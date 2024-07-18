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АНАЛІТИКА

Експерти вказали на зростаючий рівень довіри до ШІ у фінансових питаннях

13:50 18.07.2024 |

Фінанси, Новини IT

 

Люди все частіше схиляються до того, щоб рішення фінансових питань ухвалювали на основі даних, оброблених штучним інтелектом. Такого висновку дійшли автори дослідження «Під управлінням роботів».

Науковці Марина Чугунова та Вольфганг Й. Лухан вивчали ставлення громадськості до прийняття рішень людиною і штучним інтелектом. Необхідність такого дослідження була продиктована активним розвитком та інтеграцією технологій у державний і приватний сектор. Експерти спробували оцінити суспільне сприйняття ШІ.

У дослідженні взяли участь понад 200 жителів Німеччини та Великої Британії. Експеримент показав, що понад 60% учасників віддали перевагу особам, які ухвалюють рішення на основі ШІ, для перерозподілу доходів.

«Ми запропонували зробити вибір між алгоритмом, заснованим на принципах справедливості, і людиною, яку попросили ухвалити справедливе рішення», - йдеться у звіті.

Хоча людям і сподобалася ідея перерозподілу фінансів штучним інтелектом, згодом вони більш прихильно оцінювали рішення, які ухвалюють люди, ідеться в релізі.

Вольфганг Й. Лухан додав, що багато компаній уже використовують ШІ для ухвалення рішень про найм і планування компенсацій. Зі свого боку, державні органи застосовують алгоритми штучного інтелекту в розслідуванні злочинів і стратегіях умовно-дострокового звільнення.
За матеріалами: incrypted.com
 

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