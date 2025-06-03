Українська делегація на чолі із Свириденко прибула до Вашингтону - Єрмак

До Вашингтона прибула українська делегація, яку очолює міністерка економіки України Юлія Свириденко. Також приїхала команда Міністерства оборони та Офісу президента.

Про це глава ОП Андрій Єрмак написав у Telegram.

Він зазначив, що повістка є доволі комплексною. Планується обговорити:

* оборонну підтримку та ситуацію на полі бою;

* посилення санкцій проти росії, зокрема законопроєкт сенатора Ліндсі Грема;

* Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови (більш відома як угода про корисні копалини);

* питання повернення росією депортованих українських дітей та підтримку цього процесу;

* пропаганду росіян, повʼязану з питаннями церкви.

«Буде чимало зустрічей з представниками обох партій, які підтримують Україну, командою президента США Дональда Трампа. Ми розповімо про результати зустрічей в Стамбулі, а також про те, як росія затягує час з припиненням вогню та перемовинами заради війни. Правда за нами», - написав Єрмак.