Киевские застройщики к декабрю во второй раз поднимут цены на жилье

Владимир Цхведиани / UBR.ua

Киевские новостройки не перестанут дорожать. В сентябре застройщики подняли свои ценники от 5% до 10%, и до конца 2018 года прибавят к ним еще 5-15% стоимости. В зависимости от компании, уровня объекта и количества комнат в квартире.

«Квартиры «Киевгорстроя» будут дорожать. В сентябре 2018 г. мы уже подняли цены на 500-2000 грн. на квадратном метре - это 5-10% в зависимости от объекта. И как минимум на столько же поднимем ценники до конца декабря», - подтвердила директор департамента продаж и маркетинга ХК «Киевгорстрой» Татьяна Маркова.

Ее коллеги засвидетельствовали аналогичный настрой.

«Сейчас спрос на новое жилье растет, поэтому вполне возможно повышение цены еще на 10%», - сказал руководитель пресс-службы корпорации «Укрбуд» Глеб Шемовнев.

Строители хором твердят о повышении себестоимости строительства. Первое, что упоминают - это значительный рост цен на стройматериалы за последний год, приводя в пример подорожания лишь по нескольким позициям:

* кирпич - на 45%;

* арматура - на 40%,

* щебень - на 20%.

«Причем это не конец. Стройматериалы продолжат дорожать по мере роста курса доллара, тарифов на электроэнергию и газ, стоимости горючего. Застройщики и так работают на грани рентабельности, потому вынуждены повышать цены», - прокомментировал UBR.ua ситуацию на рынке эксперт консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий.

Пузырь не лопнет

У застройщиков денег действительно впритык - новоселы чувствуют это на себе все чаще. Когда компании буквально по копейкам собирают средства, чтобы достроить каждый новый дом, и все чаще срывают сроки сдачи объектов в эксплуатацию. Число подобных случаев растет.

«На ряде объектов задержки составляют один-два-три, а иногда и четыре года. И люди ждут», - рассказал Костецкий.

Раньше после таких новостей эксперты сразу начинали говорить о надувающемся мыльном пузыре на рынке первичной недвижимости. Но сейчас все реже приходят к подобным заключения, видя, как ловко застройщики перевкладывают деньги с одного объекта в другой.

«Особых угроз повторения скандалов с «Элита-центр» ожидать не стоит, хотя некоторые застройщики испытывают трудности с финансированием строительных работ», - заверил Костецкий. Он считает, что дома будут достраиваться, хотя и с опозданием. И не исключает при этом также перепродажи некоторых объектов другим девелоперам.

В тоже время проблема недофинансирования все сильнее будет отражаться на качестве жилья. Оно оставляет желать лучшего, и это действительно настораживает. «Из-за того, что застройщикам приходится на всем экономить, новая квартира ценой 15 тыс. грн. на квадратном метре просто не может быть жильем экстра-класса. В новостройках, когда проходят годы после сдачи в эксплуатацию, начинают проявляться те же нарушения и дефекты, что и в домах советской постройки через 20-30 лет», - признал Костецкий.

В долг под аренду

Тем не менее новостройки раскупают - в этом уверяют строительные компании.

«В Киеве огромный спрос на новые квартиры. У людей есть деньги, но банкам они не доверяют, и считают вложения в квадратные метры выгодной инвестицией. Есть и другая категория покупателей - семьи, остро нуждающиеся в жилье. Предложение в эконом-классе ограничено, так что его быстро разбирают», - подчеркнула Татьяна Маркова.

Застройщики говорят, что оба вида покупок развиваются параллельно: инвестиционные приобретения чаще всего делают под дальнейшую аренду, на которой люди планируют зарабатывать годами, а покупки под заселение все чаще происходят в рассрочку. Сейчас нет долгосрочных кредитных программ, сродни ипотеке на 20-30 лет, которую украинцы получали от банков до 2014 года. Потому люди соглашаются на более краткосрочные предложения строителей. Например, «Укрбуд» предоставляет рассрочку на 50 месяцев на квартиры в 10-ти жилых комплексах при первом взносе в размере от 25% общей стоимости.

На предложения откликаются не только киевляне, но и покупатели с периферии.

«Достаточно большой спрос на столичные квартиры наблюдается со стороны приезжих из провинции, и он останется стабильным», - отметил Глеб Шемовнев.

Тем не менее, эксперты настроены более скептически. Сергей Костецкий уверен, что покупки провинциалов будут постепенно сокращаться. Особенно по мере повышения коммунальных тарифов, которые власти не перестают взвинчивать. Чем живее они будут это делать, тем с меньшей охотой люди будут скупать новое жилье вместо банковских депозитов. Тогда-то застройщики окажутся перед непростым выбором: замедлять повышение цен на квартиры либо терять покупателей. И будут искать новые способы выживания на рынке.