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АНАЛІТИКА

Українська делегація на чолі із Свириденко прибула до Вашингтону - Єрмак

 

До Вашингтона прибула українська делегація, яку очолює міністерка економіки України Юлія Свириденко. Також приїхала команда Міністерства оборони та Офісу президента.

Про це глава ОП Андрій Єрмак написав у Telegram.

Він зазначив, що повістка є доволі комплексною. Планується обговорити:

* оборонну підтримку та ситуацію на полі бою;

* посилення санкцій проти росії, зокрема законопроєкт сенатора Ліндсі Грема;

* Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови (більш відома як угода про корисні копалини);

* питання повернення росією депортованих українських дітей та підтримку цього процесу;

* пропаганду росіян, повʼязану з питаннями церкви.

«Буде чимало зустрічей з представниками обох партій, які підтримують Україну, командою президента США Дональда Трампа. Ми розповімо про результати зустрічей в Стамбулі, а також про те, як росія затягує час з припиненням вогню та перемовинами заради війни. Правда за нами», - написав Єрмак.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: США
 

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