Колишню очільницю МЗС Німеччини Бербок обрали президенткою Генасамблеї ООН

Колишню очільницю Міністерства закордонних справ Німеччини Анналену Бербок обрали президентом Генеральної асамблеї ООН - вона стала п'ятою жінкою на цій посаді за всю історію та першою - з європейського регіону.

Як повідомляє пресслужба організації, за Бербок проголосували 167 країн..

До виконання своїх нових обов'язків німецька дипломатка приступить у вересні, коли відкриється нова сесія Генасамблеї.

«Сьогодні ми живемо у складні часи. Ми ходимо по натягнутому канату невизначеності. Але... ми вже переживали важкі часи раніше. І саме від нас залежить, чи зможемо ми прийняти ці виклики», - заявила у своїй промові при вступі на посаду Бербок, яку цитує агенція DPA.

Бербок була міністром закордонних справ Німеччини в уряді Олафа Шольца з грудня 2021 року до травня 2025 року.