Станет ли Китай крупнейшим в мире финансовым донором

Силия Хаттон / Би-би-си

Список сведений, составляющих государственную тайну в КНР, включает в себя самую разную информацию: от количества смертных приговоров, которые ежегодно выносятся в стране, до дней рождения лидеров компартии.

Но сегодня мы попробуем раскрыть другой секрет: сколько денег Пекин тратит на помощь другим странам?

Не так давно Китай сам прибегал к международной помощи. Сейчас он соперничает с США за звание крупнейшего в мире донора субсидий и займов.

Большая группа экспертов за пределами КНР впервые публикует результаты исследований, которые подробно описывают финансовые потоки из Китая в другие страны.

Основываясь на данных о более чем 5 тысячах проектов в 140 странах, они наглядно демонстрируют, что сегодня Китай активно конкурирует с США на рынке предоставления международной помощи.

"Но при этом их подходы к распределению средств радикально отличаются. И разница при формировании портфелей будет иметь самые далеко идущие последствия" - объясняет Брэд Паркс, ведущий исследователь проекта.

Он возглавляет исследовательскую лабораторию AidData в Колледже Вильгельма и Марии в США, которая в партнерстве с исследователями Гарварда и Гейдельбергского университета в Германии проводили это исследование.



Как удалось докопаться до истины?

Команда AidData должна была разработать свою собственную методологию расчетов, поскольку китайское правительство не раскрывает эти данные.

Они отслеживали денежные потоки из КНР в страны-реципиенты, используя сообщения новостных агентств, официальные документы посольств и информацию о субсидиях и займах от своих китайских коллег.

Кропотливо, шаг за шагом, информация собиралась воедино, чтобы составить полную картину того, кому направляется помощь из КНР и какие последствия она имеет.

"Мы считаем, что с помощью нашей методологии мы смогли достаточно полно описать все процессы - говорит Брэд Паркс. - Если правительство КНР хотело сохранить какую-то информацию в секрете, то у нас не было задачи непременно получить ее, но когда речь идет о крупных суммах, направляемых Китаем странам-получателям международной помощи, такие транзакции трудно скрыть".

Как Китай тратил деньги?

Один из главных выводов исследования: КНР и США - крупнейшие мировые доноры помощи - оперировали равными бюджетами в рассматриваемый период, но их подход к распределению этих средств кардинально различался.

Подавляющая часть (93%) финансовой помощи США предоставлялась в соответствии с традиционным определением помощи, принятым всеми промышленно развитыми странами Запада.

Главная задача такой помощи - экономическое развитие и повышение благосостояния стран-получателей. По крайней мере, четверть этих денег представляет собой безвозмездные субсидии, а не займы, которые необходимо возвращать.

США vs КНР: иностранная помощь из бюджета



Китай, напротив, лишь малую часть (21%) помощи направлял в виде грантов. А остальные деньги? Их львиная доля представляет собой коммерческие займы, которые должны быть возвращены Пекину с процентами.

"Китай планирует получить серьезную отдачу от своих капиталов" - поясняет Паркс.

Чего они хотят добиться этой помощью?

Другой важный вывод, к которому привело исследование: страны-объекты китайских субсидий, получают многочисленные экономические выгоды.

Долгое время считалось, что единственный, кто выигрывает от подобной помощи - сам Китай: его инфраструктурные проекты, которые реализовывались за границей руками китайских рабочих, мало отражаются на благосостоянии местных жителей.

Однако исследование показывает, что КНР способен оказывать эффективную помощь, как это делают западные доноры.

Какие страны получают китайские деньги?

С 2000 года африканские страны получают значительную часть субсидий и займов из Китая.

При этом Китай распространяет свою помощь на многие регионы по всему миру: от строительства больниц в Сенегале до портов в Пакистане и Шри-Ланке.

В 2014 году, последнем в исследовании AidData, Россия возглавила список объектов помощи, далее следуют Пакистан и Нигерия.

Список реципиентов США в 2014 году возглавляли Ирак и Афганистан, чуть ниже располагался Пакистан.

Политические мотивы играют важную роль в том, как КНР и США распоряжаются своими деньгами. Исследования ранее демонстрировали, что Пекин и Вашингтон охотно оказывают помощь странам, чьей поддержкой они пользуются в ООН.

Но для КНР ключевое значение все же имеют экономические интересы: исследователи AidData утверждают, что Пекин при оказании помощи не упускает возможности продвигать свой экспорт или получить проценты за предоставленные займы.

Северокорейский фактор

Китайская помощь часто упоминается как единственная поддержка хрупкой северокорейской экономики. Но исследователи AidData обнаружили только 17 китайских проектов в Северной Корее за 14-летний период; суммарный объем инвестиций составил всего 210 миллионов долларов.

Брэд Паркс называет Северную Корею "информационной черной дырой", признавая, что это единственная страна-реципиент, уклонившаяся от участия в исследовании.

Значительная часть средств, которые, как предполагается, могли быть направлены туда Китаем в виде помощи, скорее всего оказались бы вне поля зрения наблюдателей.

Почему китайские деньги так востребованы?

В 1960-1990-х годах запад предлагал развивающимся странам кредиты с высокой процентной ставкой. Однако эта стратегия оказалась несостоятельной, когда стало ясно, что страны-должники не могут выплачивать проценты по полученным займам. Западная модель помощи была пересмотрена.

Паркс говорит: "Все согласились, что нельзя предоставлять развивающимся странам рыночные кредиты. Но теперь на сцену вышел Китай. Он не был частью системы, он не разделяет общих принципов. Он хочет и может предоставлять займы на рыночных условиях или близких к ним".

"Все чаще страны, которые не хотят обращаться за помощью в МВФ, когда у них возникают проблемы, просят ее у КНР".

Продолжит ли Китай одалживать деньги?

На данный момент факты говорят о том, что экономика стран, получающих у Китая займы по рыночным ставкам, не страдает, но, вместе с тем, и не демонстрирует роста.

Исследователи боятся, что ситуация может измениться через 10 или 15 лет, когда страны не смогут вернуть долги Пекину. И тогда Китай может пересмотреть свое отношение к ним.

"Через 10 или 15 лет КНР может столкнуться с теми же проблемами, что возникли у западных доноров и кредиторов, когда они не смогли вернуть свои займы, - поясняет Паркс. - Когда это произойдет, Китаю придется пересмотреть свою политику".

Хауджун Ли из университета Британской Колумбии говорит, что уже сейчас эксперты замечают, что Китай начинает смещать акценты своей кредитной политики.

Все чаще для предоставления займов КНР прибегает к помощи международных организаций вроде Азиатского банка инфраструктурных инвестиций - китайского ответа Всемирному банку.

Почему так важно, станет ли Китай глобальным кредитором?

Происходящее говорит о том, что китайская политика беспроцентных займов оказала серьезное влияние на всю международную кредитную систему, заставив традиционных доноров отказаться от жестких требований, предъявляемых странам-реципиентам.

На основе данных, полученных AidData, экономист Диего Эрнандес делает вывод о том, что действия КНР усилили конкуренцию между донорами.

В частности, он пишет: "Когда африканская страна уже получает помощь от Китая, Всемирный банк, предоставляя ей займ, вынужден смягчить свои требования".

Эрнандес подсчитал, что с каждым процентом роста объемов китайской помощи Всемирный банк снижает свои стандартные требования к заемщикам, такие, как показатели свободы рынка или прозрачности экономики, на 15%.

Критики уже давно обвиняют КНР в том, что его политика "помощи изгоям" позволяет некоторым странам избегать демократических преобразований, поскольку они могут попросту обратиться к Китаю, избегая контроля со стороны западных доноров.

Недавний пример - Камбоджа, где были закрыты независимые газеты и западные некоммерческие организации, а поддержка со стороны КНР позволила камбоджийским лидерам отказаться от справедливых выборов, на которых настаивал Вашингтон.

Хаоджун Ли, изучавший изменения, происходящие в африканских странах в результате китайской помощи, утверждает, что демократические реформы там замедлились, так как развивающиеся страны видят, что могут обойти политические требования западных доноров, обратившись за помощью к КНР.

"Традиционные доноры критикуют подход Китая в вопросах предоставления помощи, - говорит эксперт - но многие африканские страны принимают поддержку Пекина, или по крайней мере получают больше пространства для маневра".