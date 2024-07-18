Фінансові новини
- |
- 18.07.24
- |
- 17:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна та Словенія підписали 10-річну безпекову угоду
16:47 18.07.2024 |
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб у Вудстоку (Велика Британія) підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Словенією.
Як повідомляється на сайті президента, від початку повномасштабного вторгнення РФ Словенія вже надала Україні 13 пакетів військової допомоги (з урахуванням 2024 року) і має намір зберегти такий самий рівень підтримки протягом усього десятирічного терміну дії угоди. Крім цього, Словенія також зобов'язується задовольняти нагальні потреби України для зміцнення безпекових можливостей.
Згідно з угодою, Словенія сприятиме Україні в навчанні в рамках Місії ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM). Також країни співпрацюватимуть у пошуку джерел фінансування для допомоги у впровадженні проєктів української оборонної промисловості.
Невійськової підтримки стосуються окремі блоки документа, зокрема, Словенія додатково виділить Україні EUR5 млн на гуманітарну допомогу, економічне відновлення та гуманітарну програму "Зерно з України".
Також в угоді йдеться про поглиблення співпраці у сферах інформаційної та кібербезпеки, боротьби з оргзлочинністю, розвідки та контррозвідки, гуманітарного розмінування.
Словенія чітко підтверджує свою підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО.
Загалом Україна вже підписала 25 безпекових угод із державами-партнерами.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Між Україною та Чехією підписано 10-річну двосторонню безпекову угоду
|Урсулу фон дер Ляєн переобрали головою Єврокомісії
|Уряд готує великий пакет збільшення податків
|«Слуги народу» схвалили законопроєкт про пом’якшення покарання за корупцію
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Байден захворів на COVID-19
|ЄС попередньо схвалив виділення Україні 4,22 млрд євро фінансової підтримки
|Електронне бронювання в «Дії» запущено
|НАТО призначив спецпредставника в Україні
|Європарламент засудив візит Орбана до РФ - резолюція
|Екс-розвідник Червінський вийшов з СІЗО
Бізнес
|Apple відкрила свою платіжну технологію Apple Pay для конкурентів в ЄС
|Компанія OnePlus офіційно представила смартфон OnePlus Nord 4: суцільнометалевий корпус, Snapdragon 7+ Gen 3 і батарея 5500 мАг
|Intel інвестує у ШІ-стартапи КНР на тлі технологічної гонки Китаю та США
|BMW презентував новий M5 потужністю 727 к.с.
|X перебуває під слідством з боку ЄС через сині галочки та рекламу
|OpenAI працює над більш просунутою моделлю ШІ, здатною міркувати та проводити «глибокі дослідження»
|Українська гра ZOMBIE RAID: No One Survives вийшла у Дочасному доступі Steam