В первый понедельник мая на межбанке Украины курс гривни укрепился

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Валютный рынок очень медленно восстанавливается после трехдневных выходных. 4 мая курс доллара на межбанке после небольшой раскачки приземлился на том же уровне, что и на предыдущих торгах - 26,95-26,97 грн/$.

В то же время средний наличный курс доллара на продаже опустился на 5 копеек и вошел в рамки 27,15-27,20 грн/$ (максимальный - 27,30 грн/$). На покупке остался старый коридор: 26,75-26,90 грн/$.

Финансисты хором говорят о резком сокращении торгов: объем сделок на межбанке упал с $100 млн 30 апреля до $55 млн сегодня.

"Стартовые торги недели после трехдневных выходных прошли на фоне низкой активности и минимального перевеса предложения. Это позволило Нацбанку продолжить практику выкупа валюты в резервы, на сей раз по курсу 26,95 грн/$, ставшему локальным дневным минимумом", - прокомментировал ситуацию директор казначейства "Банка Кредит Днепр" Олег Куринной.

Казначеи открыто признают, что безналичного валютного рынка сегодня почти не было. Половина сделок из вышеупомянутых $55 млн, по их оценкам, носила спекулятивный характер, то есть проводилась для заработка на разнице в курсах. А покупку доллара НБУ оценили в $10-15 млн.

Эксперты считают, что плавного смягчения карантинных мер, о которых сегодня заявил Кабмин, будет явно недостаточно для восстановления экономики. Отдельно нужно будет думать и о возрождении банковского сектора, который в марте сократил свою чистую прибыль в 96 раз (до 97 млн грн) по сравнению с февралем. А в апреле обещает показать крупный убыток.

"В некоторых банках уже увольняют целые команды, правления. Акционеры срочно ищут им замену: нужны кризис-менеджеры, которые смогут быстро перезагрузить банк и снова начнут зарабатывать", - сказал "Стране" на правах анонимности зампред одного из банков.

Готовый сценарий, который позволит восстановить прибыльную деятельность, имеется совсем у немногих.

"На вялом межбанковском рынке казначействам уже не заработать. А кредитный рынок для банков остановился: часть кредитов не гасится, часть реструктуризировали, а новых выдают очень мало. Во-первых, мало заявок от бизнеса, поскольку он не работает, во-вторых, значительная часть поступающих заявок заворачивается рисковиками из-за того, что не видно, как средства могут возвращаться. На этом фоне у банков остаются заработки либо на депозитных сертификатах Нацбанка, а это 6-8% годовых, либо на гособлигациях Минфина - порядка 11-13%. Это все, и это не покрывает стоимость депозитов для вкладчиков", - объяснил Невмержицкий.

Больше всего банкиры боятся того, что им снова потребуется финансовая поддержка со стороны акционеров, то есть дополнительная капитализация. Поскольку уверены, что многим будет отказано в средствах. Тогда может стать вопрос закрытия банков.

Впрочем, для валютного рынка пока дают довольно спокойные прогнозы. На короткую перспективу. Завтра, 5 мая, эксперты ждут торговлю межбанка в рамках 26,92-26,98 грн/$.