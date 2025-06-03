Фінансові новини
- |
- 03.06.25
- |
- 02:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Умєров: РФ лише сьогодні передала «свій документ» щодо припинення вогню, матимемо тиждень на його вивчення
17:45 02.06.2025 |
Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що під час перемовин у Стамбулі 2 червня українська делегація отримала від росіян документ із пропозиціями щодо мирного врегулювання.
Про це він розповів на пресконференції, трансляцію якої українською мовою проводило «Суспільне».
Умєров заявив, що Україна передала росії документ із пропозиціями щодо миру ще кілька днів тому, однак рф до сьогодні не відповідала й не передавала власних пропозицій. Лише під час перемовин 2 червня російська делегація передала документ. Тепер сторони впродовж тижня вивчатимуть пропозиції.
«Кілька днів тому ми поділилися нашим документом із російською стороною, але від них не було жодної відповіді щодо їхнього документа. Лише під час сьогоднішньої дискусії нам передали документ делегації. Наші команди працюватимуть тиждень, після чого ми зможемо скоординувати подальші кроки», - зазначив Умєров.
Він наголосив, що Україна на перемовинах обговорювала три основні позиції: безумовне припинення вогню, обмін полоненими та зустріч лідерів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Відмова від територій і нейтралітет: ЗМІ опублікували повний текст «меморандуму» Росії
|Україну запросили на саміт НАТО – Зеленський
|Колишню очільницю МЗС Німеччини Бербок обрали президенткою Генасамблеї ООН
|Умєров: РФ лише сьогодні передала «свій документ» щодо припинення вогню, матимемо тиждень на його вивчення
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|У Стамбулі домовилися про нові обміни полоненими – Умєров
|Угода про надра із США: В уряді засекретили два додаткових договори про створення спільного фонду
|СБУ провела історичну спецоперацію в тилу РФ: уразила 41 ворожий літак стратегічної авіації – Малюк
|Reuters дізнався, з якими пропозиціями Україна вирушила до Стамбула
|Атака на російські аеродроми: супутник зафіксував наслідки
|Кароль Навроцький переміг на президентських виборах у Польщі
|Україна з 2 червня має сплатити за ВВП-варантами $665,5 млн, але надалі наполягає на їх реструктуризації
Бізнес
|Хмарний сервіс GeForce NOW тепер доступний і на Steam Deck - підтримується трасування променів і DLSS 4
|ЗМІ: Sony перестала випускати смартфони на власних заводах
|Google Photos додає редактор з підтримкою штучного інтелекту
|Windows 11 отримала оновлення з покращеннями для HDR та Dolby Vision
|GPT-4o від OpenAI здатна на когнітивний дисонанс — модель змінила думку про путіна під час дослідження
|CATL оголосила про прорив у технології літій-металевих батарей
|Hyundai та аеропорт Інчхон випробують роботів зі ШІ для зарядки електромобілів