Фінансові новини
- |
- 03.06.25
- |
- 02:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Huawei планує випускати 3-нм чипи у 2026 році — ЗМІ
12:01 02.06.2025 |
Huawei розробляє власну виробничу лінію для справжніх 5-нм чипів, не використовуючи обладнання для EUV-літографії. Водночас компанія вже працює над 3-нм чипами, які перебувають на стадії досліджень і розробок, а запуск виробництва заплановано на 2026 рік, повідомляє UDN.
Через санкції Huawei не має доступу до стандартної технології EUV, яку патентує голландська компанія ASML. Натомість китайський виробник використовує літографічні машини SSA800 із багатошаровою експозицією від Shanghai Micro Electronics (SMEE).
Розробка 3-нм чипів відбувається за двома напрямами: перший - архітектура GAA, яку використовують TSMC і Samsung, а другий - експериментальні чипи на основі вуглецевих нанотрубок. Такі чипи вже пройшли лабораторну перевірку і зараз адаптуються для виробництва на лініях SMIC.
До речі, раніше цього місяця Huawei представила MateBook Fold з процесором Kirin X90. Хоча компанія називає його "5-нм", насправді це 7-нм дизайн з передовою упаковкою. Він забезпечує продуктивність, порівнянну з 5-нм чипами, однак вихід готових чипів становить лише 50%, що є дуже низьким показником і робить їх виробництво дорожчим.
Нагадаємо, нещодавно гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг заявив, що вважає експортні обмеження США на чипи для Китаю провалом. За його словами, ці обмеження більше зашкодили самим американським компаніям, ніж китайським конкурентам. Хоча китайські компанії відстають у технологіях, багато аналітиків вважають, що американські санкції стимулювали Китай активніше розвивати власну індустрію чипів, що прискорило скорочення розриву з американськими виробниками.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Відмова від територій і нейтралітет: ЗМІ опублікували повний текст «меморандуму» Росії
|Україну запросили на саміт НАТО – Зеленський
|Колишню очільницю МЗС Німеччини Бербок обрали президенткою Генасамблеї ООН
|Умєров: РФ лише сьогодні передала «свій документ» щодо припинення вогню, матимемо тиждень на його вивчення
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Qualcomm тестує флагманський ARM-чип Snapdragon X2 Elite з 18 ядрами та 64 ГБ оперативної пам'яті
|Китайські вчені створили лазерний пристрій, що здатний читати текст на відстані більше кілометра
|Huawei планує випускати 3-нм чипи у 2026 році — ЗМІ
|Microsoft уклала перший контракт із профспілкою відеоігор США
|У Японії встановлено новий рекорд швидкості інтернету, який перевищив 1 мільйон ГБ/с
|Маск розширює екосистему X: стартувало бета-тестування нового месенджера XChat, який стане аналогом Telegram
Бізнес
|Хмарний сервіс GeForce NOW тепер доступний і на Steam Deck - підтримується трасування променів і DLSS 4
|ЗМІ: Sony перестала випускати смартфони на власних заводах
|Google Photos додає редактор з підтримкою штучного інтелекту
|Windows 11 отримала оновлення з покращеннями для HDR та Dolby Vision
|GPT-4o від OpenAI здатна на когнітивний дисонанс — модель змінила думку про путіна під час дослідження
|CATL оголосила про прорив у технології літій-металевих батарей
|Hyundai та аеропорт Інчхон випробують роботів зі ШІ для зарядки електромобілів