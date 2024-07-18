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Уряд готує великий пакет збільшення податків
Уряд готується прийняти законопроєкт про підвищення ставок військового збору.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Основні зміни, які пропонуються:
Підвищення військового збору:
* Для фізичних осіб - до 5% від доходів.
* Для юридичних осіб (платників податку на прибуток підприємств та платників єдиного податку 3 та 4 групи) - 1% від доходу.
* Для ФОП на єдиному податку першої, другої, четвертої групи - 5%.
* Для ФОП на єдиному податку третьої групи - 1%.
Інші податки та збори:
* 5% військовий збір при купівлі банківських металів.
* 30% військовий збір на продаж ювелірних виробів.
* 15% військовий збір при купівлі нового авто (крім випадків забезпечення осіб з інвалідністю).
* 5% військовий збір при продажу нерухомості (для фізосіб, які продали один об'єкт за рік).
* 5% військовий збір на послуги мобільного зв'язку.
Щомісячний авансовий внесок з податку на прибуток для продавців пального (у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати, встановленою законом на 1 січня звітного (податкового) року, з розрахунку на 1 кубічний метр резервуарів для зберігання бензину та дизельного палива та скрапленого газу).
* Специфічна ставка акцизного податку на напої (0,1 євро за літр).
Ці норми ще не прийняті.
Увесь цей комплекс методів допоможе залучити додаткові 140 мільярдів гривень до бюджету.
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