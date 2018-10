НБУ предлагает передать ему полномочия по надзору за Центральным депозитарием и Расчетным центром

Национальный банк Украины (НБУ) считает важным усилить свою роль в инфраструктуре фондового рынка для обеспечения финансовой стабильности в стране и предлагает передать ему полномочия оверсайта (надзора) над Национальным депозитарием Украины (НДУ, Центральный депозитарий) и Расчетным центром (РЦ, Центральный контрагент).

Соответствующая инициатива отражена в предложениях НБУ к проекту закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Расчетного центра по обслуживанию договоров на финансовых рынках", текст которых обнародован на веб-сайте центробанка.

НБУ при этом объясняет, что оверсайт будет заключаться в проверке НДУ и РЦ на соответствие международным стандартам Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI), разработанным комитетом по платежным системам и рыночной инфраструктуре Банка международных расчетов (Committee on Payments and Market Infrastructures, Bank for International Settlements) и Международной организацией комиссий по ценным бумагам (International Organization of Securities Commissions).

В то же время Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) по-прежнему останется регулятором НДУ и РЦ и будет сотрудничать с Нацбанком в рамках оверсайта.

"До настоящего времени ни НДУ, ни РЦ не проходили проверку на соответствие стандартам PFMI. В то же время Нацбанк уже обладает значительным опытом осуществления оверсайта элементов инфраструктуры финансовых рынков, поскольку осуществляет оверсайт платежных систем. Применение приобретенного опыта к работе центрального депозитария и центрального контрагента поможет повысить надежность инфраструктуры рынка, а также создаст предпосылки для его дальнейшего развития", - цитируется в сообщении замглавы НБУ Олег Чурий.

При этом Нацбанк отмечает, что приведение деятельности НДУ в соответствие международным стандартам PFMI откроет возможность для создания на его основе полноценного единого центрального депозитария. В частности, это позволит НБУ осуществить передачу обслуживания государственных ценных бумаг из депозитария НБУ в НДУ.

"Таким образом, будет повышена эффективность функционирования депозитарной системы Украины, где существование двух депозитариев создает сложности для депозитарных учреждений и в целом нецелесообразно ввиду размера фондового рынка", - отмечено в сообщении Нацбанка.

Кроме того, предложения к проекту детализируют процесс и условия осуществления передачи государственных ценных бумаг на обслуживание в НДУ.

В то же время предложения к законопроекту предусматривают повышение роли Нацбанка в корпоративном управлении системно важными элементами инфраструктуры фондового рынка и предполагают увеличение доли НБУ в капитале НДУ до 51% и более.

"Участие Национального банка как мажоритарного акционера НДУ усилит доверие к нему со стороны инвесторов, а также обеспечит соблюдение общественного интереса (public good), который заключается не в получении прибыли, а в создании благоприятных условий для эффективного функционирования рынка", - объяснил О.Чурий, добавив, что в будущем Нацбанк может уменьшить свою долю или полностью выйти из капитала НДУ по мере развития рынка.

Как сообщалось, 14 октября 2013 года вступил в силу закон о депозитарной системе, который предусматривал разделение расчетно-клиринговой функции и депозитарного учета, ранее совмещаемые коммерческим депозитарием - ВДЦБ - и его конкурентом - подконтрольным государству НДУ. Единый Центральный депозитарий был создан на базе НДУ, хотя тот и уступал ВДЦБ по объемам обслуживаемых активов.

В части Расчетного центра закон устанавливал, что на первом этапе основным акционером этой структуры, создаваемой в виде ПАО с уставным капиталом минимум 100 млн грн, будет Национальный банк, доля которого должна превышать 75%, однако впоследствии, через пять лет, она может снизиться до 25%+1 акция. Другими акционерами могут быть профессиональные участники фондового рынка и международные депозитарно-клиринговые учреждения.

Национальный банк решил создать РЦ на базе ВДЦБ. Доля НБУ в РЦ составила 77,7897%, а в НДУ - 25% акций. Помимо этого, крупными акционерами Нацдепозитария являются государство - 25%, пенсионный фонд НБУ - 10,979%, государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк - соответственно 25% "минус" 1 акция и 9,98%.