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АНАЛИТИКА

Просто не перестают стрелять. Почему танки оккупантов беспомощны перед украинскими ракетами

10:34 22.04.2019 |

Политика

 Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Относительное затишье, которые ныне установилось на линии соприкосновения на Донбассе - 5-7 обстрелов в день на 300 км фронта не в счет - во многом было вызвано и предыдущей активностью ВСУ.

Ведь в феврале-марте наши противотанкисты развернули настоящую "ракетную" войну, расстреливая буквально любой транспорт на прифронтовых территориях и постоянно обстреливая даже одиночные опорные пункты.

Особенно в этом отличилась 10-я горно-штурмовая бригада, которая с господствующей высоты над Желобком (Луганское направление) смогла существенно осложнить снабжение находившихся здесь боевиков так называемого "2-го армейского корпуса". Хотя противотанкисты бригады заявляют примерно о 10 случаях поражения вражеской бронетехники, но реально на сегодня подтвердить только примерно половину пусков, так как достоверной информации с оккупированных территорий не так уж много.

Неким мэмом за это время стали обстрелы позиций боевиков в районе Ясиноватского блокпоста. Так, один из опорных пунктов в течение буквально двух недель был "дежурной целью" для расчетов "Стугны" - настолько часто в Сети появлялись видео с его поражением. С большой долей вероятности противник был вынужден его покинуть. Кстати, именно из-за ракетной активности, помноженной на работу снайперов одного из полков Сил Специальных операций, боевики покинули стратегически важный опорный пункт "Крокодил" на Марьинском направлении.


А осуществлять нашим военным такие крайне эффективные акции позволило насыщение боевых порядков просто огромным количеством противотанковых управляемых комплексов отечественного производства - "Стугна-П" и "Корсар". Причем если исходить из открытых данных, то фактически поставленных комплексов и ракет вполне хватит сжечь все танки боевиков на Донбассе - на каждый их Т-64 и Т-72 приходится минимум по три противотанковые ракеты РК-3 комплекса "Корсар" и РК-2С/М-2/ОФ комплекса "Стугна-П". И это без учета наличия в арсеналах ВСУ достаточно большого количества противотанковых ракет еще советского производства (прежде всего типа "Фагот").

Собственно говоря, сама "Стугна-П" разработан еще в 2013 г. на базе украинско-белорусского ПТРК "Скиф". Причем отличия минимальные - на нашем комплексе устанавливается прибор наведения ПН-И производства ГП "Изюмский приборостроительный завод". Кроме того, последние партии комплектуются тепловизорами южнокорейского производства "Hawk".

При этом по своим характеристикам наши комплексы вполне на уровне зарубежных аналогов. Так, например, максимальная дальность действия противотанковых ракет РК-2С/ОФ доходит до 5000 м (по некоторым данным у модернизированных РК-2М-К и РК-2М-ОФФ она еще выше - до 5500 м).

И еще - украинские ракеты крайней эффективны против устаревших советских танков, которые составляют основу группировки противника на Донбассе. Те же противотанковые управляемые ракеты семейства РК-2С способны атаковать цель с верхней полусферы, в наиболее ослабленные участки верхней проекции. Данный принцип имеет нечто общее с пикированием ракеты знаменитого FGM-148 "Javelin" (который, кстати, тоже есть на вооружении ВСУ) на цель и реализован в "Стугне" благодаря использованию режима "превышение", позволяющего ракете делать манёвр "горка". Ни один из существующих комплектов динамической защиты, имеющийся на вооружении российской армии, погасить удар 10-кг тандемной боевой части не может. Чисто теоретически "лекарством" от "Стугны" и "Javelin" может стать перспективный комплекс активной защиты "Арена-М", однако он еще даже не принят на вооружение.

Использование же современных тепловизионных комплексов позволяет подготовленному расчету обнаруживать цель типа "танк" в любое время суток и при любой погоде на удалении 3500 м.

И еще - как показали первый опыт применения на Донбассе, "Стугна-П" имеет и еще одно достаточно важное преимущество - безопасность оператора. Ведь боевая работа комплекса может осуществляться посредством дистанционного управления с портативного терминала, находящегося на закрытой позиции, при этом, видеоизображение с оптико-электронных средств (включая тепловизор "Hawk") передаётся по цифровому телеметрическому каналу.

Кстати, эффективность применения "Стугн" на фронте подтверждают и военные. Тот же командующий Операцией объединенных сил на Донбассе Генерал-лейтенант Сергей Наев в своем свежем интервью сказал буквально следующее: "Стугна" оправдала все ожидания. Когда начинали их получать летом прошлого года, проводили соревнования между противотанковыми подразделениями. Там были расчеты с еще советскими ПТРК "Штурм" и "Фагот" и со "Стугнами". У советских комплексов были проблемы, например, невыход ракет или промахи. А "Стугна" их намного превзошла - отмечали, что каждый выстрел был в цель".

Есть, конечно, у наших комплексов и недостатки. Так, из-за того, что в "Стугне" применяется полуавтоматическая система наведения по лазерному лучу, то лазерно-лучевой модуль способен демаскировать позицию комплекса и обнаружить факт приближения противотанковой ракеты ещё в начале или середине траектории (ведь полёт проходит на малой высоте, как правило в заранее известном небольшом угломестном секторе, около линии горизонта).

И еще один важный момент - благодаря своим отменным характеристикам наши ракеты и комплексы пользуются устойчивым спросом на мировом рынке вооружений. На сегодня, по далеко не полным данным, они экспортируются как минимум в 12 стран мира. Именно массовые заказы на ракеты и комплексы позволило "Лучу" развернуть серийное производство и за достаточно короткое время насытить ими и нашу армию.

Таким образом, можно говорить, что принятие на вооружение и эффективное использование противотанковых комплексов "Стугна-П" и "Корсар" является ярким примером работы нашей военной промышленности. Ну и конечно примером усиления возможностей ВСУ как таковой.
 

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