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АНАЛІТИКА

Між Україною та Чехією підписано 10-річну двосторонню безпекову угоду

 

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала підписали в четвер у Вудстоці (Велика Британія) угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Як повідомляється на сайті глави Української держави, від початку повномасштабного російського вторгнення Чехія надала Україні військову допомогу на суму близько 400 млн євро і далі підтримувати таку саму динаміку протягом 10 років дії документа. Чехія також вивчатиме варіанти постачання додаткової військової техніки з урахуванням потреб України.

Значна частина угоди присвячена посиленій співпраці у військово-технічній сфері, насамперед ідеться про боєприпаси малого та великого калібрів, можливості виробництва стрілецької зброї та легких озброєнь, а також БПЛА, засобів радіоелектронної боротьби та важкої техніки.

У документі наголошується, що Чехія й надалі допомагатиме Україні в рамках своєї ініціативи з постачання артилерійських снарядів калібрів 155 мм і 122 мм за підтримки країн-партнерів. Крім того, Україна та Чехія посилюватимуть на своїх територіях промислові потужності з виробництва боєприпасів, а також створюватимуть спільні підприємства.

Країни продовжать спільну щорічну підготовку близько 4 тисяч українських захисників - цьогоріч і надалі в рамках Місії ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM).

Особливістю співпраці в невійськовій сфері, згідно з угодою, є партнерство Чехії з Дніпром і Дніпропетровською областю для відновлення, відбудови та сталого розвитку. Чехія також має намір відкрити в Дніпрі дипломатичне представництво для посилення співпраці та допомоги.

Підтримка в гуманітарній сфері з боку Чехії передбачає фінансову та матеріальну допомогу цивільному захисту та постраждалим від війни українцям, зокрема внутрішньо переміщеним особам.

Чеська Республіка також ясно підтверджує свою підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

Як повідомлялося, Україна вже підписала з державами-партнерами 23 безпекові угоди. Угода з Чехією була 24-ю.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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