Хмельницький обласний серцево-судинний центр отримав апарати для гемодіалізу

Десять апаратів для гемодіалізу та розхідні матеріали «Fresenius Medical Care» Хмельницький обласний серцево-судинний центр отримав за сприяння благодійного фонду «Help For Ukraine» від німецьких партнерів. Загалом благодійної допомоги було надано на 7 млн 560 тис грн.





Нове обладнання уже прийняла лікарня. Апарати обліковують та готують до використання. Їх використовують для очищення крові людям із нирковою недостатністю. Окрім того, таке обладнання необхідне під час війни, адже додалися ще й компресійні синдроми та гострі пошкодження нирок в умовах бойових дій серед військових, зокрема через синдром тривалого стиснення. А саме ці апарати забезпечують гемодіафільтрацію, тобто подвійне омивання хворих під час процедури - поєднання дифузії та конвекції для посилення видалення речовин з малою та середньою молекулярною масою.

Апарати передали завдяки фонду «Help For Ukraine» та німецьким партнерам - доброчинній організації Christliche medizinische Hilfe direkt та Дмитру Гноянко. Це обладнання посилить можливості відділення інтенсивної терапії КНП «ХОССЦ» у лікуванні найважчих пацієнтів, часто з супутніми патологіями та життєво-загрозливими ускладненнями, зокрема такими, як гостра ниркова недостатність.

Колектив Хмельницького обласного серцево-судинного центру дякує всім причетним до придбання та доставки в Україну так необхідної зараз медичної та гуманітарної допомоги! Все буде використано на користь та задля покращення здоров'я українців.





За повідомленням БО «БФ «Help For Ukraine»





Довідково: Головний напрямок роботи БО «БФ «Help For Ukraine» - допомога закладам охорони здоров'я. А це - понад 100 лікарень і шпиталів. За менш ніж три роки команда волонтерів доставила машини «швидкої» та спецавто, апарати ШВЛ, гемодіалізу та УЗД, інкубатори для новонароджених, монітори пацієнта Drager, набори хірургії серця, ока та кардіо-, портативні ЕКГ, мішки Амбу для вентиляції легень і кисневі балони, дигітайзери і станції лаборанта, рентген-апарати, функціональні медичні ліжка, хірургічні столи, гінекологічні крісла, дитячі ліжка, медикаменти, медзасоби та ін.

Загалом за майже три роки це - понад 20000 тон вантажів, майже 100000 км доріг і допомога понад 500000 людей.





Для отримання допомоги варто лиш звернутися на пошту: [email protected]

Або ж перейти за посиланням на сайт: https://helpforukraine.fund/uk/











