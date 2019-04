НАБУ, посольство США и Байдены. Что об этом пишут американские СМИ

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Президентская кампания-2020 в США уже по факту идет полным ходом и характеризуется большим количеством претендентов в стане демократов. Фронтменом же среди них выступал до последнего времени социалист Берни Сандерс. До последнего времени - поскольку, как стало известно 20 марта, в гонке будет участвовать и бывший вице-президент Джо Байден. Хотя еще раньше близкого друга и "номера два" в администрации Барака Обамы уже включали в соцопросы, причем он в них лидировал. Однако сейчас Байден сталкивается с масштабной негативной кампанией в медиа, которая, в том числе, непосредственно связана, как бы это ни было неожиданно, с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

Сама по себе информационная кампания, ее активная фаза, ведется последние несколько недель. И условно ее можно разделить на два направления. Первое - это фактически сексуальный скандал, завязанный на смущающих женщин движениях и жестах, включая погруженный в их волосы нос экс-вице-президента. Этот скандал освещается во всех СМИ, вне зависимости от того, консервативные они или либеральные. Второе направление пока не столь популярно и нашло свое отображение, если говорить о влиятельных и известных изданиях, на страницах The Hill, Breitbart, Politico, Fox News. Оно касается деятельности вице-президента Байдена и его сына Хантера в Украине.

Хотя, к примеру, ресурс Axios со ссылкой на источники в окружении Байдена сообщает, что сам экс-вице-президент винит в нападках непосредственно Берни Сандерса. Источник Axios говорил, что Байден будет участвовать в выборах, и "готов уничтожить Берни". Поэтому, дескать, сенатор из Вермонта, уже насобиравший на выборы $18,2 млн, пытается помешать кампании Байдена. Сообщение Axios в свою очередь подхватил консервативный журналист Хоуи Карр, который на страницах правоцентристской Boston Herald пишет, что в травле Байдена заинтересован и Сандерс, и сама Хиллари Клинтон, и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Клинтон - потому что, как намекает Карр, может вернуться в политику. Блумберг? Экс-мэр ранее решил не тягаться с Байденом и отказался от участия в выборах, но может передумать. Объяснения автора маловразумительны, но все же исключать внутрипартийные войны не стоит исключать. По крайней мере, со стороны Сандерса, который, напомним, конфликтовал с той же Клинтон в 2016 году.

Анализ публикаций американской прессы показал, что задают тон дискуссии о Байдене в первую очередь два издания - The Hill и Breitbart. В их материалах содержится базис, вся подноготная истории работы сына Байдена в качестве члена правления украинской компании Burisma Holdings министра экологии времен Виктора Януковича - Николая Злочевского. Fox News, включая собственный ресурс ведущего этого телеканала Шона Хэннити, в своем роде является мощным информационным сопровождением.

Кроме того, информация, о которой речь пойдет ниже, широко разошлась по различным не столь известным консервативным и ультраконсервативным ресурсам (Red State, The Daily Wire, The New American и т.п.). Интерес правых, в том числе верных сторонников президента Дональда Трампа, очень легко объяснить: если вероятный сговор Трампа с россиянами, так волновал демократов, так почему вероятный сговор Байдена с украинцами не должен беспокоить республиканцев? Что, как отмечают многие авторы материалов, посвященных Байдену, на деле-то является куда важнее, нежели скандал с сексуальными домогательствами. Но т.к. американцы очень любят пощекотать себе нервы такими темами, пока украинские дела Байденов не вышли на передний план.

Теперь, собственно, о сговоре. Джон Соломон, который интервьюровал генпрокурора Юрия Луценко и главу САП Назара Холодницкого, в материале для The Hill, снова вытягивает на свет историю еще 2015 года, освещенную в The New York Times - о том, что Хантер Байден работал в сомнительной украинской компании. Почему, в принципе, об этом зашла речь? Соломон объясняет: в январе 2018 года Байден выступал в Совете по международным отношениям, в том числе решил похвастать тем, как в марте 2016 г. во время шестичасовой встречи угрожал президенту Петру Порошенко заблокировать кредит в размере $1 млрд, что привело бы к банкротству, если тогдашний генпрокурор Виктор Шокин не будет уволен. Как известно, требование было выполнено. Но, как рассказали Соломону шесть источников в Украине, не по результатам шестичасовой встречи. По их словам, давление на украинское правительство оказывалось с конца 2015 по начало 2016 г.

Официально Байдена не устраивала работа Шокина в контексте борьбы с коррупцией, но при этом тогда еще вице-президент США утаил от публики в Совете по международным отношениям тот факт, что ему было известно о расследовании Шокина в отношении Burisma, за работу в которой компания Хантера Байдена и его делового партнера Девона Арчера Rosemont Seneca ежемесячно получала $166 тыс. (с весны 2014 по осень 2015 г. - $3,1 млн). Что нашло подтверждение в американских финансовых отчетах.

ГПУ вела расследование в отношении Burisma по трем делам. И в последние дни работы Шокина одно из дел было передано в НАБУ, с первых дней пользующееся широкой поддержкой посольства США. Бюро дело закрыло. А после ухода Шокина посыпалось все расследование, но его вновь начал уже Луценко как раз после того выступления Байдена в январе 2018 года. Генпрокурор имеющимися данными желает поделиться с американским коллегой Уильямом Барром.

Мониторинг американской прессы показал, что действия Байдена в отношении Шокина тамошние комментаторы расценивают, во-первых, как попытку помочь своему сыну, а во-вторых, Хиллари Клинтон, избирательной кампании которой очень повредил бы такой скандал. Поэтому частично расследование по компании Злочевского ушло в контролируемое посольством НАБУ, чтобы быть успешно похороненным. В-третьих, некоторые обозреватели усматривают в поведении Джо Байдена торговлю политическими услугами, т.е. использование служебного положения для продвижения собственных и интересов сына.

Причем, как заявлял в интервью Breitbart президент Института подотчетности правительства (GAI) Петер Швейцер, на которого также ссылается и Соломон в своей статье, Байден помогал сыну не только в Украине, но и в Китае. В своей книге "Тайные империи: Как американский политический класс скрывает коррупцию и обогащает семью и друзей" Швейцер пишет, что в 2013 году Байден летал в Поднебесную, чтобы обсудить проблематику Южно-Китайского моря, и его в поездке сопровождал Хантер Байден. А через 10 дней после возвращения та же компания Байдена-младшего, которая получала деньги от Burisma, заключила контракт с китайским правительством в сфере прямых инвестиций на сумму $1,5 млрд. Швейцер подводит к мысли, что Байдену не был чужд непотизм и он как вице-президент США получал личную выгоду сперва в Китае, а затем и в Украине. И в истории с Burisma, подробности которой всплыли благодаря Луценко, есть больше признаков сговора Байдена или Клинтон с иностранными государствами, чем у Трампа с Россией.

Республиканцы еще до начала предвыборной кампании желают получить от Байдена ответы на ряд вопросов касательно Украины, которые прописаны в нескольких материалах. А именно: как соотносились работа сына в украинской компании и его статус "смотрящего" по Украине? За какую работу получала деньги фирма Хантера Байдена, не имеющего опыта в энергетического сфере? Почему Джо Байден с помощью политического шантажа убрал Шокина именно тогда, когда тот начал расследование фирмы, связанной с его сыном?

Что касается Украины, то в публикациях на эту тему отмечается: в отличие от Кремля, украинское правительство, безусловно, не является врагом США, но, как не крути, сговор Байдена с украинскими чиновниками доказуем, а вот сговор Трампа с россиянами - нет, исходя из резюме Барра по расследованию Роберта Мюллера. Будет ли аналогичное расследование уже в отношении Байдена или нет, решать американскому генпрокурору.

Но сам по себе скандал все же интересует Украину, поскольку непосредственно затрагивает наши национальные интересы. И даже если Вашингтон не очень беспокоит (по крайней мере пока) роль в деле НАБУ и его связь с посольством США, Киев оно все же должно тревожить. Ведь это все же антикоррупционное ведомство, на которое после Революции Достоинства возлагались большие надежды. Однако, судя по вышеупомянутым публикациям, НАБУ могло быть вовлечено в откровенные манипуляции и, фактически, обслуживало личные интересы предыдущего вице-президента иностранного, хоть и союзного государства.