Украинский рынок аренды недвижимости растет

Александра Некращук / ЛIГАБiзнесIнформ

В августе и сентябре в Киеве сдадут в аренду на 15-20% больше квартир по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Не отстают от столицы Одесса, Днепр, Харьков и Львов. В октябре спрос на аренду жилья традиционно уменьшится на 30-40% по сравнению с "пиковым периодом". Собственники квартир вынуждены будут снизить арендные ставки на 10-15%.

Спрос падает

Начало сезона оказалось удачным для владельцев жилья. В августе и сентябре в Киеве сдадут в аренду более 2000 квартир, подсчитал ведущий специалист по недвижимости консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий. Это примерно на 15-20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая же ситуация наблюдается и в крупнейших областных центрах страны - Одессе, Днепре, Харькове и Львове.

Традиционно в этот период в крупные города приезжают студенты из соседних областей. Спрос растет также со стороны рабочего персонала.

Основная масса студентов старались арендовать самое дешевое жилье. "Например, однокомнатную квартиру в районе ул. Стрыйская во Львове (в отдаленной от центра части города - LIGA.net) сняли за 4000 грн на двоих", - рассказывает директор местного агентства недвижимости Истейт-Эксклюзив Елена Мишанчук.

Привлекательные варианты мгновенно находили арендаторов. Например, в Киеве, вспоминает Сергей Костецкий, однокомнатную квартиру за 4000 грн в месяц сняли почти сразу после поступления в базу. На квартиры по цене до 5500 грн в месяц претендовали сразу несколько человек. Если в прошлом году арендовать однокомнатную квартиру в Киеве недалеко от станции метро можно было за 5000 грн в месяц, то в августе просили 7000 грн.

"В августе и начале сентября квартиры в Одессе сдаются в посуточную аренду отдыхающим, после завершения сезона их можно снять на длительный период. Но в середине августа в город приехали студенты, и традиционно получилась накладка, поскольку жилье еще было занято туристами", - добавляет менеджер одесского агентства недвижимости Александр-N Алексей Красотов. Это привело к тому, что арендаторы готовы были переплачивать за дефицитное жилье не менее 30%.

Побеждают терпеливые

Количество сделок традиционно сокращается в конце сентября. Это заставило собственников жилья снизить цены на 10-15% по сравнению с августом и первой половиной сентября. Например, в Киеве появились однокомнатные квартиры за 4500-5000 грн, а двушки - за 7000-8000 грн в месяц на Теремках, Борщаговке, Троещине и Позняках.

Цены на аренду жилья в регионах уже мало отличаются от столичных. Риелтеров выручают иностранные студенты. В Харькове однокомнатные квартиры стартуют от 4000 грн в отдаленном Индустриальном районе, двухкомнатные - от 6000 грн в месяц, рассказывает менеджер агентства недвижимости Ваш дом Лариса Овчаренко. "Иностранцам квартиры сдаются исключительно за валюту, и, например, за однокомнатные апартаменты в центре города они платят не меньше $300 в месяц", - говорит она.

Однокомнатную квартиру в Днепре сейчас можно арендовать за 4000-6000 грн в месяц, а двушку - 5000-8000 грн, рассказывает директор местного агентства недвижимости Авангард Ярослав Задерей. "В этом году иностранные студенты готовы снимать однокомнатные квартиры в новостройках, их сдают по 10 000-12 000 грн в месяц", - отмечает он. Спрос на съем жилья в новых домах превышает предложение.

Такие же цены на квартиры в Одессе.

Снять квартиру в центре Львова на длительный период непросто: практически все жилье сдают посуточно приезжим туристам, рассказывает Елена Мишанчук. "Я встречала вариант, когда за двухкомнатную квартиру в самом центре города просили не менее $500-600 в месяц", - говорит она. Арендаторы перемещаются в отдаленные от центра районы. Самую простую однушку на окраине можно снять за 3500 грн, а двушку - 5000 грн в месяц.

До конца этого года аренда в Киеве и городах-миллионниках подешевеет еще на 15%, прогнозируют опрошенные риелторы. Чем ближе к концу года, тем более сговорчивыми будут собственники жилья. После начала отопительного сезона многие владельцы квартир готовы будут уступить в арендной плате, лишь бы переложить оплату коммунальных услуг на квартирантов.