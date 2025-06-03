Умєров: РФ лише сьогодні передала «свій документ» щодо припинення вогню, матимемо тиждень на його вивчення

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що під час перемовин у Стамбулі 2 червня українська делегація отримала від росіян документ із пропозиціями щодо мирного врегулювання.

Про це він розповів на пресконференції, трансляцію якої українською мовою проводило «Суспільне».

Умєров заявив, що Україна передала росії документ із пропозиціями щодо миру ще кілька днів тому, однак рф до сьогодні не відповідала й не передавала власних пропозицій. Лише під час перемовин 2 червня російська делегація передала документ. Тепер сторони впродовж тижня вивчатимуть пропозиції.

«Кілька днів тому ми поділилися нашим документом із російською стороною, але від них не було жодної відповіді щодо їхнього документа. Лише під час сьогоднішньої дискусії нам передали документ делегації. Наші команди працюватимуть тиждень, після чого ми зможемо скоординувати подальші кроки», - зазначив Умєров.

Він наголосив, що Україна на перемовинах обговорювала три основні позиції: безумовне припинення вогню, обмін полоненими та зустріч лідерів.