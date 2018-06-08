НБУ придумал новую схему докапитализации банков

Василий Невмержицкий / UBR.ua

Вскоре украинские банки получат совершенно новый для отечественного рынка механизм привлечения инвестиций - капитальный инструмент с условиями списания/конверсии. Проект постановления Нацбанка, описывающий механизм его работы, ведомство разослало для ознакомления подопечным 5 июня 2018 года.

Чиновники просят банкиров до 2 июля разобраться во всех деталях и высказать свое мнение относительно революционного предложения. После того, как все идеи сведут в один документ, Нацбанк сможет выпустить инструмент на рынок.

Вместо субдолга

По сути, НБУ продолжает приводить банковские правила к общеевропейским стандартам III Базеля в рамках программы реализации Соглашения об ассоциации с ЕС и имплементации основных принципов эффективного надзора. В частности, это предусматривает разделение регулятивного капитала на 3 составляющих, вместо прежних 2-х.

Концепция предусматривает, что срочный субординированный долг станут учитывать в капитале второго уровня. Последний при расчете регулятивного капитала может быть учтен лишь частично - в размере, не превышающем трети от капитала первого уровня. Изменения должны вступить в силу уже в 2019 году.

Фактически, это лишит смысла схему с привлечением субординированных кредитов, которая ранее нередко использовалась украинскими банкирами для накачки капитала.

Хорошая новость заключается в том, что после запуска «капитального инструмента», банки смогут на полную катушку привлекать средства от кредиторов без прямого внесения их в капитал, и учитывать их на все 100% в расчете ключевых банковских нормативов. Правда, при выполнении ряда условий.

Учтут не все

Проект нацбанковского постановления разъясняет, что под капитальным инструментом подразумевается выпуск облигаций, депозиты или кредиты банка сроком не менее 50 лет, которые содержат условия списания полученных средств, или конвертации их в простые акции финучреждения в случае наступления триггерного события.

То есть, с одной стороны, кредитор получает гарантированную доходность и берет на себя риски потерять деньги или стать полноценным участником банка в случае форс-мажорных обстоятельств. С другой, существующие акционеры получают возможность сохранить контроль над финучреждением и при этом нарастить капитал, но обязуются выплачивать кредитору вознаграждение и вернуть одолженные деньги.

«Если срок до погашения капитального инструмента составляет более 15 лет, то 100% привлеченной суммы включается в основной капитал. Если от 15 до 10 лет, то сумма включается в основной капитал с ежегодным уменьшением на 20% на конец каждого года. Остаточные 20% после амортизации не изымаются из капитала, а переходят в дополнительный капитал - в составляющие, которые имеют признаки гибридных капитальных инструментов», - рассказала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Принудительное списание

А вот с условиями списания таких средств или конвертацией их в акции банка все куда сложнее. Нацбанк хочет прописать триггерные события прямо в документе, но пока четкого их понимания у рынка нет. Конечно, банкирам и инвесторам хотелось бы получить максимально мягкие условия. НБУ, напротив, ратует за более жесткие.

В качестве ключевого критерия чиновники предлагают использовать новый норматив достаточности основного капитала (ДОК). Который рассчитают как соотношение основного капитала (за вычетом капитального инструмента) к активам, взвешенным на риск (RWA). Его банки должны будут калькулировать ежемесячно и отчитываться перед Нацбанком.

Базовым триггерным событием станет падение норматива ниже уровня 6,25%. Но кроме него могут использоваться и прочие события, при условии, что они не будут смягчать основное.

«Это и другие события, которые могут быть приравнены к триггерным, сейчас обсуждаются с банковским сообществом и могут быть изменены. Многое будет зависеть от позиции банков, которая появится не позднее конца июня», - добавила Коробкова.

Кому это нужно

Опрошенные нами банкиры со скепсисом отнеслись к идее чиновников и объясняют ее преимущественно нацбанковскими евростремлениями. На деле, говорят они, желающих вложиться в долгую в украинские банки, да еще и с риском стать акционером проблемного финучреждения, а то и вовсе потерять деньги, может не найтись.

Инструмент может быть потенциально интересен международным корпорациям и инвестфондам, которые время от времени инвестируют в покупку акций крупных украинских банков. Вероятно, им могут воспользоваться материнские структуры банков-нерезидентов. Но большой популярностью на нашем рынке он совершенно точно пользоваться не будет. Особенно в среде чисто украинских финучреждений за пределами ТОП-30.

В основе таких предположений лежит тот факт, что в сравнении с классическим инвестированием в капитал, инструмент будет процедурно менее громоздким. Хотя Нацбанк и тут оставил за собой право контроля за происхождением средств и репутацией кредитора. Так что строить схемы на его основе, похоже, не получится.

«По моему мнению, кредиторами выступят в основном предыдущие инвесторы срочных субординированных долгов - они уже знают правила игры. Также появится возможность для других инвесторов вкладывать средства в долгосрочные инвестиции с минимальным риском», - полагает Елена Коробкова.