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Мир на грани конфликта: доклад Мюнхенской конференции о состоянии международной безопасности
14:04 15.02.2018 |
"В прошлом году мир стал ближе - слишком близко - к началу значительного конфликта".
Это - слова посла Вольфганга Ишингера, председателя Мюнхенской конференции по вопросам безопасности (далее - MSC). Этой фразой открывается Munich security report-2018, на котором будут основываться дискуссии на самом престижном в мире форуме по безопасности.
Во вступительном слове к этому отчету Ишингер приводит краткий перечень тем, которые могут стать "триггерами" большого конфликта. Это - напряженность между Северной Кореей и США, между Саудовской Аравией и Ираном, НАТО и Россией, а также война в Украине. "Ключевые договоры по контролю над вооружениями, такие как Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, находятся под риском разрушения", - пишет он.
Но главная особенность нынешнего времени - способность ломать шаблоны.
До недавнего времени мировым лидерам даже не приходило в голову большинство вопросов, которые теперь являются поводом для споров, отмечает Вольфганг Ишингер.
"В 2018 году часть из этих кризисов может двигаться в сторону решения или эскалации - с потенциально катастрофическими последствиями. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы отойти от края пропасти", - подчеркнул он.
Мюнхенская конференция начинает работу в пятницу. Накануне "Европейская правда" перевела для своих читателей ключевые тезисы документа конференции. Весь дальнейший текст - прямое цитирование или краткое изложение исследования MSC.
Наша статья, как и это исследование, разбита на блоки - об общей ситуации в мире и о роли отдельных государств и регионов.
Мир на грани перелома
"Год назад, когда я занял эту должность, я призвал сделать 2017 годом мира. К сожалению, мир ушел в принципиально ином направлении. Поэтому сейчас я не делаю обращений. Я даю предупреждение - сигнал тревоги для нашего мира", - заявил в новогоднюю ночь генсек ООН Антонио Гуттериш.
По сути, сейчас мир оказался перед угрозой разрушения так называемого "либерального международного порядка", причем наибольшие угрозы исходят из самых непредсказуемых источников, говорится в докладе MSC. И это - не преувеличение.
Ведь ключевая ревизионистская сила сейчас находится... в Вашингтоне, в Белом доме.
Вопросы о роли Соединенных Штатов в поддержке кризиса возникают все чаще.
Между тем ЕС оправился от кризиса евро и финансового кризиса, но еще не стал глобальным стратегическим игроком. Китай становится сильным и все более напористым; в известной степени то же самое касается и России. Национализм находится на подъеме во многих странах. Полномочия международных органов постоянно ставятся под сомнение.
В течение многих десятилетий лидеры США определяли роль своей страны как квинтэссенцию силы добра в мире, основного защитника демократии и прав человека. Администрация Трампа отказалась от этого подхода. А госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что продвижение ценностей слишком часто было "препятствием" для продвижения интересов США. Все это, к тому же, подпитывает политиков-националистов в других государствах.
Не меньше проблем - в развивающихся странах.
После завершения холодной войны аналитики и политики считали, что такие государства станут ответственными участниками либерального международного порядка.
Но шло время, и становилось все более очевидным: Китай и Россия не хотят этого, у них сложилось совсем отличное видение международного порядка и они будут продвигать именно его.
Нынешняя политика способна ускорить эту тенденцию. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня подумают дважды, оставаться ли с Соединенными Штатами - ведь теперь Китай может быть для них лучшим вариантом.
Также Трамп изменил мнение Европы. "Времена, когда мы могли полностью полагаться на других, в определенной степени прошло. Это то, что я почувствовала в последние несколько дней", - заявила Ангела Меркель в мае 2017 года, после европейского турне Трампа.
Вместе с тем именно это, по ее словам, стало для Европы поводом для усиления ее роли в мире.
Союз с трещиной
Неопределенность в отношения со Штатами, Brexit, разногласия между государствами-членами (особенно в вопросе мигрантов), проблемы безопасности на границах: из-за этих "трещин" Европейский Союз плохо выглядел в начале 2017 года.
И хотя часть этих проблем сохраняется до сих пор, появились основания для хороших надежд. Рост экономики ЕС - неожиданно высокий, а общественное мнение о членстве в ЕС становится все более благоприятным.
В прошлом году Европа выразила готовность к интеграции в сфере обороны.
Двадцать пять государств-членов ЕС договорились о начале постоянного структурированного сотрудничества (PESCO) по оборонным вопросам. Германия и Франция договорились о совместной разработке реактивных истребителей следующего поколения. Еврокомиссия запустила Европейский фонд обороны. Военные бюджеты растут.
В то же время Brexit так и не прибавил ясности относительно будущей модели интеграции ЕС.
Некоторые ключевые члены Евросоюза после Brexit возобновили активность в вопросе интеграции ЕС (особенно это касается Франции при президенте Макроне), в то время как другие относятся к дальнейшей интеграции все более скептически.
Правительства Венгрии и Польши даже вступили в прямую конфронтацию с Брюсселем. Разногласия по поводу основных принципов ЕС, включая принцип верховенства права, стали беспрецедентным вызовом для Европейского Союза.
США: один дома?
Определить позицию США сейчас - сложная задача.
Даже по ключевым вопросам есть огромное расхождение между твитами Трампа, официальной стратегией и документами.
В качестве примера можно привести позицию США в отношении Северной Кореи. Заявления из Вашингтона с октября постоянно менялись - от заявлений Трампа о том, что переговоры с КНДР - это "пустая трата времени", до сообщений госсекретаря Тиллерсона, что Штаты готовы говорить с Пхеньяном в любое время и без предварительных условий.
Другой пример - Ближний Восток. Трамп то называет ислам "одной из великих мировых религий", то говорит о запрете всем мусульманам въезжать в США и заявляет, что "ислам ненавидит нас".
Стратегия национальной безопасности, обнародованная в декабре 2017 года, называет Китай и Россию противниками США и подчеркивает важность ценностей во внешней политике, но одновременно Трамп постоянно говорит об уменьшении значения прав человека.
Но по трем важным вопросам все же появилась ясность.
Во-первых, администрация Трамп считает международные отношения "ареной, где конкурируют нации, неправительственные организации". Это - принципиально новый взгляд на мировой порядок.
Во-вторых, США теперь отдают предпочтение подходу "мир через силу", что подтверждают сокращение инвестиций в дипломатию, значительные урезания бюджета Госдепа и финансирования USAID и одновременное повышение военных расходов.
В-третьих, Штаты во многих международных вопросах отошли в сторону и, по сути, "отреклись" от лидерства. США теперь не волнуют ни ЮНЕСКО, ни Транстихоокеанское партнерство, ни Парижское климатическое соглашение. Трамп пригрозил выйти из американской зоны свободной торговли (NAFTA) и снизил статус иранского ядерного соглашения.
В Украине политиков (и дипломатов) больше интересуют Европа и США. А для всего мира одним из приоритетных стал вопрос Китая.
Китай товарища Си
Авторитетный вашингтонский экспертный центр "Евразия групп" назвал недавнюю речь китайского лидера Си Цзиньпина "самым геополитически важным событием с тех пор, как Михаил Горбачев официально заявил о роспуске Советского Союза".
"Социализм с китайской лицом вошел в новую эру", - сказал товарищ Си на 19-м съезде Коммунистической партии Китая в октябре 2017 года.
"Никто в мире не должен ждать, что мы проглотим что-либо из того, что подрывает наши интересы", - заявил он. Наглядные признаки нового подхода - это наращивание Пекином инфраструктуры в спорном Южно-Китайском море или поддержка "жизнеобеспечения" Северной Кореи, несмотря на жесткую международную критику.
Китай готовит серьезную роль также для своей армии.
Амбициозные планы по модернизации, включая создание аналога оборонного агентства США DARPA, должны превратить Народно-освободительную армию Китая в "вооруженные силы мировой величины", особенно в сферах космоса, кибербезопасности и искусственного интеллекта. Таков план Пекина до середины XXI века.
Только сравните! Мы сейчас думаем в перспективе нескольких лет, а то и месяцев.
И даже внешняя политика США - мирового гиганта - похоже, сейчас также формируется вокруг краткосрочных выгод и "твитабельних" решений.
Тем временем Китай строит планы на 30 лет вперед!
Этот подход не свойственен странам Запада, это сильная сторона КНР.
Речь идет не только о военных вопросах. Углубление экономической зависимости других стран мира от Пекина позволяет стимулировать их (или принуждать) к сотрудничеству с Поднебесной также и в других сферах.
Но будущее несет также значительные вызовы для Китая.
В то время как это государство догоняет США в экономическом и военном измерении, китайские политики осознают также, что скоро они столкнутся с демографическими и социально-политическими вызовами критического уровня.
Несмотря на это, немногие китайские аналитики верят, что их государство в ближайшем будущем будет способно потеснить США с позиции мировой силы №1.
Россия. Сильна, но по-настоящему ли?
Декабрьский опрос общественного мнения показывает, что 72% россиян считают свою страну "великой державой". В 1999 году такой ответ давали 31% жителей РФ.
Если исходить из российской системы координат, РФ действительно достигла успехов. Война в Украине, которую подпитывает Москва, заморозила мечты Киева о вступлении в ЕС и НАТО. И пусть кампания по дезинформации на выборах 2017 года во Франции провалилась, россиянам все же удалось повлиять на президентские выборы в США.
Наконец, есть еще Сирия, самый яркий пример растущего международного влияния России. Ценой сравнительно небольших денег и военных потерь Москве удалось переломить ход противостояния в этой стране, укрепить режим Асада и самой закрепиться на ближневосточном военном плацдарме.
Сирийская кампания стала также полигоном для испытания новейшего российского военного оборудования - систем радиоэлектронной борьбы, беспилотников, оружия и ракет высокой дальности.
Но долгосрочные перспективы российской внешней политики не столь очевидны.
Во-первых, международное влияние России ограничивают внутренние факторы, особенно в экономике. ВВП этой огромной страны по размеру стоит рядом с Испанией.
Перспективы экономического роста в обозримом будущем - не слишком значительны. Кроме того, у страны - огромные проблемы в сфере общественного здоровья, а конкурентоспособность российской экономики существенно отстает от международного уровня.
Во-вторых, российская внешняя политика имеет ограниченные возможности, а соседи и партнеры этой страны воспринимают ее со всевозрастающей осторожностью.
В конце концов, даже если президент США Трамп порой и ударяется в дружественную риторику в адрес Москвы, большая часть американского истеблишмента видит в России своего главного соперника. "Россия бросает вызов американскому могуществу, влиянию и интересам, пытается ослабить американскую безопасность и благополучие", - говорит новая стратегия национальной безопасности США.
А фундаментальные противоречия, определяющие кризис отношений между Западом и Россией, остаются нерешенными.
Но прежде чем перейти к нашему региону - Восточной Европе - стоит вспомнить еще об одной горячей точке мира.
Ближний Восток: проклятый Залив
Восемь из десяти самых смертоносных конфликтов, которые происходят сейчас в мире, связаны с Ближним Востоком (если говорить о более широком определении этого термина, которое включает в себя также арабское Средиземноморье).
Отсутствие социального и экономического прогресса, растущие межконфессиональные разногласия, региональное соперничество, внешние силы - все это подпитывает противостояние.
Театром самой кровопролитной войны остается Сирия. Несколько сотен тысяч сирийцев погибли, более 11,6 миллиона были вынуждены покинуть свои жилища или даже бежали из страны. А режим Асада при поддержке России и Ирана восстановил контроль над большей частью страны.
Саудовская Аравия и Иран борются за влияние в регионе. Напряженность между этими ближневосточными центрами усилилась в последние месяцы. Их интересы пересекаются по всему региону, в том числе в открытых конфликтах в Сирии и Ливане. Турция изо всех сил пытается сбалансировать отношения с обеими странами, ища свою роль в непростом регионе.
Президенту Ирана Хасану Рухани в этом году пришлось изрядно побеспокоиться из-за народных протестов, вызванных экономической безысходностью. Между тем реформы и открытие экономики Ирана становятся все менее реальными, в том числе из-за агрессивной политики США, ведь администрация Трампа открыто определила своим приоритетом ограничение иранского влияния.
Восточная Европа: вместе или по отдельности?
Центральная и Восточная Европа в прошлом году оставалась в фокусе напряженных политических споров, а отдельные страны стали удаляться от стандартов демократии.
Но если политическая "линия разделения" Европы в 2017 году отодвинулась на запад, то военная - существенно сместилась на восток.
Военное сотрудничество на восточном фланге НАТО становится все активнее. В Польшу и Балтию год назад прибыли батальоны НАТО.
Но нужно признать: это усиление не способно сдержать серьезное военное нападение.
Альянс по-прежнему утверждает, что "не хочет новой гонки вооружений" и продолжает двойную стратегию сдерживания и диалога с РФ. Однако ползучее разрушение договоров о контроле над вооружениями и развертывание дополнительных военных потенциалов на западной границе России способно привести к дальнейшему ухудшению ситуации в сфере безопасности.
Основные договоры в области ядерного разоружения и контроля над обычными вооружениями, по сути, уже разрушены. Механизмы вроде Венского документа тоже не действуют - Кремль легко обходит их требования, как показали масштабные военные учения "Запад-2017" прошлой осенью.
Продолжающийся конфликт в Украине и вокруг Украины остается главным камнем преткновения. Ощутимого прогресса в выполнении Минских соглашений нет, перспективы политического решения конфликта остаются туманными.
И хотя осенью Россия неожиданно поддержала идею миротворческой миссии на Донбассе, которую до того продвигало украинское правительство, эта инициатива - по-прежнему путь в никуда, ведь РФ не дала согласия на миротворческий контроль над украинско-российской границей.
Между тем администрация Трампа отменила еще один подход эпохи Обамы - одобрив поставку в Украину летальных вооружений.
Но это не решит конфликт, скорее - зацементирует нынешний тупик.
В то же время агрессия против Украины вынуждает другие страны Восточной Европы задуматься о своей безопасности в новых условиях.
Но несмотря на декларируемую НАТО "политику открытых дверей", у наиболее заинтересованных во вступлении в Альянс государств нет шансов присоединиться к нему в ближайшее время. А идеи о новой архитектуре безопасности, которые звучат от экспертов, не выглядят ни привлекательными, ни достижимыми.
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