Відразу після виходу із СІЗО. Суд знову обрав запобіжний захід ексрозвіднику Червінському

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому розвіднику Роману Червінському у справі про хабар на 100 тисяч доларів. Його помістили під домашній арешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Таким чином суд задовольнив прохання прокурорів, які пропонували домашній арешт для Червінського.

У ході судового засідання нардепи Петро Порошенко, Ірина Геращенко, Вікторія Сюмар та колишній політв'язень Володимир Балух заявляли про бажання взяти Червінського на поруки.

Зазначимо, колишній розвідник вийшов із СІЗО під заставу у розмірі 9 млн гривень лише вчора, 17 липня.

Суд перед цим заарештував Червінського, оскільки його підозрюють в організації невдалої операції, яка призвела до російського удару по аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області у липні 2022 року. Внаслідок такої атаки загинув командир військової частини, також були поранені.

Справа про хабар

Нагадаємо, у грудні минулого року стало відомо, що Червінського підозрюють у спробі отримати хабар у розмірі 100 тисяч доларів.

Слідство встановило, що у липні 2020 року Червінський, видаючи себе за впливового посадовця ДФС, спільно з іншими особами намагався заволодіти коштами підприємця в сумі 100 тисяч доларів, обіцяючи "вирішити питання".

"Він обіцяв вирішити питання щодо повернення підприємцю затриманої партії тютюнових виробів шляхом передачі цих коштів службовцям Державної фіскальної та Державної податкової служб України", - розповіли в Офісі генпрокурора.

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