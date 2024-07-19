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Відразу після виходу із СІЗО. Суд знову обрав запобіжний захід ексрозвіднику Червінському
22:29 18.07.2024 |
Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому розвіднику Роману Червінському у справі про хабар на 100 тисяч доларів. Його помістили під домашній арешт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Таким чином суд задовольнив прохання прокурорів, які пропонували домашній арешт для Червінського.
У ході судового засідання нардепи Петро Порошенко, Ірина Геращенко, Вікторія Сюмар та колишній політв'язень Володимир Балух заявляли про бажання взяти Червінського на поруки.
Зазначимо, колишній розвідник вийшов із СІЗО під заставу у розмірі 9 млн гривень лише вчора, 17 липня.
Суд перед цим заарештував Червінського, оскільки його підозрюють в організації невдалої операції, яка призвела до російського удару по аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області у липні 2022 року. Внаслідок такої атаки загинув командир військової частини, також були поранені.
Справа про хабар
Нагадаємо, у грудні минулого року стало відомо, що Червінського підозрюють у спробі отримати хабар у розмірі 100 тисяч доларів.
Слідство встановило, що у липні 2020 року Червінський, видаючи себе за впливового посадовця ДФС, спільно з іншими особами намагався заволодіти коштами підприємця в сумі 100 тисяч доларів, обіцяючи "вирішити питання".
"Він обіцяв вирішити питання щодо повернення підприємцю затриманої партії тютюнових виробів шляхом передачі цих коштів службовцям Державної фіскальної та Державної податкової служб України", - розповіли в Офісі генпрокурора.
Стаття на тему:
29.09.23 «Невловимий» свідок, невідомі повноваження і нерухомі літаки на аеродромі «Канатове»: як відбувається розгляд справи Романа Червінського
Попри непублічну професію, полковник Роман Червінський, який раніше працював у Службі безпеки України й Головному управлінні розвідки Міноборони, відомий широкому загалу. Він має державні нагороди, серед яких - два ордени Богдана Хмельницького і орден "За мужність".
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