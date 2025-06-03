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АНАЛІТИКА

Умєров: подальші переговори з РФ матимуть сенс лише, якщо буде підготовка на рівні лідерів, пропонуємо наступну зустріч наприкінці місяця

 

Україна пропонує проведення наступної зустрічі з РФ наприкінці місяця, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Ми твердо переконані, що всі ключові питання може бути вирішено лише на рівні лідерів. Зустріч між лідерами може пройти із залученням інших лідерів, зокрема президента США. Ми вважаємо, що подальша робота між делегаціями має сенс, якщо вона спрямована на зустріч лідерів", - сказав він на пресконференції у Стамбулі.

За словами міністра, українська сторона запропонувала РФ провести зустріч до кінця поточного місяця (з 20-30 червня).

"Це дуже важливо для досягнення прогресу у переговорному процесі", - додав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія, США
 

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