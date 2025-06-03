Фінансові новини
- |
- 03.06.25
- |
- 18:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Японії встановлено новий рекорд швидкості інтернету, який перевищив 1 мільйон ГБ/с
09:39 02.06.2025 |
У Японії вчені встановили новий рекорд швидкості інтернету, досягнувши 1,02 петабіт на секунду (приблизно 1 мільйон ГБ/с) під час передавання даних оптоволоконним кабелем завдовжки 1 808 км.
Ключовим елементом технології став 19-жильний кабель стандартного діаметру (0,125 мм), де кожна жила працює як незалежний канал передачі даних. Щоб підтримувати сигнал на такій великій дистанції, розробники створили інтелектуальну систему посилення, що працює одночасно з усіма 19 жилами у двох світлових діапазонах (C і L), без взаємних перешкод.
Так, за ОДНУ СЕКУНДУ на такій швидкості можна завантажити:
* 85 тисяч фільмів у 4K;
* 12 тисяч копій GTA V;
* 40 мільйонів фотографій;
* всю Вікіпедію.
З цією технологією можна буде запускати ігри без інсталяції, миттєво передавати величезні ШІ-моделі та нейромережі, стрімити VR і голографічне відео в реальному часі та багато іншого.
Цей прорив важливий для майбутнього магістральних мереж, оскільки вирішує проблему загасання сигналу на великих відстанях. Хоча технологія використовує волокно стандартного розміру, її комерційне впровадження потребує часу - необхідно відпрацювати виробництво таких кабелів, сумісне обладнання та знизити вартість.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада підтримала законопроєкт про декларації суддів, який розкритикували активісти
|Українська делегація на чолі із Свириденко прибула до Вашингтону - Єрмак
|Санкції проти росії, які підготували в Сенаті, підтримують і в Палаті представників — спікер Джонсон
|Суттєве збільшення підтримки України є справою найближчих місяців - Науседа
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Хмельницький обласний серцево-судинний центр отримав апарати для гемодіалізу
У РУБРИЦІ
|НАТО хоче посилити наземну ППО у п'ять разів через загрозу агресії Росії, - Bloomberg
|Volkswagen повертає кнопки для європейських автомобілів
|Найбільш продавані у світі авто: найпопулярніші моделі січня-квітня
|TSMC відчуває вплив мит США, але попит на ШІ залишається стабільно високим
|YouTube додає в Shorts пошук обʼєктів за допомогою Lens
|Українська бронемашина GYURZA-02 отримала кодифікацію та готується до серійного виробництва
Бізнес
|Qualcomm тестує флагманський ARM-чип Snapdragon X2 Elite з 18 ядрами та 64 ГБ оперативної пам'яті
|Китайські вчені створили лазерний пристрій, що здатний читати текст на відстані більше кілометра
|Huawei планує випускати 3-нм чипи у 2026 році — ЗМІ
|Microsoft уклала перший контракт із профспілкою відеоігор США
|У Японії встановлено новий рекорд швидкості інтернету, який перевищив 1 мільйон ГБ/с
|Маск розширює екосистему X: стартувало бета-тестування нового месенджера XChat, який стане аналогом Telegram
|Маск лобіює закони у Конгресі США для прориву безпілотних Tesla, - Bloomberg