Україна та Словенія підписали 10-річну безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб у Вудстоку (Велика Британія) підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Словенією.

Як повідомляється на сайті президента, від початку повномасштабного вторгнення РФ Словенія вже надала Україні 13 пакетів військової допомоги (з урахуванням 2024 року) і має намір зберегти такий самий рівень підтримки протягом усього десятирічного терміну дії угоди. Крім цього, Словенія також зобов'язується задовольняти нагальні потреби України для зміцнення безпекових можливостей.

Згідно з угодою, Словенія сприятиме Україні в навчанні в рамках Місії ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM). Також країни співпрацюватимуть у пошуку джерел фінансування для допомоги у впровадженні проєктів української оборонної промисловості.

Невійськової підтримки стосуються окремі блоки документа, зокрема, Словенія додатково виділить Україні EUR5 млн на гуманітарну допомогу, економічне відновлення та гуманітарну програму "Зерно з України".

Також в угоді йдеться про поглиблення співпраці у сферах інформаційної та кібербезпеки, боротьби з оргзлочинністю, розвідки та контррозвідки, гуманітарного розмінування.

Словенія чітко підтверджує свою підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

Загалом Україна вже підписала 25 безпекових угод із державами-партнерами.