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Відмова від територій і нейтралітет: ЗМІ опублікували повний текст «меморандуму» Росії
23:31 02.06.2025 |
Російська Федерація у своїй версії "меморандуму" про мир висунула Україні ультимативні вимоги, серед яких відмова від територій. Навіть тих, які не були окуповані російською армією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повний текст документа, який опублікувало російське державне агентство ТАСС.
Так, документ, який російська сторона передала українській делегації у Стамбулі, включає три розділи з двома варіантами умов припинення вогню та 31 пункт.
Перший варіант припинення вогню: повне виведення ЗСУ з Росії, а також усієї території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Це має бути здійснене за 30 днів припинення вогню.
Другий варіант припинення вогню: заборона на передислокацію ЗСУ разом з забороною мобілізації в Україні, оголошенням демобілізації та скасуванням воєнного стану. Припинення постачання військової допомоги Україні від союзників та виключення присутності військових третіх країн на українській території.
Україна в межах другого варіанту має пообіцяти не проводити диверсій проти Росії. Також передбачається створення спільного центру для контролю за припиненням вогню і взаємна амністія політв'язнів та затриманих цивільних.
Крім того, Україна має оголосити вибори президента та парламенту, які повинні відбутися не пізніше, ніж через 100 днів після скасування воєнного стану. І останній пункт - підписання мирної угоди.
Ця мирна угода, за версією росіян, повинна передбачати:
* Міжнародне визнання Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також Криму російськими, а також виведення ЗСУ з усієї території цих областей.
* Нейтралітет України, що передбачає її відмову від вступу до військових союзів та коаліцій.
* Заборону на будь-яку військову діяльність третіх держав на території України та розміщення там іноземних збройних формувань, військових баз та військової інфраструктури.
* Припинення дії та відмова від укладення в майбутньому міжнародних договорів та угод, не сумісних з положеннями пункту про нейтралітет.
* Підтвердження безядерного статусу України із встановленням прямої заборони на її прийом, транзит та розміщення.
* Встановлення граничної чисельності ЗСУ та інших військових формувань України та розпуск українських "націоналістичних формувань" у складі ЗСУ та Нацгвардії.
* Забезпечення повноти прав, свобод та інтересів російського та російськомовного населення та надання російській мові статусу офіційної.
* Законодавча заборона героїзації та пропаганди нацизму та неонацизму, розпуск націоналістичних організацій, партій.
* Зняття всіх чинних та відмова від запровадження нових економічних санкцій, заборон та обмежувальних заходів між РФ та Україною.
* Вирішення комплексу питань, пов'язаних з возз'єднанням сімей та переміщеними особами.
Російський меморандум також передбачає почерговість його виконання. Так, наприклад, спочатку має початися робота над текстом, потім планують оголосити перемир'я на 2-3 дні, щоб зібрати тіла загиблих. Далі - підписання меморандуму з конкретними датами, але припинення вогню на 30 днів почнеться лише після початку відведення ЗСУ.
Наступним пунктом плану росіяни визначили проведення виборів, після яких вони хочуть підписати мирну угоду. А її потім має затвердити Радбез ООН. І лише потім вона, за версією росіян, буде ратифікована і набуде чинності.
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