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АНАЛІТИКА

Meta надає вченим доступ до даних Instagram, щоб вивчити, як платформа впливає на психічне здоров'я підлітків

11:49 18.07.2024 |

Новини IT

 

Вплив соціальних мереж на психічний добробут підлітків викликає серйозне занепокоєння. Meta надає можливість групі дослідників вивчити деякі дані Instagram, щоб визначити, чи завдають соціальні мережі психологічної шкоди молодим користувачам.

Центр відкритої науки (COS) запускає нову спільну пілотну програму з Meta для проведення незалежних досліджень про те, як соціальні мережі впливають на психічне здоров'я підлітків.

Програма буде використовувати дані Instagram за шість місяців, щоб визначити потенційні позитивні чи негативні асоціації використання Instagram серед підлітків і молоді. Дослідники також вивчатимуть відмінності між різними групами населення та причини зв'язку між Instagram та психічним здоров'ям.

Дані, доступні вченим, включають інформацію про підписників користувачів, налаштування облікових записів та час, проведений в Instagram. Дослідники не матимуть доступу до демографічної інформації користувачів або вмісту їхніх публікацій і коментарів. Дані надходять з облікових записів у 24 країнах.

Інші дослідження виявили подібні зв'язки між використанням соціальних мереж і психічним здоров'ям. Колишній технічний директор Facebook Артуро Бехар попереджав компанію про небезпеку Instagram для молоді. Він засвідчив, що 13% користувачів Instagram віком 13-15 років отримують небажані сексуальні домагання, а його 16-річна дочка погіршила своє психічне здоров'я після коментаря в Instagram.

41 штат США подав позов проти Meta за нібито введення громадськості в оману щодо потенційної залежності від їхніх платформ серед підлітків.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Meta
 

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