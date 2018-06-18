Влада оголосить «полювання» на «євробляхи» після зниження ставок розмитнення

Ніна Южаніна

У Верховній Раді зареєстровані законопроекти, покликані зменшити вартість імпортних авто і поставити крапку в історії з їх нелегальним ввезенням. Як саме це буде відбуватися - в матеріалі голови податкового комітету парламенту Ніни Южаніної для ЕП.

Напередодні до Верховної Ради були внесені законопроекти, ухвалення яких поставить крапку в історії з нелегальним ввезенням авто в країну, а також зробить більш доступними іноземні автівки для українців.

Більш детально про те, як саме це буде відбуватися.

Чекати далі нікуди

Чому більшість наших громадян відчувають себе дискримінованими, коли постає питання про покупку авто. Ймовірно, тому що автівка для українців стала розкішшю, дорогим товаром, який далеко не кожен може собі дозволити.

Причин, чому так сталося, чимало, але головна - це акцизний податок, обов'язковий платіж, ставки якого сьогодні дуже засмучують українських автомобілістів. Розмір акцизу для різних за об'ємом двигуна авто може відрізнятися в 100-150 разів.

Саме дискримінаційна система ставок акцизного податку, а також неможливість митного оформлення та реєстрації в Україні машин, які не відповідають екологічному стандарту "євро-5", призвели до появи в країні такої кількості авто з іноземною реєстрацією.

За даними митниці, на 1 травня 2018 року в Україні знаходилось понад 315 тисяч авто, зареєстрованих в інших державах, і ввезених в Україну в режимі транзиту або тимчасового ввезення. Майже половина, а саме 125 тисяч - з порушенням терміну перебування.

Митний режим транзиту



Кількість ввезених авто Кількість не вивезених авто Кількість перетинів митного кордону 1 квартал 2018 2017 1 квартал 2018 2017 1 квартал 2018 2017 резиденти 75 178 200 733 16 209 38 821 521 479 2 226 975 нерезиденти 3 579 11 290 261 5 199 9 016 33 427 Разом 78 757 212 023 16 470 44 020 530 495 2 260 402

Митний режим тимчасового ввезення



Кількість ввезених авто Кількість не вивезених авто Кількість перетинів митного кордону

1 кв. 2018 2017 1 кв. 2018 2017 1 кв. 2018 2017 резиденти 17 413 57 144 2 363 4 404 37 592 196 516 нерезиденти 203 823 696 232 43 925 140 958 487 208 2 583 378 Разом 221 236 753 376 46 288 145 362 524 800 2 779 894

За даними Нацполіції, у 2017 році в Україні сталося понад 10 тисяч ДТП за участі авто з іноземною реєстрацією, або 6% автомобільних аварій в Україні. В першому кварталі 2018 кількість таких ДТП зросла до 8,5%. Поліси обов'язкового страхування придбали лише 198 з 315 тисяч власників таких авто.

Це означає, що українськими дорогами прямують потенційно небезпечні машини.

З огляду, по-перше, на це, по-друге, для зменшення вартості митного оформлення авто, і по-третє, для створення правових і економічних умов для реєстрації уже ввезених в Україну авто, Комітет з питань податкової та митної політики вніс до парламенту законопроекти №8487 і №8488 відповідно.

Як буде обчислюватися новий акцизний податок

Акцизний податок для ввезених в Україну авто буде змінений. Базові ставки акцизного податку будуть наступними: для авто з бензиновим двигуном - 50 євро, для авто на дизелі - 75 євро.

Йдеться саме про базові ставки, до яких ще будуть застосовуватися коефіцієнти. Розмір акцизного податку, який треба буде сплатити, дорівнюватиме базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна та коефіцієнт віку.

Як буде розраховуватися коефіцієнт двигуна? Показник об'єму двигуна буде ділитися на 1000.

А коефіцієнт віку - це кількість повних календарних років.

Формула обчислення виглядатиме так:

Чим відрізняється новий акцизний податок від діючого

Головне - акцизний податок з авто, розрахований за запропонованою формулою, буде значно меншим за той, що діє сьогодні.

Завдяки цьому імпортні легкові транспортні засоби стануть для українців доступнішими, а різниця в розмірі ставок для різних за об'ємом двигуна авто не буде суттєвою.

Водночас, акцизний податок на старі авто буде вищий за рахунок його збільшення на віковий коефіцієнт, що стимулюватиме до придбання більш нових авто.

Порівняння нового акцизного податку з нині діючим на прикладі авто різного віку і з різним об'ємом двигуна (бензин)

Об'єм двигуна (см3) Діючий акциз (євро) Новий акциз (євро) нові авто до 5 років понад 5 років нові авто 5 років 15 років 900 92 985 1 294 45 225 675 1000 102 1 094 1 438 50 250 750 1200 76 1 640 2 113 60 300 900 1500 95 2 051 2 642 75 375 1 125 1600 427 2 629 3 906 80 400 1 200 1800 481 2 957 4 394 90 450 1 350 2000 534 3 286 4 882 100 500 1 500 2100 561 3 450 5 126 105 525 1 575 2200 587 3 615 5 370 110 550 1 650 2500 690 5 533 12 463 125 625 1 850 2800 773 6 196 13 958 140 700 2 100 3000 828 6 639 14 955 150 750 2 250 3500 7 732 11 652 17 448 175 875 2 625 4000 8 836 13 316 19 940 200 1 000 3 000 4500 9 941 14 981 22 433 225 1 125 3 375 5000 11 045 16 645 24 925 250 1 250 3 750 5500 12 150 18 310 27 418 275 1 375 4 125 6000 13 254 19 974 29 910 300 1 500 4 500

Яким буде контроль і нові штрафи

Звісно, буде посилений контроль за ввезенням і використанням авто з іноземною реєстрацією.

По-перше, вводиться обмеження на кількість авто, які можна ввозити без грошового забезпечення. Так, нерезидент зможе без грошового забезпечення ввезти в режимі тимчасового ввезення лише одне авто.

Ввезення наступних легкових транспортних засобів передбачає наявність гарантії. Гарантом може виступити фінансова установа, яка візьме на себе зобов'язання сплатити суму всіх митних платежів, якщо авто не буде вивезено.

По-друге, посилюється відповідальність за порушення митних правил.

Особа, яка ввезла в Україну автомобіль в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення, не зможе передати його у володіння, користування або розпорядження іншим особам чи розукомплектовувати його.

Також їй заборонятиметься використання такої машини в підприємницькій діяльності чи для отримання доходу, наприклад, для роботи в таксі. За порушення встановлених правил передбачено штраф - 34 тисячі грн.

Будь-яка інша особа, яка всупереч встановленим правилам, отримає транзитне або тимчасово ввезене авто у володіння, користування або розпорядження чи використовуватиме таке авто в підприємницькій діяльності, для отримання доходу, також буде оштрафована.

Перша фіксація зазначених порушень працівниками Нацполіції передбачає стягнення з порушника 8 500 грн., повторна фіксація - 17 000 тисяч грн., позбавлення права керування на 1 рік та оплатне вилучення авто за рахунок порушника.

Неправомірні операції з транзитним та тимчасово ввезеними авто порушник — особа, яка ввезла авто Дія Діючий штраф Запропонований штраф 1. Передача авто у володіння, користування або розпорядження іншим особам. 2. Використання авто для цілей підприємницької діяльності або отримання доходів. 3. Розкомплектування авто. Х 34 000 грн порушник – будь-яка особа, яка керує авто Авто Діючий штраф Запропонований штраф 1. Строк транзиту або тимчасового ввезення якого завершився. 2. Передане водію у володіння, користування або розпорядження особою, яка його ввезла. 3. Використовується для цілей підприємницької діяльності або отримання доходів. Х 8 500 грн Повторне порушення Х 170 000 грн та позбавлення права керування на 1 рік з оплатним вилученням авто за рахунок порушника

За недотримання строків режимів транзиту та тимчасового ввезення, тобто за невивезення авто за межі країни своєчасно, порушники мають сплатити штрафи. Розміри штрафів будуть залежати від кількості днів перевищення встановлених строків.

За один день прострочення вивезення транзитного авто з порушника буде стягнуто 170 грн, а за три дні відтермінування вивезення тимчасово ввезеної машини - 850 грн.

Зайвий місяць перебування такого автомобіля на митній території України коштуватиме порушнику 170 тисяч грн. або навіть транспортного засобу, який може бути конфіскований за рішенням суду.

Порушення строків транзиту (дозволено 5 діб — в зоні діяльності однієї митниці, 10 діб — в зоні діяльності 2 митниць) Строк Діючий штраф Запропонований штраф 1 доба Попередження або 170 грн Попередження або 170 грн від 1 до 10 діб 3 400 грн 3 400 грн понад 10 діб або втрата авто 8 500 грн Х від 10 до 20 діб Х 8 500 грн від 20 до 30 діб Х 85 000 грн понад 30 діб або втрата авто Х 170 000 грн або конфіскація (за рішенням суду) Порушення строків тимчасового ввезення (дозволено: 1 рік — нерезиденти, 60 діб — резиденти на консульському обліку, 10 діб — резиденти — працівники іноземних компаній) Строк Діючий штраф Запропонований штраф до 3 діб 850 грн 850 грн від 3 до 10 діб 5 100 грн 5100 грн понад 10 діб 17 000 грн Х від 10 до 20 діб Х 17 000 грн від 20 до 30 діб Х 85 000 грн на понад 30 діб Х 170 000 грн або конфіскація (за рішенням суду)

В законопроекті прописані чіткі правила взаємодії всіх приналежних служб і відомств - підрозділів органу доходів і зборів, Державної прикордонної служби, Національної поліції.

Завдяки автоматизованій системі обміну інформацією інформація про авто та особу, яка його ввезла, зафіксована митником під час відкриття режиму транзиту або режиму тимчасового ввезення одразу передаватиметься усім органам.

Якщо дозволений строк перебування іноземного авто в Україні сплив, а машина так і не була вивезена, митник повинен повідомити інші органи про вчинення правопорушення.

Отримавши повідомлення, поліцейські мають пильніше відслідковувати таке авто на автомобільних дорогах України, а прикордонники, в свою чергу, повинні не допустити перетину кордону особою, яка його ввезла авто без сплати відповідних штрафів.

Крім того, Національній поліції буде надано право перевіряти особу водія авто з іноземною реєстрацією на відповідність особі, яка його ввезла. Якщо за кермом буде будь-яка інша особа, поліцейський може накласти на водія відповідний штраф і повідомити про порушення митних правил митницю.

Отримавши таку інформацію, митник під час закриття режиму ввезення матиме підстави для стягнення штрафу з особи, яка ввезла авто, за недотримання обмеження на передачу машини.

Важливо, що протокол про порушення, може бути складений митником за відсутності порушника, і вручений йому під час виїзду з України.

Ще митні послаблення

Наразі розмитнення авто проводиться виключно на митницях, визначених в переліку, затвердженому Міністерством фінансів України.

У такому разі водій авто на транзитних номерах повинен їхати до уповноваженого пункту для проведення митного оформлення і сплати митних платежів, а отже має в наявності значну суму коштів.

За новими правилами після перетину кордону і заповнення декларації водій вже опинятиметься під митним контролем, однак митницю для проведення оформлення ввезеного транспортного засобу він зможе обрати самостійно. Без ризику бути пограбованим або ошуканим.

Замість висновку

Зменшення акцизного податку, а також зняття заборони на митне оформлення та державну реєстрацію авто без обмежень за екологічними нормами - те компромісне рішення, що враховує інтереси всіх сторін: держави, офіційних автоімпортерів, сумлінних платників податків і тих, хто користується автомобілями без митного оформлення та реєстрації в Україні.

Нова модель оподаткування дозволить зменшити вартість нових транспортних засобів і створить правові та економічні умови для реєстрації вже ввезених в Україну авто з іноземними номерами.

Так само нові правила забезпечать дієвий контроль за переміщенням та цільовим використанням таких авто, а також дотриманням митних правил як резидентами так і нерезидентами.

Законопроекти вже обговорені на всіх рівнях - з представниками ГО "Автоєвросила", Міністерства фінансів, Державної фіскальної служби, Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби, а також профільних асоціацій - виробників, дилерів, імпортерів.

Тож уже цього тижня його можна представити на розгляд парламенту.

Ніна Южаніна, голова Комітету з питань податкової та митної політики