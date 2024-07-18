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Hyundai представив новий кросовер Inster
13:04 18.07.2024 |
Представлений новий електричний кросовер Hyundai Inster матиме запас ходу до 355 км та ціну біля 25 000 євро.
На початку червня Hyundai показав перші тізерні зображення нового Inster й тоді вже стало зрозуміло, що модель буде електричною версію Hyundai Casper, яка доступна в Кореї з 2021 року.
Наразі автомобіль представлений на Busan International Mobility Show, й виробник запропонував деякі дані та багато фотографій про новинку. Орієнтовна ціна також зазначена - близько 25 тис. євро.
Hyundai Inster набуває виразно авантюрного вигляду з міцними молдингами кузова, рейлінгами на даху та товстими сріблястими елементами спереду та ззаду, які нагадують пронизний захист. Hyundai також згадує про версію Cross, яка, мабуть, незабаром з'явиться і повинна отримати ще більше позашляхових елементів.
В цілому новинка ззовні дуже схожа з Hyundai Casper. Відмінності, однак, включають закриту чорну решітку та незалежний світловий підпис, який нагадує Ioniq 5 своїм піксельним виглядом.
Ззаду Inster також має дещо інший світловий підпис; Завдяки своїй конструкції вона нагадує передню частину. Як і спереду, є псевдозахист днища. Залежно від версії також є чорний дах і 15 або 17-дюймові колеса.
Hyundai класифікує Inster, як і Casper, в сегменті A, тобто як невеликий автомобіль або субкомпактний SUV. Проте автомобіль має досить довгу колісну базу - вона навіть довша за Citroen e-C3 чи Opel Mokka Electric. Імовірно, щоб розмістити батарею, колісна база була подовжена порівняно з моделлю на ДВЗ.
При довжині 3,83 метра новинка на вражаючі 20 см довша за Fiat 500 Electric, але також приблизно на 20 см коротша за Citroen e-C3. Також варто відзначити великий багажник, який має подібний об'єм до Opel Mokka Electric, який явно належить до сегменту B-SUV.
|Довжина
|Ширина
|Висота
|Дорожній просвіт
|Колісна база
|Багажник
|Hyundai Inster
|3,83м
|1,61 м
|1,58 м
|0,15м
|2,58м
|351-1,059 л
|Fiat 500 е
|3,63м
|1,68 м
|1,52 м
|–
|2,32 м
|185-550 л
|Citroen e-C3
|4,02м
|1,76 м
|1,57 м
|0,16м
|2,54 м
|310 літрів
|Opel Mokka Electric
|4,15 м
|1,99 м
|1,53 м
|–
|2,56м
|310–1060 л
Планується дві комбінації двигун-батарея; хоча поки не зрозуміло, йдеться про передньопривідний або задньопривідний автомобіль. Проте за припущеннями, це має бути передньопривідний кросовер.
|Hyundai Inster Standard Range
|Hyundai Inster Long Range
|Двигун
|2WD 71 кВт, 147 Нм
|2WD 85 кВт, 147 Нм
|0-100 км/год / максимальна швидкість
|11,7 секунди / 140 км/год
|10,6 секунди / 150 км/год
|Споживання WLTP
|приблизно 15,3 кВт/100 км
|приблизно 15,3 кВт/100 км
|Батарея / діапазон
|42 кВт-год / 300 км
|49 кВт-год / приблизно 355 км
|Максимальна потужність зарядки AC/DC
|11кВт/120кВт
|11кВт/120кВт
|Час зарядки постійним струмом (10-80%)
|30 хв
|30 хв
|Ціна
|приблизно 25 000 євро
|–
Hyundai не надає жодної інформації про тип двигунів (ASM, PSM або FESM) і акумуляторів (LFP або NMC). Також немає інформації про потужність зарядки постійним струмом. Заявлений час заряджання становить приблизно 30 хвилин, що забезпечує швидкість заряджання приблизно від 1,0 до 1,1 кВт-год/хв. Інші міські електромобілі, такі як новий Mini Cooper, також досягають подібних показників (0,9-1,2 кВт-год/хв і 1,0 кВт-год/хв для Citroen e-C3). Похвально, що в стандартній комплектації автомобіль отримав трифазний зарядний пристрій змінного струму на 11 кВт.
Інтер'єр та обладнання
Усередині буде два 10,25-дюймових дисплея, схожих на аналогічні у великих електромобілях Hyundai. Відповідно до зображень, екрани не розташовані безпосередньо один біля одного, як у Ioniq 5. Натомість зображення демонструють високо встановлений сенсорний екран у альбомному форматі та панель приладів, який імітує традиційні круглі прилади.
На подушці керма є пікселі, які, імовірно, показують рівень заряду. Внутрішні панелі дверей також мають особливість; їх можна замінити та адаптувати під особистий смак. Режими водіння P, N, R і D, очевидно, активуються важелем на кермовій колонці внизу праворуч.
В салоні можна побачити амбіентне освітлення та порти USB-C, а також численні фізичні кнопки. Hyundai згадує люк на даху, який відкривається одним дотиком, кермо з підігрівом, бездротову зарядку мобільного телефону, можливості завантаження програм та асистенти, такі як система запобігання зіткненням або адаптивний круїз-контроль. В якості опції будуть доступні підігрів сидінь і світлодіодні фари.
На момент запуску буде чотиримісний варіант, а п'ятимісний - у 2025 році. На фотографіях зображено чотиримісний автомобіль із високим ступенем варіативності інтер'єру з поздовжньо зсувними задніми сидіннями та відкидною спинкою пасажирського сидіння.
Висновок
Hyundai Inster - це приємний, стильний міський автомобіль із вражаючим багажником і багатьма деталями, які не є звичайними для А-сегменту. До цього додається низька ціна.
Приблизно за 25 000 євро автомобіль конкурує з Fiat 500 Elektro та Dacia Spring, а також нещодавно презентованим Citroen e-C3. У майбутньому в цей сегмент має прийти VW ID.2, але йдеться про 2027 рік...
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