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АНАЛІТИКА

У Японії встановлено новий рекорд швидкості інтернету, який перевищив 1 мільйон ГБ/с

09:39 02.06.2025 |

Новини IT

 

У Японії вчені встановили новий рекорд швидкості інтернету, досягнувши 1,02 петабіт на секунду (приблизно 1 мільйон ГБ/с) під час передавання даних оптоволоконним кабелем завдовжки 1 808 км.

Ключовим елементом технології став 19-жильний кабель стандартного діаметру (0,125 мм), де кожна жила працює як незалежний канал передачі даних. Щоб підтримувати сигнал на такій великій дистанції, розробники створили інтелектуальну систему посилення, що працює одночасно з усіма 19 жилами у двох світлових діапазонах (C і L), без взаємних перешкод.

Так, за ОДНУ СЕКУНДУ на такій швидкості можна завантажити:

* 85 тисяч фільмів у 4K;
* 12 тисяч копій GTA V;
* 40 мільйонів фотографій;
* всю Вікіпедію.

З цією технологією можна буде запускати ігри без інсталяції, миттєво передавати величезні ШІ-моделі та нейромережі, стрімити VR і голографічне відео в реальному часі та багато іншого.

Цей прорив важливий для майбутнього магістральних мереж, оскільки вирішує проблему загасання сигналу на великих відстанях. Хоча технологія використовує волокно стандартного розміру, її комерційне впровадження потребує часу - необхідно відпрацювати виробництво таких кабелів, сумісне обладнання та знизити вартість.
За матеріалами: gagadget.com
 

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