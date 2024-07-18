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АНАЛІТИКА

Урсулу фон дер Ляєн переобрали головою Єврокомісії

 

Європейський парламент на засіданні в четвер, 18 липня, переобрав Урсулу фон дер Ляєн головою Європейської комісії на другий п'ятирічний термін.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За призначення фон дер Ляєн проголосував 401 депутат Європарламенту, проти - 284.

Голосування було таємним, тому до останнього не було відомо, чи вдасться голові Єврокомісії отримати достатньо підтримки для перепризначення.

Представники єврогрупи "Лівих" перед тим пропонували відкласти голосування за фон дер Ляєн, пославшись на рішення Суду ЄС стосовно її ролі в закупівлі вакцин проти коронавірусу, але переважна більшість депутатів виступила проти.

У своїй передвиборчій програмі фон дер Ляєн пообіцяла зробити наголос на оборонній політиці Європейського Союзу, а також запровадити нові посади в Єврокомісії - зокрема, комісарів з питань оборони, будівництва житла, Середземноморського регіону та рибальства.

Вона також пообіцяла сприяти конкурентоспроможності Євросоюзу й інтеграції в нього України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан.

Кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на посаді голови Європейської комісії погодили лідери ЄС на неформальному саміті наприкінці червня, разом з іншими топпосадовцями Євросоюзу.

Призначення фон дер Ляєн ще не означає початку роботи нового складу Єврокомісії: Європарламент повинен схвалити кандидатури всіх комісарів, на що можуть піти тижні. У 2019 році Єврокомісія почала роботу 1 грудня.
Ключові теги: ЄС
 

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