Стало известно, почему Нацбанк лишил регистрации платежную систему TYME

Пальчевский Иван / FinClub

Платежная система TYME решила заработать на украинских санкциях против российских платежных систем, наладив незаконный канал денежных переводов из России. По крайней мере, такой информации СБУ поверили в Нацбанке и лишили систему права работать на рынке. Тем самым регулятор дал сигнал и остальным операторам рынка - обходить санкции опасно, и трудовым мигрантам - лучше пользоваться неформальными каналами переводов.

Минус один

Российский фактор становится все более токсическим для участников украинского рынка денежных переводов. Еще не завершились дискуссии о целесообразности введения в мае трехлетних санкций против платежной системы WebMoney.UA, как Национальный банк вывел с рынка еще одного крупного игрока. 14 июня он отменил регистрацию крупнейшей украинской платежной системы TYME. Эта система, по версии Службы безопасности Украины, работала с запрещенной в Украине российской платежной системой.

В октябре 2016 года Украина запретила работу с шестью системами переводов из РФ: «Колибри», «Золотая корона», «Юнистрим», «Лидер», Anelik и Blizko. В НБУ говорят, что предупреждали всех, в том числе и TYME, о недопустимости работы с ними. «Платежная система TYME уверяла Национальный банк, что соблюдает эти ограничения», - говорит регулятор. Теперь TYME необходимо до 20 июня выплатить уже отправленные переводы, после чего - свернуть работу.

В пресс-службе системы TYME не ответили на запрос FinClub об обоснованности обвинений СБУ.

Взлет и падение

Оператором системы TYME является финансовая компания «ОМП-2013». В ноябре 2014 года ее совладельцем стал генеральный директор ИК Concorde Capital Игорь Мазепа. Участники рынка считают его приближенным к власти, поэтому новость о запрете TYME удивила их.

Игорь Мазепа, среди прочего, известен тем, что в 2013 году помогал Борису Ложкину продать медиахолдинг UMH приближенному к Виктору Януковичу бизнесмену Сергею Курченко. Когда Петр Порошенко в 2014-м стал Президентом Украины, то Борис Ложкин в июне возглавил его администрацию (АП), а Игорь Мазепа в августе вошел в наблюдательный совет государственного Укрэксимбанка, который считается «сферой влияния Порошенко». При этом Мазепа был советником главы АП. Спустя два года - летом 2016-го - Борис Ложкин покинул АП, а Игорь Мазепа - набсовет Укрэксимбанка.

«Национальный банк подтвердил свою институциональную способность принимать важные решения в тех сферах, где это необходимо. Теперь все остальные, кто пытался хотя бы думать в эту сторону (российскую. - Ред.), перестанут думать совсем. Ведь тебя будут не штрафовать, а сразу лишат лицензии», - говорит директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА Александр Карпов.

Интерес TYME к работе с Россией был предопределен историей ее создания. До 2014 года система работала в Украине под брендом известного российского сервиса QIWI. После вхождения Игоря Мазепы в капитал финкомпании платежная система провела ребрендинг, сменив название с QIWI на TYME. Но в компании частично остался прежний персонал и технологии россиян.

Вторым совладельцем финкомпании был топ-менеджер QIWI Александр Чижов. Потом TYME объявила, что он остался CEO, но вышел из капитала. Сейчас, по данным Минюста, «ОМП-2013» принадлежит кипрской компании Neven Trading Ltd., а ее конечными бенефициарами являются Игорь Мазепа и гражданин Латвии Сергиас Цайковскис. Он непубличная личность. «С учетом того что ранее это был сервис QIWI, а у них всегда были хорошие IT-решения и много партнеров, то, видимо, им не составило проблем наладить такую работу (переводы с РФ в обход санкций. - Ред.). Если есть задача отправить платеж в точке А и получить его в точке В, то даже если ты найдешь трех посредников, сможешь это устроить. Наверное, о том, как это все работало, знает только СБУ, Национальный банк и «ОМП-2013», - отметил Александр Карпов.

Не комментировали ситуацию не только в «ОМП-2013». Сначала Игорь Мазепа сказал FinClub, что прокомментирует позже, но потом не отвечал на звонки. В пресс-службе Concorde Capital сказали, что компания владеет «миноритарной долей в TYME и не занимается ее операционной деятельностью»: «Сейчас мы обратились в TYME для получения разъяснений по этому вопросу».

У «ОМП-2013» есть право оспорить решение НБУ в суде. Но успех такого начинания, как и попытка зарегистрировать в НБУ новую платежную систему, может быть низким. «Если ты будешь судиться, то, скорее всего, проиграешь. А заново перерегистрироваться с теми же учредителями и идеями тебе вряд ли дадут. Ответ НБУ будет очевиден: небезупречная репутация собственника. На этом рынке все знают друг друга довольно давно. И мало шансов сыграть на том, что вы не имели отношения к кому-то, а сервера и технологии перешли к вам "случайно"», - говорит Александр Карпов.

В НБУ пока не ответили на запрос FinClub, разрешат ли они «ОМП-2013» зарегистрировать новый платежный сервис.

Кто помог TYME стать лидером

После проведенного в конце 2014 года ребрендинга TYME понадобилось два года на то, чтобы «захватить» рынок. В декабре 2015-го система прошла плановую проверку НБУ, а в 2016-м получила генеральную валютную лицензию и статус международной. Сейчас в нее входят 52 участника, в том числе 12 банков и участники - резиденты из Грузии, Великобритании, Израиля, Турции, Чехии, Эстонии, Монголии. К 2017 году она стала лидером украинского рынка (объем переводов - $1,36 млрд) и получила от НБУ статус «социально важной платежной системы».

TYME декларирует, что обрабатывает свыше 50 млн трансакций в год, а под ее брендом в Украине работает 3,5 тыс. терминалов самообслуживания. Наибольшее влияние на развитие системы оказало партнерство с компанией «Новая почта» (стала участником системы в июле 2016 года) и ПриватБанком (с июня 2017-го). Уже по итогам 2017 года они заняли первое место среди украинских систем. По данным компании, 87,4% от общей суммы переведенных денег, то есть $1,189 млрд, пришлось именно на сеть «Новой почты». Еще 6% ($81,6 млн) - международные переводы, 5,4% - внутригосударственные, а 1,2% - транзакции других участников. По итогам I квартала 2018 года TYME оставалась лидером, переведя платежей на $627 млн и показав двукратный рост.

После объявления санкций НБУ «Новая почта» предупредила клиентов о возможных сбоях в работе ряда своих сервисов. Оператор сообщил, что временно будет недоступна услуга заказа денежного перевода на банковскую карту. Скорее всего, не получится избежать перебоев в работе почтоматов оператора. «Мы взаимодействуем с несколькими платежными сервисами для обеспечения максимально эффективной работы. Также активно работаем над развитием своих финансовых сервисов», - вспомнили в компании о собственной платежной системе Forpost, доля которой на рынке сейчас мизерная. В «Новой почте» пояснили FinClub, что использовали систему TYME, поскольку ее деятельность лицензировалась Национальным банком.

Российский след

НБУ не говорит о том, какой информацией с ним поделилась СБУ. Осведомленный источник FinClub высказал свою версию того, как TYME могла работать с россиянами. «Как это выглядит технологически? Есть платежная система в России, которая заключает договор с системой из нейтральной страны, к примеру, из Грузии. Она в свою очередь заключает договор с украинской системой, становясь посредником. По договору операции идут от посредника из нейтральной страны, а на самом деле инициируются в России, - рассказал собеседник FinClub. - TYME принял в платежную систему ПриватБанк в июне прошлого года. После этого к ним пошел денежный поток, который регистрировался в третьих странах, а на самом деле был из России. Выплачивались платежи на карты ПриватБанка».

НБУ не уточняет, с кем из россиян работал TYME. Но FinClub обнаружил связь украинцев с системой Contact. На сайте молдавского FinComBank TYME с ПриватБанком числятся партнерами российской платежной системы Contact. FinClub рассказывал о том, как Contact покидал в 2015 году украинский рынок из-за отзыва лицензии у ее российского расчетного банка. Однако она из Украины так и не ушла.

В 2016 году в российских СМИ появилась информация о том, что Contact работает в Украине через партнера - грузинскую систему IntelExpress. Сейчас на сайте Contact указано, что отправленные из России деньги можно получить в Украине в 284 пунктах. Все это отделения ПриватБанка. А посредником в этом денежном обороте выступает... TYME.

Роднит Contact и TYME не только это. Владельцем российской системы является QIWI, которая ранее контролировала украинскую платежную систему.

Но в 2016-м платежная система Contact не попала в санкционные списки СНБО вместе с другими россиянами. Все изменилось в мае 2018-го, когда были обнародованы новые санкционные списки. В них оказались три новых платежных оператора: WebMoney, MoneyTo и... Contact, которой управляет российский КИВИ Банк. С 24 мая, когда указ президента от 2 мая все же был обнародован, оказались «запрещены деловые отношения» с российской Contact.

Что будет с потоком денег из России

Ограничивают ли украинские санкции работу российских платежных систем в Украине? На сайте санкционной Юнистрим до сих пор можно выбрать Украину для отправки денежного перевода. После выбора нашей страны происходит переадресация на сайт sendcard2cash(.)ru. На нем указано, что переводы в Украине можно получить в Ощадбанке, Юнекс Банке, Аккордбанке, Кредит Оптима Банке, Айбокс Банке при переводе через британскую Sigue Money Transfer.

Переводы также можно получить в ПриватБанке, Банке Кредит Днепр, Кристалбанке, Банке Сич, Радабанке, Укргазбанке, Укрстройинвестбанке, Мотор-Банке, Скай Банке, если перевод проведен через систему Welsend Укргазбанка. В российских СМИ отмечали, что подобным образом работает «Золотая корона», которая перечисляет деньги через грузинскую IntelExpress.

Статистика Национального банка за последние три года дает понимание, что произошло с рынком после введения Украиной санкций и последовавших за ними российских контрсанкций в марте 2017 года. Если еще в 2015 году 61% денег из России заходили в Украину через платежные системы, то уже в 2017-м - всего 28%. Переводы перетекли в неформальный канал, а также начали поступать через нейтральные страны: Турцию, Азербайджан, ОАЭ, Великобританию.

«После запрета работы с российским рынком денежные переводы вернулись к примитивному способу передачи денег через транспорт, маршрутки. Также есть европейские платежные сервисы по аналогии с Transfergo, с помощью которых можно проводить более дешевые в сравнении с Western Union трансграничные переводы. Еще переводы ушли в крипторынок. К примеру, можно купить криптовалюту в Украине, перевести ее в Россию и там обналичить», - говорит глава банка «Фамильный» Ольга Долженкова.

Она считает, что после запрета TYME мало кто еще согласится работать через посредников с РФ. «Кто ж рискнет работать вне правового поля и делать серую схему? Хотя и вопрос санкций не так однозначен, ведь по сути это «выстрел себе в ногу». Безусловно, финансовый мониторинг этих операций нужен, но запрет работать в России привел к тому, что весь поток ушел либо в неформальный канал, либо в такие схемы. Теперь официально туда никто пойти не захочет», - считает Ольга Долженкова.

Банкир напомнила, что абсолютно законно с российскими переводами может работать «Укрпочта», являющаяся членом Всемирного почтового союза. Правда, в этом случае теряется скорость перевода, ведь он идет несколько дней.

Доля TYME перераспределится между другими игроками. «У нас уже был лидер - система Avers, которая ушла после банкротства банка «Финансы и Кредит», рынок как-то трансформировался. Свято место пусто не бывает. Все дело в предлагаемых интерфейсах и IT-решениях. Лидерами станут те банки или финкомпании, которые смогут прикрутить себе эти сервисы. Я бы поставил первоначально на банки», - полагает Александр Карпов.

В Украине работает 28 платежных систем, созданных резидентами. Отечественный рынок платежей очень концентрированный. На топ-5 платежных сервисов приходится более 90% от всех переводов. В первой пятерке только одна система банковская - FLASHPAY банка «Фамильный» (доля в 2017 году - 11,5%).

В последние годы платежные системы банков начали терять популярность. В 2016 году их доля составляла 24%, в 2017-м - 18%, в I квартале 2018-го - 6%. Тон в прошлом году задавали небанковские сервисы: TYME (доля 30%), «Почтовый перевод» Укрпочты (28%), запорожский «Интерпейсервис» (16%) и EasyPay (доля 7%). В начале 2018-го в первой пятерке произошли изменения: место «Интерпейсервиса» занял новый сервис City24 финансовой компании «Феникс».

По мнению Ольги Долженковой, лидерами могут стать те, кто найдет «ключик» к западноевропейскому рынку, учитывая рост количества украинских «заробитчан» в Польшу и другие страны. «Мы сейчас хотим повысить статус FLASHPAY до статуса международной системы и смотрим в сторону европейского рынка. Хотим наладить партнерство с такими сервисами, как Transfergo, у которого невысокие комиссии», - добавила она.