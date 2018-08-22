Долар по вісім коштував 40 мільярдів - Олег Чурій про «стабільність Януковича»

Під час правління президента-втікача Віктора Януковича для того, щоб втримати курс на рівні 8, який був абсолютно економічно необґрунтований, витратили резервів на 40 мільярдів доларів.

Про це на "Прямому" у програмі "Подія" Миколи Вересня розповів заступник голови Національного банку України Олег Чурій.





За його словами, уряд Януковича завжди старався тримати курс дуже стабільним через певні махінації, хоча реально ринковий курс був не такий стабільний.

"Але це була дуже політична річ. І ознакою економічної стабільності був курс. Хоча насправді курс не є настільки визначальним. Це одна зі складових економічної ситуації, але точно це не є ознакою, що економіка в нас росте, розвиваються якісь там технології, чи у нас збільшується добробут громадян. Я так не вважаю. Курс - це насправді одна зі складових. І насправді ситуація така. Ми ж не друкуємо долари. Національний банк емітує гривню. У нас є досить-таки обмежені можливості для того, щоб тримати курс на якомусь рівні, навіть якщо би ми хотіли.

При Януковичі до 2013 року для того, щоб втримати курс на одному рівні, витратили резервів на 40 мільярдів доларів. Уявіть собі. Валютний борг України - 46 мільярдів. Тобто за чотири роки країна витратила для того, щоб втримати курс на рівні 8, який був абсолютно економічно необґрунтований, 40 мільярдів. Була стабільність, якщо дивитися на курс, - так, це була стабільність. Але чим це закінчилося? Закінчилося девальвацією, тому що курс на такому рівні не можна було втримати. Його можна було втримати тільки завдяки збільшенню валютних боргів, а потім і витратою резервів", - розповів він.

Також заступник голови НБУ нагадав, що "початок 2015 року ми зустріли з резервами 5,5 мільярдів доларів", що було одним із найгірших показників.

"Тобто відбувся такий, на жаль, дуже болісний, але перехід до плаваючого курсу. Тобто Національний банк відмовився від втримання валютного курсу. Тому що це не можна було робити ні з яких причин - у нас просто не було коштів. І насправді багато країн відмовлялися від фіксованого курсу тільки після криз: коли вони втрачали кошти, вони набирали боргів, вони розуміли, що це ознака, можливо, стабільності для більшості населення, але економічно це абсолютно невірний курс", - наголосив він.