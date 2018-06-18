Стало известно, почему Нацбанк лишил регистрации платежную систему TYME

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Стало известно, почему Нацбанк лишил регистрации платежную систему TYME

 Пальчевский Иван / FinClub

Платежная система TYME решила заработать на украинских санкциях против российских платежных систем, наладив незаконный канал денежных переводов из России. По крайней мере, такой информации СБУ поверили в Нацбанке и лишили систему права работать на рынке. Тем самым регулятор дал сигнал и остальным операторам рынка - обходить санкции опасно, и трудовым мигрантам - лучше пользоваться неформальными каналами переводов.

Минус один

Российский фактор становится все более токсическим для участников украинского рынка денежных переводов. Еще не завершились дискуссии о целесообразности введения в мае трехлетних санкций против платежной системы WebMoney.UA, как Национальный банк вывел с рынка еще одного крупного игрока. 14 июня он отменил регистрацию крупнейшей украинской платежной системы TYME. Эта система, по версии Службы безопасности Украины, работала с запрещенной в Украине российской платежной системой.

В октябре 2016 года Украина запретила работу с шестью системами переводов из РФ: «Колибри», «Золотая корона», «Юнистрим», «Лидер», Anelik и Blizko. В НБУ говорят, что предупреждали всех, в том числе и TYME, о недопустимости работы с ними. «Платежная система TYME уверяла Национальный банк, что соблюдает эти ограничения», - говорит регулятор. Теперь TYME необходимо до 20 июня выплатить уже отправленные переводы, после чего - свернуть работу.

В пресс-службе системы TYME не ответили на запрос FinClub об обоснованности обвинений СБУ.

Взлет и падение

Оператором системы TYME является финансовая компания «ОМП-2013». В ноябре 2014 года ее совладельцем стал генеральный директор ИК Concorde Capital Игорь Мазепа. Участники рынка считают его приближенным к власти, поэтому новость о запрете TYME удивила их.

Игорь Мазепа, среди прочего, известен тем, что в 2013 году помогал Борису Ложкину продать медиахолдинг UMH приближенному к Виктору Януковичу бизнесмену Сергею Курченко. Когда Петр Порошенко в 2014-м стал Президентом Украины, то Борис Ложкин в июне возглавил его администрацию (АП), а Игорь Мазепа в августе вошел в наблюдательный совет государственного Укрэксимбанка, который считается «сферой влияния Порошенко». При этом Мазепа был советником главы АП. Спустя два года - летом 2016-го - Борис Ложкин покинул АП, а Игорь Мазепа - набсовет Укрэксимбанка.

«Национальный банк подтвердил свою институциональную способность принимать важные решения в тех сферах, где это необходимо. Теперь все остальные, кто пытался хотя бы думать в эту сторону (российскую. - Ред.), перестанут думать совсем. Ведь тебя будут не штрафовать, а сразу лишат лицензии», - говорит директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА Александр Карпов.

Интерес TYME к работе с Россией был предопределен историей ее создания. До 2014 года система работала в Украине под брендом известного российского сервиса QIWI. После вхождения Игоря Мазепы в капитал финкомпании платежная система провела ребрендинг, сменив название с QIWI на TYME. Но в компании частично остался прежний персонал и технологии россиян.

Вторым совладельцем финкомпании был топ-менеджер QIWI Александр Чижов. Потом TYME объявила, что он остался CEO, но вышел из капитала. Сейчас, по данным Минюста, «ОМП-2013» принадлежит кипрской компании Neven Trading Ltd., а ее конечными бенефициарами являются Игорь Мазепа и гражданин Латвии Сергиас Цайковскис. Он непубличная личность. «С учетом того что ранее это был сервис QIWI, а у них всегда были хорошие IT-решения и много партнеров, то, видимо, им не составило проблем наладить такую работу (переводы с РФ в обход санкций. - Ред.). Если есть задача отправить платеж в точке А и получить его в точке В, то даже если ты найдешь трех посредников, сможешь это устроить. Наверное, о том, как это все работало, знает только СБУ, Национальный банк и «ОМП-2013», - отметил Александр Карпов.

Не комментировали ситуацию не только в «ОМП-2013». Сначала Игорь Мазепа сказал FinClub, что прокомментирует позже, но потом не отвечал на звонки. В пресс-службе Concorde Capital сказали, что компания владеет «миноритарной долей в TYME и не занимается ее операционной деятельностью»: «Сейчас мы обратились в TYME для получения разъяснений по этому вопросу».

У «ОМП-2013» есть право оспорить решение НБУ в суде. Но успех такого начинания, как и попытка зарегистрировать в НБУ новую платежную систему, может быть низким. «Если ты будешь судиться, то, скорее всего, проиграешь. А заново перерегистрироваться с теми же учредителями и идеями тебе вряд ли дадут. Ответ НБУ будет очевиден: небезупречная репутация собственника. На этом рынке все знают друг друга довольно давно. И мало шансов сыграть на том, что вы не имели отношения к кому-то, а сервера и технологии перешли к вам "случайно"», - говорит Александр Карпов.

В НБУ пока не ответили на запрос FinClub, разрешат ли они «ОМП-2013» зарегистрировать новый платежный сервис.

Кто помог TYME стать лидером

После проведенного в конце 2014 года ребрендинга TYME понадобилось два года на то, чтобы «захватить» рынок. В декабре 2015-го система прошла плановую проверку НБУ, а в 2016-м получила генеральную валютную лицензию и статус международной. Сейчас в нее входят 52 участника, в том числе 12 банков и участники - резиденты из Грузии, Великобритании, Израиля, Турции, Чехии, Эстонии, Монголии. К 2017 году она стала лидером украинского рынка (объем переводов - $1,36 млрд) и получила от НБУ статус «социально важной платежной системы».

TYME декларирует, что обрабатывает свыше 50 млн трансакций в год, а под ее брендом в Украине работает 3,5 тыс. терминалов самообслуживания. Наибольшее влияние на развитие системы оказало партнерство с компанией «Новая почта» (стала участником системы в июле 2016 года) и ПриватБанком (с июня 2017-го). Уже по итогам 2017 года они заняли первое место среди украинских систем. По данным компании, 87,4% от общей суммы переведенных денег, то есть $1,189 млрд, пришлось именно на сеть «Новой почты». Еще 6% ($81,6 млн) - международные переводы, 5,4% - внутригосударственные, а 1,2% - транзакции других участников. По итогам I квартала 2018 года TYME оставалась лидером, переведя платежей на $627 млн и показав двукратный рост.

После объявления санкций НБУ «Новая почта» предупредила клиентов о возможных сбоях в работе ряда своих сервисов. Оператор сообщил, что временно будет недоступна услуга заказа денежного перевода на банковскую карту. Скорее всего, не получится избежать перебоев в работе почтоматов оператора. «Мы взаимодействуем с несколькими платежными сервисами для обеспечения максимально эффективной работы. Также активно работаем над развитием своих финансовых сервисов», - вспомнили в компании о собственной платежной системе Forpost, доля которой на рынке сейчас мизерная. В «Новой почте» пояснили FinClub, что использовали систему TYME, поскольку ее деятельность лицензировалась Национальным банком.

Российский след

НБУ не говорит о том, какой информацией с ним поделилась СБУ. Осведомленный источник FinClub высказал свою версию того, как TYME могла работать с россиянами. «Как это выглядит технологически? Есть платежная система в России, которая заключает договор с системой из нейтральной страны, к примеру, из Грузии. Она в свою очередь заключает договор с украинской системой, становясь посредником. По договору операции идут от посредника из нейтральной страны, а на самом деле инициируются в России, - рассказал собеседник FinClub. - TYME принял в платежную систему ПриватБанк в июне прошлого года. После этого к ним пошел денежный поток, который регистрировался в третьих странах, а на самом деле был из России. Выплачивались платежи на карты ПриватБанка».

НБУ не уточняет, с кем из россиян работал TYME. Но FinClub обнаружил связь украинцев с системой Contact. На сайте молдавского FinComBank TYME с ПриватБанком числятся партнерами российской платежной системы Contact. FinClub рассказывал о том, как Contact покидал в 2015 году украинский рынок из-за отзыва лицензии у ее российского расчетного банка. Однако она из Украины так и не ушла.

В 2016 году в российских СМИ появилась информация о том, что Contact работает в Украине через партнера - грузинскую систему IntelExpress. Сейчас на сайте Contact указано, что отправленные из России деньги можно получить в Украине в 284 пунктах. Все это отделения ПриватБанка. А посредником в этом денежном обороте выступает... TYME.

Роднит Contact и TYME не только это. Владельцем российской системы является QIWI, которая ранее контролировала украинскую платежную систему.

Но в 2016-м платежная система Contact не попала в санкционные списки СНБО вместе с другими россиянами. Все изменилось в мае 2018-го, когда были обнародованы новые санкционные списки. В них оказались три новых платежных оператора: WebMoney, MoneyTo и... Contact, которой управляет российский КИВИ Банк. С 24 мая, когда указ президента от 2 мая все же был обнародован, оказались «запрещены деловые отношения» с российской Contact.

Что будет с потоком денег из России

Ограничивают ли украинские санкции работу российских платежных систем в Украине? На сайте санкционной Юнистрим до сих пор можно выбрать Украину для отправки денежного перевода. После выбора нашей страны происходит переадресация на сайт sendcard2cash(.)ru. На нем указано, что переводы в Украине можно получить в Ощадбанке, Юнекс Банке, Аккордбанке, Кредит Оптима Банке, Айбокс Банке при переводе через британскую Sigue Money Transfer.

Переводы также можно получить в ПриватБанке, Банке Кредит Днепр, Кристалбанке, Банке Сич, Радабанке, Укргазбанке, Укрстройинвестбанке, Мотор-Банке, Скай Банке, если перевод проведен через систему Welsend Укргазбанка. В российских СМИ отмечали, что подобным образом работает «Золотая корона», которая перечисляет деньги через грузинскую IntelExpress.

Статистика Национального банка за последние три года дает понимание, что произошло с рынком после введения Украиной санкций и последовавших за ними российских контрсанкций в марте 2017 года. Если еще в 2015 году 61% денег из России заходили в Украину через платежные системы, то уже в 2017-м - всего 28%. Переводы перетекли в неформальный канал, а также начали поступать через нейтральные страны: Турцию, Азербайджан, ОАЭ, Великобританию.

«После запрета работы с российским рынком денежные переводы вернулись к примитивному способу передачи денег через транспорт, маршрутки. Также есть европейские платежные сервисы по аналогии с Transfergo, с помощью которых можно проводить более дешевые в сравнении с Western Union трансграничные переводы. Еще переводы ушли в крипторынок. К примеру, можно купить криптовалюту в Украине, перевести ее в Россию и там обналичить», - говорит глава банка «Фамильный» Ольга Долженкова.

Она считает, что после запрета TYME мало кто еще согласится работать через посредников с РФ. «Кто ж рискнет работать вне правового поля и делать серую схему? Хотя и вопрос санкций не так однозначен, ведь по сути это «выстрел себе в ногу». Безусловно, финансовый мониторинг этих операций нужен, но запрет работать в России привел к тому, что весь поток ушел либо в неформальный канал, либо в такие схемы. Теперь официально туда никто пойти не захочет», - считает Ольга Долженкова.

Банкир напомнила, что абсолютно законно с российскими переводами может работать «Укрпочта», являющаяся членом Всемирного почтового союза. Правда, в этом случае теряется скорость перевода, ведь он идет несколько дней.

Доля TYME перераспределится между другими игроками. «У нас уже был лидер - система Avers, которая ушла после банкротства банка «Финансы и Кредит», рынок как-то трансформировался. Свято место пусто не бывает. Все дело в предлагаемых интерфейсах и IT-решениях. Лидерами станут те банки или финкомпании, которые смогут прикрутить себе эти сервисы. Я бы поставил первоначально на банки», - полагает Александр Карпов.

В Украине работает 28 платежных систем, созданных резидентами. Отечественный рынок платежей очень концентрированный. На топ-5 платежных сервисов приходится более 90% от всех переводов. В первой пятерке только одна система банковская - FLASHPAY банка «Фамильный» (доля в 2017 году - 11,5%).

В последние годы платежные системы банков начали терять популярность. В 2016 году их доля составляла 24%, в 2017-м - 18%, в I квартале 2018-го - 6%. Тон в прошлом году задавали небанковские сервисы: TYME (доля 30%), «Почтовый перевод» Укрпочты (28%), запорожский «Интерпейсервис» (16%) и EasyPay (доля 7%). В начале 2018-го в первой пятерке произошли изменения: место «Интерпейсервиса» занял новый сервис City24 финансовой компании «Феникс».

По мнению Ольги Долженковой, лидерами могут стать те, кто найдет «ключик» к западноевропейскому рынку, учитывая рост количества украинских «заробитчан» в Польшу и другие страны. «Мы сейчас хотим повысить статус FLASHPAY до статуса международной системы и смотрим в сторону европейского рынка. Хотим наладить партнерство с такими сервисами, как Transfergo, у которого невысокие комиссии», - добавила она.
 

ПО РУБРИКАМ

20:16 Евро колеблется к доллару 18 июня на фоне политической неопределенности в ФРГ

19:59 Рынок акций Украины завершил торги 18 июня ростом по индексу ПФТС

17:57 Стало известно, почему Нацбанк лишил регистрации платежную систему TYME

17:19 Депозитные ставки для физлиц 18.06.18

17:16 Средневзвешенный курс доллара на межбанке 15 июня составил 26.3290 грн

15:49 Иностранный капитал на страховом рынке Украины усиливает свои позиции

14:34 Рынки акций Азии 18 ноября упали на фоне торговых споров США-КНР, Австралия - выросла

13:46 Банк международных расчетов: биткоин может обрушить интернет

13:30 Большинство банков воспользуется возможностью squeeze-out, прогнозируют в НБУ

12:36 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 18.06.18

11:55 Курсы валют по карточным операциям на 18.06.18

10:06 НБУ продал 15 июня банкам депозитные сертификаты на 27 572 млн гривен

10:03 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 15.06.18

10:00 На межбанке 15 июня объем торгов долларом увеличился на $67 млн до $230,9 млн

07:32 Биржи США закрылись в минусе на фоне сообщений о новых пошлинах

• дальше…

20:08 В январе-мае доходы местных бюджетов выросли на 24,1% до 89,7 млрд гривен, - Зубко

18:42 Нефтяной рынок растет 15 июня, Brent подорожала до $74,68 за баррель

18:39 В январе-апреле численность населения сократилась на 85,7 тыс. до 42,3 млн

17:27 Украинцы будут отдыхать с 28 июня по 1 июля, суббота, 23 июня, является рабочей

17:23 США отменили антидемпинговую пошлину 156,29% на импорт аммиачной селитры из Украины

15:18 В схеме хищения средств из «Укрнафты» были задействованы 254 компании

13:05 Украина успешно прошла аудит IMO

12:24 ВСП одобрил законопроект Порошенко о создании Антикоррупционного суда

11:42 Нафтогаз обратился в Апелляционный суд Швеции для выполнения решения Стокгольмского арбитража

11:29 Влада оголосить «полювання» на «євробляхи» після зниження ставок розмитнення

• дальше…

12:46 Количество заявлений на убежище в ЕС за год снизилось на 44% – отчет

12:35 ЕС продлил санкции против России за аннексию Крыма

08:59 В Конгрессе США предлагают увеличить помощь Украине

08:33 SIPRI: Ядерные державы продолжают модернизировать свои арсеналы

08:06 Историческое соглашение о Северной Македонии подписано. Что скажет народ?

07:51 День сурка. Почему путинский куратор ОРДЛО получил второй шанс

15.06 Правительство Меркель на грани развала: что будет дальше?

15.06 Меркель заявила об увеличении расходов на оборону до 1,5 процента ВВП

15.06 США официально объявили о введении пошлин на товары из КНР

15.06 Грозит ли Астане охлаждение отношений с Москвой?

15.06 Путин потратил на Чемпионат мира по футболу 11 миллиардов долларов — Bloomberg

15.06 Страны ЕС утвердили пошлины на Harley-Davidson и Levi's — СМИ

15.06 Макрон намерен сделать французский главным языком в ЕС

15.06 Генпрокурор Нью-Йорка подал иск против фонда Трампа

15.06 Чем обернется для россиян повышение НДС?

• дальше…

17:27 Украинцы будут отдыхать с 28 июня по 1 июля, суббота, 23 июня, является рабочей

16:47 Суд обязал застройщиков снести многоквартирный дом в Деснянском районе Киева как объект самовольного строительства

15.06 Киевтеплоэнерго требует в суде от Нафтогаза признать заключенными договоры о поставках газа

14.06 Киевсовет обнародовал список улиц, где могут разрешить ездить со скоростью 80 км/ч

14.06 НКРЭКУ выдала лицензии на производство электрической и тепловой энергии для Киевтеплоэнерго

14.06 Украину избрали в экономико-социальный совет ООН

13.06 Совет ЕС рассмотрит выделение ЕС €1 млрд макрофинансовой помощи Украине 26 июня

12.06 Strong Europe Tank Challenge 2018. Почему Украина заняла последнее место

11.06 За год пограничники ЕС не пустили 44 тысячи украинцев – ГПСУ

11.06 Безвизом с ЕС за первый год воспользовались 555 тысяч граждан Украины

07.06 Открытие новых станций и ремонт старых: как преобразится киевское метро

06.06 Хроника паники и истерики. Нужно ли бояться пожаров в Чернобыльской зоне

05.06 К 2019 году все ОТО получат в свою собственность землю, - Гройсман

04.06 С 1 августа всему Киеву могут отключить горячую воду, - КГГА

31.05 НАТО помогает Украине создать киберполигон ВСУ

• дальше…

07:51 День сурка. Почему путинский куратор ОРДЛО получил второй шанс

15.06 Канцлер земного Рая. Получится ли из Тимошенко украинский Илон Маск

15.06 Рывок пехоты. Зачем ВСУ взяли еще одну высоту под Марьинкой

14.06 Без МВФ: Как Тимошенко с Рабиновичем планируют добить экономику

14.06 В Нидерландах выпустили почтовую марку с футболистом, сбивающим самолет МН17

14.06 Украину избрали в экономико-социальный совет ООН

14.06 Закон об Антикоррупционном суде вступил в силу

13.06 Парубий рассказал, когда Украинская церковь может получить Томос

13.06 Кабмин поручил открыть дисциплинарное производство в отношении главы Госрезерва

13.06 Мама Ляшко задекларировала несколькомиллионную квартиру – «Наші гроші»

13.06 Кабмин одобрил отставку Жебривского с поста главы Донецкой ОВГА

13.06 Парламент Нидерландов одобрил соглашение о суде по MH17

12.06 Шесть тонн доказательств против России: что передает МИД в Международный суд ООН

12.06 Волкер: Я удостоверился, что к боевым действиям и гуманитарному кризису на востоке Украины привела интервенция РФ

12.06 Украина подала в Суд ООН доказательства по делу против РФ о финансировании терроризма

• дальше…

17:07 За пределом понимания: можно ли доверять искусственному интеллекту?

15:46 Представлена новая «восьмерка» BMW

13:46 Банк международных расчетов: биткоин может обрушить интернет

13:12 В Германии задержан глава Audi Руперт Штадлер

12:05 Audi интегрирует электромобили с домашней энергосистемой

11:14 Google и JD.com хотят создать розничную инфраструктуру следующего поколения

09:38 Киберполиция накрыла сеть фейковых криптообменников

08:49 Sharp встроит прозрачные NFC-антенны в экраны дисплеев

15.06 Xiaomi Insait Joy - умный футбольный мяч ценой $47 со встроенным процессором и беспроводной зарядкой

15.06 Хакерам удалось обойти новейшую защиту iPhone

15.06 «Умная» куртка Ford сделает езду на велосипеде в городе более безопасной

15.06 Китай намерен внедрить программу слежки за автомобилями

14.06 Xiaomi Mi Rearview Mirror Recorder: «умное» автозеркало с видеорегистратором

14.06 Мининфраструктуры: строительство 1 км наземной трубы Hyperloop будет стоить около 10 млн долл.

14.06 Новый стедикам для смартфонов Xiaomi Mijia стоит меньше 100 долларов

• дальше…

11.06 10 профессий, востребованных в цифровой экономике

08.06 Как справиться с нехваткой мотивации на работе?

04.06 Как стать успешным независимым работником в новой экономике

29.05 Google страдает от плюрализма мнений сотрудников

24.05 Как BMW, Rio Tinto и Electrolux соблюдают первый закон робототехники

22.05 Ученые: эти шесть черт характера обеспечивают успех в жизни

17.05 В чем разница между одержимыми работой и просто увлеченными ею

14.05 Почему начальники не умеют управлять дистанционными сотрудниками

08.05 Что делать, если вас не ценят на работе

07.05 Как люди без высшего образования становятся гендиректорами

05.05 Что нужно знать о поиске работы после увольнения

05.05 Google объявил о новых правилах размещения политической рекламы

03.05 Как урегулировать конфликты на работе

24.04 Блокчейн-браузер Brave заключил партнерство с Dow Jones Media

24.04 Почему нельзя скрывать от работников горькую правду

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно