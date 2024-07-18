Стартап Білла Гейтса створює олію з вуглекислого газу та води

Каліфорнійський стартап Savor, що фінансується Біллом Гейтсом (Bill Gates), розробив спосіб виробництва багатої на жири "олії" з вуглекислого газу і водню.

Цей процес, що не потребує використання тварин або рослин, значно знижує екологічний слід порівняно з традиційним виробництвом молочних продуктів і рослинних альтернатив. В основі технології лежить термохімічний процес, під час якого вуглекислий газ із повітря та водень із води нагріваються й окислюються, що призводить до розділення жирних кислот і формування жиру.

Гейтс зазначив, що цей метод не виділяє парникових газів, не потребує сільськогосподарських угідь і використовує в тисячу разів менше води, ніж традиційне сільське господарство. Продукт легко масштабується і, за словами Гейтса, має смак, аналогічний справжньому маслу. Однак, незважаючи на всі переваги, переконати людей замінити традиційні молочні продукти на "експериментальні" продукти, скоріше за все, буде непросто.