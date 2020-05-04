Финансовые новости
- |
- 04.05.20
- |
- 23:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В первый понедельник мая на межбанке Украины курс гривни укрепился
23:27 04.05.2020 |
Валютный рынок очень медленно восстанавливается после трехдневных выходных. 4 мая курс доллара на межбанке после небольшой раскачки приземлился на том же уровне, что и на предыдущих торгах - 26,95-26,97 грн/$.
В то же время средний наличный курс доллара на продаже опустился на 5 копеек и вошел в рамки 27,15-27,20 грн/$ (максимальный - 27,30 грн/$). На покупке остался старый коридор: 26,75-26,90 грн/$.
Финансисты хором говорят о резком сокращении торгов: объем сделок на межбанке упал с $100 млн 30 апреля до $55 млн сегодня.
"Стартовые торги недели после трехдневных выходных прошли на фоне низкой активности и минимального перевеса предложения. Это позволило Нацбанку продолжить практику выкупа валюты в резервы, на сей раз по курсу 26,95 грн/$, ставшему локальным дневным минимумом", - прокомментировал ситуацию директор казначейства "Банка Кредит Днепр" Олег Куринной.
Казначеи открыто признают, что безналичного валютного рынка сегодня почти не было. Половина сделок из вышеупомянутых $55 млн, по их оценкам, носила спекулятивный характер, то есть проводилась для заработка на разнице в курсах. А покупку доллара НБУ оценили в $10-15 млн.
Эксперты считают, что плавного смягчения карантинных мер, о которых сегодня заявил Кабмин, будет явно недостаточно для восстановления экономики. Отдельно нужно будет думать и о возрождении банковского сектора, который в марте сократил свою чистую прибыль в 96 раз (до 97 млн грн) по сравнению с февралем. А в апреле обещает показать крупный убыток.
"В некоторых банках уже увольняют целые команды, правления. Акционеры срочно ищут им замену: нужны кризис-менеджеры, которые смогут быстро перезагрузить банк и снова начнут зарабатывать", - сказал "Стране" на правах анонимности зампред одного из банков.
Готовый сценарий, который позволит восстановить прибыльную деятельность, имеется совсем у немногих.
"На вялом межбанковском рынке казначействам уже не заработать. А кредитный рынок для банков остановился: часть кредитов не гасится, часть реструктуризировали, а новых выдают очень мало. Во-первых, мало заявок от бизнеса, поскольку он не работает, во-вторых, значительная часть поступающих заявок заворачивается рисковиками из-за того, что не видно, как средства могут возвращаться. На этом фоне у банков остаются заработки либо на депозитных сертификатах Нацбанка, а это 6-8% годовых, либо на гособлигациях Минфина - порядка 11-13%. Это все, и это не покрывает стоимость депозитов для вкладчиков", - объяснил Невмержицкий.
Больше всего банкиры боятся того, что им снова потребуется финансовая поддержка со стороны акционеров, то есть дополнительная капитализация. Поскольку уверены, что многим будет отказано в средствах. Тогда может стать вопрос закрытия банков.
Впрочем, для валютного рынка пока дают довольно спокойные прогнозы. На короткую перспективу. Завтра, 5 мая, эксперты ждут торговлю межбанка в рамках 26,92-26,98 грн/$.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Бондаренко, протесты и выборы: Кто отправляет Зеленского в отставку осенью
|Ошибка миротворца. Почему Зеленский зря заговорил о событиях 2 мая в Одессе
|Кабмин одобрил ослабление ограничений в Украине с 11 мая и продлил карантин до 22 мая
|Бизнесу разрешат работу во время карантина с 11 мая. Кабмин расширил список
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Партия мэров: Смогут ли Кличко, Филатов, Кернес и Труханов победить Зеленского
|Война на Донбассе. Смертельный обстрел в районе Золотого-4 и нехватка бронетранспортеров
|Позитив недели. Реактивный снаряд «Тайфун-1» сможет попасть по оккупантам с расстояния 40 км
|Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь
|Выплаты по ОВГЗ и эмиссия провоцируют подорожание доллара
|«Реферат» Кабмина: Кто и как готовит отставку правительства Шмыгаля
Это интересно
|Названы автомобили, которые почти не ломаются
|Google запустил конкурента Zoom для всех желающих и бесплатно
|Количество загрузок сверхпопулярного TikTok преодолело рубеж в 2 миллиарда
|Во время пандемии число пользователей Facebook растет быстрее обычного
|Lexus выпустил упрощенную версию гибридного NX
|Обновленная Tesla Model S стала динамичнее, чем Bugatti Chiron
|Первый в мире смартфон с цветным экраном E Ink поступил в продажу в Китае