В майбутньому вона може стати важливим інструментом для громадської безпеки та моніторингу стихійних лих.
За матеріалами: mezha.media
 

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