Рада підтримала законопроєкт про декларації суддів, який розкритикували активісти

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо удосконалення декларацій доброчесності суддів та родинних зв'язків судді. Його широко критикували активісти.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко, транслював засідання Олексій Гончаренко.

За відповідний законопроєкт № 13165-2 проголосували 248 народних депутатів. Цей документ ще чекає другого читання в парламенті.

Автори законопроєкту зазначали, що його мета - посилення підзвітності та доброчесності суддів шляхом оптимізації декларування та удосконалення процедури перевірки.

Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов пояснював, що за цим документом буде одна декларація замість двох: доброчесність та родинні зв'язки, подається щороку до 1 травня.

ВККС зможе ініціювати перевірку - як за власною ініціативою, так і за зверненням. Перевірка охоплює лише останній звітний період. Суддя буде поінформований про початок, продовження та результат перевірки й зможе надати пояснення та зауваження. ВККС матиме повноваження самостійно встановлювати пріоритет під час перевірки декларацій суддів.

Рішення ВККС за наслідками перевірки можна оскаржити в суді - у разі оскарження воно не публікується і не потрапляє до досьє до завершення судового розгляду. Помилки та неточності в декларації не будуть автоматичною підставою для звільнення в межах дисциплінарного провадження.

«Наше завдання - знайти баланс між підзвітністю та незалежністю судової влади, не перетворюючи декларування на інструмент тиску. Під час підготовки до другого читання ми продовжимо ретельно обговорювати зміст цієї декларації та межі її перевірки. Бо дублювати вже наявні антикорупційні перевірки немає жодного сенсу», - написав він.

Чому закон критикують?

«Судово-юридична газета» відзначила, що, на відміну від «базового» законопроєкту № 13165, перехідні положення цього альтернативного документа безпосередньо не згадують про перевірку суддів Верховного Суду та ВАКС.

Утім, передбачають, що після набрання ним чинності проведення перевірки декларації родинних зв'язків і доброчесності судді здійснюється ВККС за новим порядком.

Фундація DEJURE стверджує, що цим документом «депутати рятують суддів Верховного Суду від перевірки». Мовляв, ініціатива депутатів лише імітує перевірку декларацій суддів ВС, а не запроваджує реальний інструмент з його очищення.

«Ця редакція взагалі не передбачає перевірку суддів Верховного Суду, та ще й звужує період перевірки до останнього звітного періоду, тобто до року. Такий підхід закриває шлях до оновлення найвищої судової інстанції. Це ставить під загрозу міжнародні зобов'язання України, наші євроінтеграційні процеси та розбудову верховенства права в Україні», - вважають там.

«Центр протидії корупції» також зазначає: хоча законопроєкт № 13165-2 подають як такий, що вдосконалює порядок перевірки декларацій доброчесності суддів, на практиці він, навпаки, пропонує звести такі перевірки до формальності.

«Ба більше, проєкт не містить ключового елементу для належної перевірки декларацій доброчесності суддів вищих судів, зокрема Верховного Суду, а саме залучення до процесу незалежних міжнародних експертів», - зазначили в організації.

Народна депутатка Ірина Геращенко зазначила, що це законопроєкт «про ручне керування судами й можливість використовувати перевірку декларацій як батіг і пряник за "правильні" судові рішення».