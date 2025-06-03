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Маск розширює екосистему X: стартувало бета-тестування нового месенджера XChat, який стане аналогом Telegram
09:22 02.06.2025 |
Ілон Маск (Elon Musk) продовжує розширювати можливості соцмережі X і запустив бета-версію нового месенджера XChat.
Інформації про XChat наразі небагато, але з того, що відомо, можна зробити висновок, що Ілон Маск планує створити аналог Telegram, запропонувавши користувачам зручний месенджер із наскрізним шифруванням, розширеними функціями групових повідомлень, можливістю обміну файлами та відправлення повідомлень, що зникають. Вхід у додаток захищений чотиризначним пін-кодом.
По суті, таким чином Маск хоче поліпшити стандарти особистих повідомлень в X, додавши туди нові можливості та посиливши безпеку.
Поки що взяти участь у тестуванні XChat можуть тільки власники платної підписки в X, і то не всі.
Невідомо, коли відбудеться повноцінний запуск XChat, як і те, чи буде він запущений як окремий застосунок.
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