Microsoft уклала перший контракт із профспілкою відеоігор США

Після майже двох років переговорів корпорація Microsoft досягла попередньої угоди з профспілкою Communications Workers of America, що охоплює близько 300 тестувальників гарантії якості у її дочірній компанії ZeniMax, повідомляє Bloomberg. Це перший профспілковий контракт Microsoft у США.

ZeniMax, відома своїми іграми The Elder Scrolls, DOOM та Fallout, стала першою студією Microsoft, де працівники об'єдналися в профспілку. Microsoft придбала ZeniMax та її видавця ігор Bethesda Softworks у 2021 році за $8,1 млрд.

Угода передбачає підвищення зарплати по всім напрямкам на 13,5% з 1 липня, а також гарантії захисту від довільного звільнення. Крім того, контракт містить положення щодо використання штучного інтелекту та нову політику кредитування, яка визнає внесок тестувальників у розробку ігор.

Голосування щодо ратифікації угоди заплановане на 20 червня. Представники Microsoft назвали угоду «значним кроком вперед», що демонструє прагнення компанії до конструктивного діалогу та створення позитивного робочого середовища. Наразі профспілка налічує понад 2000 працівників у сфері відеоігор.

Ця угода може стати важливим кроком у розвитку трудових відносин у гейм-індустрії та створити прецедент для інших компаній.