Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Huawei планує випускати 3-нм чипи у 2026 році — ЗМІ

12:01 02.06.2025 |

Новини IT

 

Huawei розробляє власну виробничу лінію для справжніх 5-нм чипів, не використовуючи обладнання для EUV-літографії. Водночас компанія вже працює над 3-нм чипами, які перебувають на стадії досліджень і розробок, а запуск виробництва заплановано на 2026 рік, повідомляє UDN.

Через санкції Huawei не має доступу до стандартної технології EUV, яку патентує голландська компанія ASML. Натомість китайський виробник використовує літографічні машини SSA800 із багатошаровою експозицією від Shanghai Micro Electronics (SMEE).

Розробка 3-нм чипів відбувається за двома напрямами: перший - архітектура GAA, яку використовують TSMC і Samsung, а другий - експериментальні чипи на основі вуглецевих нанотрубок. Такі чипи вже пройшли лабораторну перевірку і зараз адаптуються для виробництва на лініях SMIC.

До речі, раніше цього місяця Huawei представила MateBook Fold з процесором Kirin X90. Хоча компанія називає його "5-нм", насправді це 7-нм дизайн з передовою упаковкою. Він забезпечує продуктивність, порівнянну з 5-нм чипами, однак вихід готових чипів становить лише 50%, що є дуже низьким показником і робить їх виробництво дорожчим.

Нагадаємо, нещодавно гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг заявив, що вважає експортні обмеження США на чипи для Китаю провалом. За його словами, ці обмеження більше зашкодили самим американським компаніям, ніж китайським конкурентам. Хоча китайські компанії відстають у технологіях, багато аналітиків вважають, що американські санкції стимулювали Китай активніше розвивати власну індустрію чипів, що прискорило скорочення розриву з американськими виробниками.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Huawei
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6184
  0,0923
 0,22
EUR
 1
 47,5032
  0,4292
 0,91

Курс обміну валют на вчора, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1607  0,02 0,06 41,7737  0,04 0,09
EUR 46,8333  0,12 0,26 47,5852  0,13 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6300  0,10 0,24 41,6400  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес