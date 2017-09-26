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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ планирует увеличить лимит по подпадающим под финмониторинг операциям до 300 тыс

15:02 25.09.2017 |

Финансы

 

Недавно Национальный банк обязал банки проверять более тщательно финансовые операции клиентов. Суть нововведений сводится к тому, что если клиент банка проводит операцию на большую сумму, то финучреждение имеет право потребовать документы, подтверждающие источники происхождения средств. В настоящее время обязательному финансовому мониторингу подлежат все операции свыше 150 тыс. грн.

В интервью Українським Новинам директор департамента финансового мониторинга Национального банка Игорь Береза рассказал о планах регулятора по увеличению данной суммы, о том, какие конкретно операции клиентов будут проверяться и зачем вообще понадобились такие изменения.

Расскажите об изменениях, которые были введены Национальным банком. Обязаны ли теперь банки требовать от клиентов документальное подтверждение источников происхождения средств каждый раз при проведении любой операции?

Нет, новые требования не обязывают банки каждый раз требовать документы. Первоначально банк сопоставляет информацию, указанную клиентом в опроснике: размер дохода по месту работы, ведение профессиональной деятельности, наличие имущества с суммой операции, которую клиент хочет сделать. Такой опросник заполняет каждое физическое лицо при установлении деловых отношений с банком. Если банк обнаружил несоответствие размера доходов сумме операции или видит в этих операциях риски отмывания денег (схемные операции), то банк может запросить дополнительные документы.

Какие документы будут требовать банки от клиентов?

Документы могут быть разные, в зависимости от конкретной ситуации. В целом документами, которые могут подтверждать источники происхождения средств, могут быть: декларации об имущественном состоянии, заработная плата, доход, полученный от реализации продукции, оказанных услуг, продажи имущества, получения наследства, получения страховой суммы по договору страхования, выигрыш в лотерею, приобретение права на клад, и т.п.

Если клиент не имеет возможности подтвердить свои доходы, обязан ли банк не проводить операцию?

Наше положение о финансовом мониторинге подлежит обязательному исполнению. Также важно отметить, что банки должны использовать подход, который основывается на рисках. Это значит, что в случае проведения операции на большую сумму или если банк видит риски, или если получение такого подтверждения является обязательным (например, при получении электронной лицензии на инвестицию за пределы Украины), в случае неподтверждения источников происхождения средств банк должен будет отказать клиенту в операции или обслуживании. С другой стороны, при проведении операций, которые не содержат риска (например, при обслуживании пенсионных или зарплатных счетов или других операций физических лиц, в разумных пределах), банк может вообще на запрашивать какие-либо документы.

Хотелось бы понять на подробных примерах. Например, гражданин хочет приобрести авто за 900 тыс. грн. По указанной в опроснике информации единственным источником его доходов является зарплата 15 тыс. грн. Должен ли банк требовать от клиента дополнительные документы?

В этом случае да. Даже если работник отделения их не запросит, то затем главный офис может отказать в переводе, ссылаясь на то, что в банке отсутствует информация об источниках средств. То же самое касается студента, получающего минимальный доход, который захочет приобрести авто, например, за 450 тыс. грн.

Но если он получил эти деньги от матери, которая продала квартиру?

Если банку будет предоставлена копия договора купли-продажи недвижимости и копия свидетельства о рождении в качестве подтверждения родства, то пожалуйста. Можно также рассматривать пример, когда физлицо имеет "зарплатный проект" в банке, получает 100 тыс. грн в месяц и хочет купить недвижимость за 1,5 млн. В этом случае подтверждение доходов не нужно. Ведь у банка есть вся необходимая информация, которая также указана в опроснике.

Но может же идти речь о личных состояниях людей, накопленных в прошлые периоды. Как тут разобраться?

Как я уже упомянул, в некоторых случаях изучение источников является обязательным. Изучение состояний важны в случае с публичными должностными лицами (ПЕП, от англ. PEP - Politically Exposed Persons), а также при проведении заграничных операций, которые подлежат лицензированию. В случае с ПЕПами банк обязан проанализировать источники состояния еще до момента принятия их на обслуживание. В законе это написано, как "источник происхождения активов". FATF (организация, которая борется с отмыванием денег) это определяет, как "источник состояния". Кроме этого, сейчас у нас происходит либерализация абсолютно по всем операциям. Теперь Национальный банк не выдает физическим лицам лицензии на инвестиции за границу. Мы установили лимит (до 50 тыс. долларов в год), сделали автоматическое лицензирование банками и теперь физическое лицо может идти в банк и самостоятельно приобрести жилье за пределами Украины, или открыть счет за границей. Главное - показать источники происхождения доходов. Один из банков даже придумал сравнение, что источники средств это, как "билет на самолет". Потому что главное - пройти таможенный контроль в виде подтверждения доходов, после чего можешь делать все что угодно. То есть, обратная сторона либерализации - прозрачность. Если хотите иметь возможность открыть счет за границей, надо быть прозрачным и не бояться объяснить банку источник происхождения средств.

То есть речь идет больше о зарубежных операциях клиентов, об операциях ПЕПов. Внутренними операциями не будете интересоваться?

ПЕПы - это важно, зарубежные операции - это важно. Но если завтра придет студент и принесет миллионы - это тоже важно. Это же не 150 тыс. грн. Здесь важно использовать здравое суждение при анализе операций (подход на основе рисков).

Рядовых граждан это касаться не будет?

Мы считаем, что банки не должны впадать в крайности и бороться там, где в этом нет необходимости. Потому что есть пенсионеры, есть обычные граждане, которые кладут деньги на депозит в разумных пределах. У них риск не может быть высоким. Как правило, операции рядового гражданина - это вообще низкий риск. Банк в этом случае должен работать так же, как и раньше, поскольку требование изучать соответствие проведенных операций финансовым возможностям было введено много лет назад. Но если приходит кто-то и начинает делать непонятные операции (например, если речь идет об "обнале"), бывают случаи, когда речь может идти о сотнях миллионов и иногда миллиардов гривен. Приходит бомж, пенсионер, студент и начинает снимать миллионы, - это уже совсем другая история. В этом случае обязательно должен быть установлен высокий риск, и реакция должна быть в банке оперативная. Мы делали для банков разъяснения, где написали по поводу введенного риск-ориентированного подхода. Мы объясняли, что если идет речь о клиентах с низким уровнем риска, которые не проводят операций в больших объемах и в отношении которых в банке не возникает подозрений - к ним вопросов быть не должно. Особенно тех, кто имеют счета исключительно для получения зарплаты, пенсий и других соцвыплат. Даже больше - новые нормы упразднили по сути необходимость тратить банкам свои ресурсы на низкорисковые операции и выполнять ранее обязательные неэффективные процедуры для всех клиентов без исключения. Суть нововведений сводится к простым вещам: низкий риск операций (а это большинство) - минимум анализа, высокий риск операций - максимальная концентрация ресурсов.

Какие еще изменения были введены новым постановлением?

Стоит отметить, что в самом постановлении были очень небольшие изменения. Оно не меняло саму процедуру обязательного финансового мониторинга. Там не было также изменений по расширению круга людей, которые нуждаются в изучении или идентификации. Главная принципиальная позиция, которую устанавливает это постановление - это то, что ранее в банке был установлен срок, в течение которого нужно было делать анализ соответствия операций клиента его финансовому состоянию. Ранее такой анализ делался каждые 3 месяца, плюс 2 месяца предоставлялось на подготовку отчета. Проблема была в чем? В большое количество банков заходила группа компаний, которая использовала банк, например, для "обнала". 3 месяца эта группа работала, а на 4-й месяц банк их выгонял. На 5-й месяц банк делал отчет о проделанной работе, о том, что эти клиенты выгнаны. Но после этого в банк заходила новая группа таких же "клиентов". И таких примеров у нас, к сожалению, было очень много. Они научились подстраиваться под сроки ежеквартальных проверок. Теперь же мы говорим банкам, что они должны делать анализ, на постоянной основе используя risk-based подход (риск-ориентированный). Что это значит? Это означает, что уже нет 3 месяца, надо бороться постоянно.

То есть главная причина изменений в схемных операциях?

Конечно. Ведь на самом деле проблема не в обычных людях, которые покупают авто. Проблема в схемных операциях на миллионы гривен. Наши изменения и наши меры воздействия, которые применяются по отношению к банкам, направлены на выявление этих "схемщиков". Если проанализировать, те меры воздействия к банкам, которые мы применили, и те нарушения, которые мы фиксируем во время проверок, то они не касаются таких операций, как среднестатистическая покупка авто или недвижимости.

О каких тогда суммах может идти речь, когда мы говорим о санкциях по отношению к банкам?

Мы применяли меры воздействия за нарушения при операциях на сотни миллионов гривен.

Это была одна операция?

Нет, это в целом. Но эти операции были связаны. Если говорить о таких схемах, то их могут дробить, но через некоторое время они будут значительно превышать адекватные пределы. Если, например, приходит один человек и начинает снимать средства. Если это одна операция, или две - не проблема. Если десять и понятны причины, и нет риска, также не проблема. Если больше (это превышает некий разумный предел), - банк не может не реагировать на это. О единоразовых операциях рядовых граждан, повторюсь, речь не идет.

Остается ли тогда актуальным мониторинг операций от 150 тыс.? Возможно пора уже повысить эту планку?

По нашему мнению, с точки зрения обязательного финмониторинга нужно повышать до 300 тыс. гривен. Уже есть проект закона, он сейчас прорабатывается совместно с Министерством финансов и Госфинмониторингом. Национальный банк выступил инициатором привлечения международных экспертов к его подготовке. Сейчас уже есть 2 эксперта, которые нам помогают. Есть надежда, что к концу года он будет внесен в парламент.

Имеет ли постановление обратную силу? Если определенное физлицо является клиентом долгое время и делает большие операции на постоянной основе, должен ли сейчас банк в соответствии с новыми требованиями требовать от него документы?

Если банк считает, что риск таких операций минимальный, судя по опроснику клиента, то все хорошо. Если банк видит, что это рисковый клиент он должен делать углубленный анализ. Здесь важно не идти по формальному подходу. Якобы есть лимит 150 тыс. грн и все, что выше - надо проверять. Это так не работает. Например, может быть 100 человек, которые придут в банк и будут снимать деньги даже на меньшие сумы нежели 150 тыс. грн, а выдавать деньги будут одному представителю этих лиц. Фактически этот человек будет действовать от имени этих 100 человек. Невозможно формально говорить, что должен быть один лимит. Мы всегда говорим, что банк должен понимать риск и должен быть способен оценить этот риск и отличить рядового гражданина от человека, который пытается отмывать деньги.

Но дело в том, что новых изменений испугались не те, кто занимается "обналом", а те, кто всю жизнь копит на авто или недвижимость.

Рядовые граждане не должны бояться. Шумиха, которая поднялась, означает только то, что кто-то хочет повернуть все необходимой для себя стороной. Это либо люди, которые делают схемные операции и хотят создать преграды, чтобы этот механизм не работал, или это банки, которые не умеют или не хотят внедрять подход на основе рисков. Мы сделали для банков письмо с разъяснениями. Мы рассказали, что речь идет не о накопленных годами средствах. Речь идет о тех "конвертационных центрах", которые были закрыты, а сейчас это перешло с уровня отдельного банка на уровень предприятий, которые заводят схемные операции в крупные системные банки.

Сейчас максимальные штрафы за нарушение банками нормативов финмониторинга составляют до 1% от капитала. Планируете ужесточать меры?

Нужно принимать во внимание то, что маленьких банков не так много осталось, а специализирующихся на "схемных операциях" банков уже вовсе нет. Сейчас проблема в том, что эти операции пытаются провести через крупные системные банки. В этих банках очень большой капитал. Если взять 1% от капитала - это очень много, это может быть даже 200 млн грн, очень большая сумма, не каждый банк сможет это пережить.

Вы ежемесячно публикуете статистику о примененных к банкам санкциях за нарушение финмона, будете ее делать более подробной?

Мы даем пока общую статистику о том, какие меры воздействия принимаем к банкам. С указанием названия банка и сумм начнем публиковать со следующего года, потому что это требование меморандума МВФ.

Были ли случаи, когда банки признавались проблемными, или неплатежеспособными из-за нарушения финансового мониторинга?

При наличии систематических нарушений в сфере финансового мониторинга сразу отзывается лицензия. У нас было 4 банка, у которых из-за схемных операций отозвали лицензию.

Остались ли банки, которые продолжают заниматься схемами?

У нас маленькие банки очень осторожные. Они в себе эти потоки не концентрируют. "Схемщики" сейчас пытаются активно заходить в крупные системные банки через предприятия, и наша задача научить крупные банки отличить нормальный бизнес от ненормального и анализировать, где есть риск, а где его нет. Там, где риск есть - с ним нужно бороться, а там, где рядовые граждане - работать. Когда вопрос касается "схемщиков", то там идет речь в основном о снятии наличных, и, конечно, там основной упор анализа на юридических лицах. Но довольно часто бывает, что юридическое лицо дает якобы кредит или безвозвратную финансовую помощь физическому лицу, а последнее снимает наличными.

На днях Вы утвердили еще одно постановление №90. Этим документом НБУ позволил банкам использовать сторонних юридических и физических лиц для проверок граждан в рамках финмониторинга. Какие риски это несет?

Эти изменения сделаны по просьбе банков. Я называю эти изменения "чайники", потому что это преимущественно связано с кредитами, которые банки выдают в розничных сетях на покупку техники и прочих товаров. Поскольку банки выдают кредиты под закупки, до этого было требование, которое говорило о том, что идентификацию клиента в магазине должен делать представитель банка. Банку приходилось брать на работу человека, для того чтобы непосредственно представитель банка в магазине общался с клиентами. Это неудобно, ведь не все банки могут раздувать свой штат. Аутсорсинг этих функций не противоречит рекомендациям FATF. Теперь банк может нанять агента и возложить на него функции при условии, что агент будет достаточно осведомлен, и банк проведет необходимые тренинги. Но если агент сделает ошибку, то банк будет отвечать за эту ошибку.

Это постановление уже наделало достаточно шума. Говорят, многие агенты выступают против новых требований.

Агенты боятся, потому что им надо теперь проходить тренинги, и банки к ним повысят требования. Но это абсолютно логично, если кто-то от имени банка проводит идентификацию клиента, то он должен быть осведомлен в законодательстве. Мы считаем, что это правильный шаг.
 

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25.09 Amazon мо­жет за­явить о на­ча­ле при­е­ма бит­ко­и­нов к опла­те

25.09 Смарт­фон Samsung Galaxy X со сги­ба­ю­щим­ся дис­пле­ем про­шел оче­ред­ную сер­ти­фи­ка­цию

25.09 Но­вый элек­тро­бус пре­одоле­ва­ет 30 км по­сле 10-ми­нут­ной за­ряд­ки

25.09 Ко­мис­сия по цен­ным бу­ма­гам и бир­жам США под­верг­лась ха­кер­ской ата­ке

22.09 CFTC об­ви­ни­ла нью-йорк­скую ком­па­нию в со­зда­нии пи­ра­ми­ды, ос­но­ван­ной на бит­кой­нах

22.09 Лон­дон­ский су­пер­мар­кет те­сти­ру­ет тех­но­ло­гию опла­ты то­ва­ров по­сред­ством ве­ноз­но­го ска­не­ра

22.09 Pimax пред­ста­ви­ла первую гар­ни­ту­ру VR раз­ре­ше­ни­ем 8К с уг­лом об­зо­ра 200°

22.09 В США лю­дям вжи­вят пря­мо в мозг чип для вос­ста­нов­ле­ния зре­ния

22.09 Ford внед­рил сме­шан­ную ре­аль­ность в раз­ра­бот­ку ма­шин

22.09 По­пуляр­ное рас­ши­ре­ние для Google Chrome тай­но май­нит крип­то­ва­лю­ту

22.09 Microsoft за­фик­си­ро­вал всплеск ки­бе­р­атак на свои об­лач­ные сер­ви­сы

21.09 Ка­б­мин раз­ре­шил бло­ки­ро­вать но­ме­ра або­нен­тов из-за DDoS атак

21.09 Ком­пакт­ный крос­со­вер Volvo XC40 по­лу­чил си­сте­му са­мо­управ­ле­ния Pilot Assist

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25.09 Пять стран­ных, но на­уч­ных спо­со­бов по­луч­ше со­сре­до­то­чить­ся

25.09 Все боль­ше аме­ри­кан­ских ком­па­ний при­креп­ля­ют на­став­ни­ков к но­вым ди­рек­то­рам

25.09 Apple и Google ста­ли са­мы­ми до­ро­ги­ми брен­да­ми пя­тый год под­ряд

22.09 Со­ци­аль­ные се­ти на­би­ра­ют по­пуляр­ность сре­ди ри­эл­то­ров

21.09 Ко­гда быть тру­до­го­ли­ком не вред­но для здо­ро­вья

20.09 Как по­лу­чить за­слу­жен­ное по­вы­ше­ние на ра­бо­те

18.09 Кон­цеп­ция от­кры­тых офис­ных про­странств ме­ня­ет­ся

15.09 По­че­му дли­тель­ный от­пуск не спа­са­ет от вы­го­ра­ния на ра­бо­те

14.09 За про­дви­же­ние со­труд­ни­ка по служ­бе от­вет­ствен­ны ге­ны

11.09 За­прет­ные сло­ва на со­бе­се­до­ва­нии: 13 фраз

07.09 Как де­лать день­ги на ка­при­зах су­пер­бо­га­чей

07.09 11 спо­со­бов по­нра­вить­ся на­чаль­ни­ку

06.09 9 ка­честв, ко­то­рые по­мо­гут по­лу­чить по­вы­ше­ние

04.09 Про­фес­сио­на­лам труд­но стать хо­ро­ши­ми ру­ко­во­ди­те­ля­ми

01.09 В США мо­ло­дые со­ис­ка­те­ли ра­бо­ты все ча­ще ста­но­вят­ся жерт­ва­ми ки­бер­мо­шен­ни­ков

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