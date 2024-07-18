Hyundai представив новий кросовер Inster

Представлений новий електричний кросовер Hyundai Inster матиме запас ходу до 355 км та ціну біля 25 000 євро.

На початку червня Hyundai показав перші тізерні зображення нового Inster й тоді вже стало зрозуміло, що модель буде електричною версію Hyundai Casper, яка доступна в Кореї з 2021 року.





Наразі автомобіль представлений на Busan International Mobility Show, й виробник запропонував деякі дані та багато фотографій про новинку. Орієнтовна ціна також зазначена - близько 25 тис. євро.

Hyundai Inster набуває виразно авантюрного вигляду з міцними молдингами кузова, рейлінгами на даху та товстими сріблястими елементами спереду та ззаду, які нагадують пронизний захист. Hyundai також згадує про версію Cross, яка, мабуть, незабаром з'явиться і повинна отримати ще більше позашляхових елементів.

В цілому новинка ззовні дуже схожа з Hyundai Casper. Відмінності, однак, включають закриту чорну решітку та незалежний світловий підпис, який нагадує Ioniq 5 своїм піксельним виглядом.

Ззаду Inster також має дещо інший світловий підпис; Завдяки своїй конструкції вона нагадує передню частину. Як і спереду, є псевдозахист днища. Залежно від версії також є чорний дах і 15 або 17-дюймові колеса.

Hyundai класифікує Inster, як і Casper, в сегменті A, тобто як невеликий автомобіль або субкомпактний SUV. Проте автомобіль має досить довгу колісну базу - вона навіть довша за Citroen e-C3 чи Opel Mokka Electric. Імовірно, щоб розмістити батарею, колісна база була подовжена порівняно з моделлю на ДВЗ.

При довжині 3,83 метра новинка на вражаючі 20 см довша за Fiat 500 Electric, але також приблизно на 20 см коротша за Citroen e-C3. Також варто відзначити великий багажник, який має подібний об'єм до Opel Mokka Electric, який явно належить до сегменту B-SUV.



Довжина Ширина Висота Дорожній просвіт Колісна база Багажник Hyundai Inster 3,83м 1,61 м 1,58 м 0,15м 2,58м 351-1,059 л Fiat 500 е 3,63м 1,68 м 1,52 м – 2,32 м 185-550 л Citroen e-C3 4,02м 1,76 м 1,57 м 0,16м 2,54 м 310 літрів Opel Mokka Electric 4,15 м 1,99 м 1,53 м – 2,56м 310–1060 л

Планується дві комбінації двигун-батарея; хоча поки не зрозуміло, йдеться про передньопривідний або задньопривідний автомобіль. Проте за припущеннями, це має бути передньопривідний кросовер.



Hyundai Inster Standard Range Hyundai Inster Long Range Двигун 2WD 71 кВт, 147 Нм 2WD 85 кВт, 147 Нм 0-100 км/год / максимальна швидкість 11,7 секунди / 140 км/год 10,6 секунди / 150 км/год Споживання WLTP приблизно 15,3 кВт/100 км приблизно 15,3 кВт/100 км Батарея / діапазон 42 кВт-год / 300 км 49 кВт-год / приблизно 355 км Максимальна потужність зарядки AC/DC 11кВт/120кВт 11кВт/120кВт Час зарядки постійним струмом (10-80%) 30 хв 30 хв Ціна приблизно 25 000 євро –

Hyundai не надає жодної інформації про тип двигунів (ASM, PSM або FESM) і акумуляторів (LFP або NMC). Також немає інформації про потужність зарядки постійним струмом. Заявлений час заряджання становить приблизно 30 хвилин, що забезпечує швидкість заряджання приблизно від 1,0 до 1,1 кВт-год/хв. Інші міські електромобілі, такі як новий Mini Cooper, також досягають подібних показників (0,9-1,2 кВт-год/хв і 1,0 кВт-год/хв для Citroen e-C3). Похвально, що в стандартній комплектації автомобіль отримав трифазний зарядний пристрій змінного струму на 11 кВт.

Інтер'єр та обладнання

Усередині буде два 10,25-дюймових дисплея, схожих на аналогічні у великих електромобілях Hyundai. Відповідно до зображень, екрани не розташовані безпосередньо один біля одного, як у Ioniq 5. Натомість зображення демонструють високо встановлений сенсорний екран у альбомному форматі та панель приладів, який імітує традиційні круглі прилади.

На подушці керма є пікселі, які, імовірно, показують рівень заряду. Внутрішні панелі дверей також мають особливість; їх можна замінити та адаптувати під особистий смак. Режими водіння P, N, R і D, очевидно, активуються важелем на кермовій колонці внизу праворуч.

В салоні можна побачити амбіентне освітлення та порти USB-C, а також численні фізичні кнопки. Hyundai згадує люк на даху, який відкривається одним дотиком, кермо з підігрівом, бездротову зарядку мобільного телефону, можливості завантаження програм та асистенти, такі як система запобігання зіткненням або адаптивний круїз-контроль. В якості опції будуть доступні підігрів сидінь і світлодіодні фари.

На момент запуску буде чотиримісний варіант, а п'ятимісний - у 2025 році. На фотографіях зображено чотиримісний автомобіль із високим ступенем варіативності інтер'єру з поздовжньо зсувними задніми сидіннями та відкидною спинкою пасажирського сидіння.

Висновок

Hyundai Inster - це приємний, стильний міський автомобіль із вражаючим багажником і багатьма деталями, які не є звичайними для А-сегменту. До цього додається низька ціна.

Приблизно за 25 000 євро автомобіль конкурує з Fiat 500 Elektro та Dacia Spring, а також нещодавно презентованим Citroen e-C3. У майбутньому в цей сегмент має прийти VW ID.2, але йдеться про 2027 рік...