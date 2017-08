Если завтра импичмент. Майк Пенс готов подсидеть Трампа

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Президента США пока спасает его подчинение конгрессменам.

В среду вечером на сайте Center for American Progress был опубликован анонсированный ранее почти 50-страничный доклад, посвященный вмешательству России в американские выборы и связям окружения Дональда Трампа с российскими чиновниками. Автор документа Russiagate: The Depth of Collusion ("Россиягейт: глубина заговора") - Макс Бергманн, старший научный сотрудник Center for American Progress, специалист по американо-российским отношениям и внешней политике США.

Доклад фактически является наглядным пособием по манипуляциям в американской политике. Он в духе "Карточного домика" повествует не только о фактах сотрудничества команды Трампа с россиянами, но и расписывает, как и когда штаб республиканца отвечал, например, на новые выводы правоохранительных органов. Речь не о фоновых комментариях, а конкретных медиа-вбросах. Вроде слива Wikileaks писем демократов, полученных благодаря российским хакерам, в день публикации нового отчета Министерства нацбезопасности и АНБ о вмешательстве россиян в выборы, а также спустя всего 29 минут после начала сюжета об оскорбительных высказываниях Трампа в адрес женщин, запустивших сексистский скандал и вылившихся в "Марши женщин".

Бергманн накануне дал интервью Buzzfeed и позволил журналистам взглянуть на доклад до размещения на сайте. Кстати, нельзя не вспомнить, что издание Buzzfeed ранее уже становилось причастно к громким информатакам на Трампа. Когда со ссылкой на так называемое досье Стила писало о сексуальных утехах не без извращений республиканца в московской гостинице. Так вот, BF пишет, что доклад адресован американским законодателям-демократам: "Он содержит доводы в пользу версии о сговоре между избирательным штабом Трампа и Россией. В докладе, с черновым вариантом которого BuzzFeed News ознакомился накануне публикации, смело утверждается: "Теперь стало очевидно, что сговор был", а также: "это крупнейший в американской истории политический скандал". Сам Бергманн пояснил, что в документ "не включена какая-либо новая информация, но он знаменует призыв к тому, чтобы конгрессмены-демократы серьезно изменили свой тон".

Автор использует документ как стимул для законодателей, в первую очередь, демократов, стать более решительными и жесткими в риторике. Он намекает на процедуру импичмента, о которой идет речь в конце доклада. Где также упоминается Уотергейтский скандал Никсона.

После прочтения всего доклада возникает ощущение ясного понимания всего происходящего в отношениях между кампанией Трампа и россиянами. Это публицистически-аналитический роман с четким логическим изложением. Бергманн начинает документ с Дональда Трампа-младшего, поскольку он сейчас в центре внимания. В частности, автор приводит переписку сына президента с музыкальным критиком Робертом Голдстоуном, которому российский бизнесмен Эмин Агаларов предложил компромат на Хиллари Клинтон. Эмин - сын владельца Crocus Group Араса Агаларова, который связан с генпрокурором РФ Юрием Чайкой. Упоминается и всплывшая не так давно встреча Трампа-младшего и всем уже давно известного Пола Манафорта с российским юристом-ФСБшницей Натальей Весельницкой, которая проходила 9 июня 2016 года в Нью-Йорке. На встрече, по данным СМИ, сын будущего президента просил информацию о Клинтон.

Дальше в тексте идет еще больше конкретики. Например, известно, что партнеры Трампа и близкие к Кремлю фигуры созванивались и встречались по меньшей мере 18 и 10 раз соответственно. Благодаря расследованиям The New York Times и The Guardian известно, что такие контакты тянутся еще с 2015 году. Экс-директор нацразведки США Джеймс Клэппер 8 мая на слушаниях в Конгрессе рассказал, что об этом сообщили в свое время представители спецслужб Великобритании, Нидерландов, Германии, Франции, Польши, Эстонии и Австралии.

Хотя на самом деле паутина связей между людьми Трампа, отмечает Бергманн, и кремлевскими фигурами в ряде случаев прядется десятки лет. А это уже является залогом для определенного уровня доверия. Сам Трамп на конкурсе "Мисс Вселенная" в Москве в 2013 году, организованном вместе с Агаларовым, сказал, что "хорошо знал этих ребят". Его сын в Россию заезжал, как минимум, восемь раз с 2006 года: шесть раз в период между 2006 и 2008 годами, а еще два раза - в 2011-2013 годах.

Не забыл Бергманн и о хакерских атаках россиян, и о российских ботах на службе у Трампа, и о зяте Джареде Кушнере, который признался, что просил посла РФ Сергея Кисляка о закрытом от американских спецслужб канале связи; об увольнении с поста директора ФБР Джеймса Коми и его признаниях; о давлении на спецпрокурора Роберта Мюллера; об общем сервере Trump Tower, российского Альфа-Банка и Spectrum Health; и о многом другом, что ранее уже всплывало во множестве материалов ведущих СМИ и докладах правоохранителей. Вдобавок автор составил список нарушений американских законов, который имеет предпосылки к расширению: взлом сетей политических партий и простых граждан, хищение электронных писем, мошенничество с использованием электронной и телефонной связи, помощь иностранному государству в ее попытках вмешаться в выборы в США, давление на правоохранительные органы, ложь под присягой и препятствование правосудию.

В заключении к докладу Бергманн без увиливаний демонстрирует конечную цель доклада - импичмент. Он признает, что Минюст раньше заявлял о том, что действующего президента не снимут с должности, но также напомнил, что особо тяжелые обвинения открывают дорогу к этому.

Если 50-страничный призыв к демократам, да и умеренным республиканцам сработает, то информационное преследование Трампа и его окружения еще больше усилится. Примечательно и то, что одновременно с публикацией документа Associated Press подчеркивает глубокий раскол между Белым домом и "слонами" в Конгрессе. Громкого разрыва не было, но шаг за шагом республиканцы Сената отвернулись от президента Дональда Трампа. Почему? Демарш против отмены Obamacare, защита генппрокурора Джеффа Сешнса и санкции против России, вопреки возражениям администрации. "Мы работаем на американский народ. Мы не работаем на президента" - сказал во вторник сенатор Тим Скотт из Южной Каролины.

А Newsweek не преминул "ущипнуть" Трампа, написав, что президент ленится тяжело работать, избалован и т.п. И начал критику с курьезной параллели между Трампом и Обамой. Еще в 2011 году над Штатами нависла тень дефолта, что сильно ударило по рейтингам тогдашнего президента. Обама обещал разрешить кризис, а после выступления решил немного отвлечься и собраться с мыслями - поехал сыграть в гольф. Это было в субботу. В понедельник Трамп написал в Twitter, что, дескать, какой плохой Обама - играет в гольф, когда такие проблемы. Игру в гольф республиканец вспоминал демократу очень часто. Так, на встрече со сторонниками в августе 2016 года он заверил: "Я буду работать на вас. У меня не будет времени играть в гольф". И что же? Став президентом, Трамп не отрывается от гольф-полей в Мар-а-Лаго или Бедминстере. Обобщая, заметим, что этот материал Newsweek - еще один кирпичик в активно продвигаемый образ Трампа-ребенка. Как такой человек может управлять ведущей страной мира - главный посыл.

С другой стороны, даже "ястребы", вероятно, не оставляют надежды, что готовность к жестким действиям сделает Трампа полезным для партии. Один из них - сенатор Линдси Грэм - после критики за наезды Трампа на генпрокурора Джеффа Сешнса, отстранившегося от расследования "Россиягейта", неожиданно захвалил президента. В интервью NBC News, опубликованном 2 августа, рассказал о беседе с хозяином Овального кабинета, который заверил, что готов к войне против КНДР и "убивать тысячи северокорейцев". Пхеньян - угроза. И это факт, не вызывающий сомнений у Трампа в сравнении с Россией.

"Слоны" верят (или хотят верить), что Трампа можно полностью контролировать, с помощью расследований в частности. Подписание закона о новых санкциях - тому свидетельство.

Если демократы решатся на масштабную кампанию за импичмент, то республиканцы не подключатся, пока им не станет ясно, что с Трампом каши не сваришь. Рисковать своим (пусть и таким) президентом неразумно.

Но у них есть достойная замена. Даже более достойная, чем действующий лидер страны. В случае отставки эстафету подхватит вице-президент Майк Пенс. Это надежный республиканец и опытный чиновник, потому-то его отобрали на пост вице-президента. Тщательный отбор обусловил дискуссии о президентстве Пенса еще во время избирательной гонки. Разговоры усилились уже при Трампа в Белом доме. 17 мая на сайте Politico появилась статья: "Консерваторы начинают шептать: президент Пенс".

Не прошло и трех месяцев, как уже обозреватель немецкой Süddeutsche Zeitung Беата Вильд затронула эту тему. По ее словам, Пенс в последнее время интенсифицировал общение с крупными донорами Республиканской партии. И для этого устраивает небольшие "посиделки" в своей резиденции в Военно-морской обсерватории США, куда заезжают банковские менеджеры, промышленные магнаты, лоббисты и политики-республиканцы. К тому же у него наготове есть политическое сообщество Great America Committee, задачей которого является сбор средств на выборы 2018 года, но который также может стать кошельком для собственной кампании 2020 года. И Вильд добавляет, что сейчас Пенс в разы популярнее Трампа среди однопартийцев. Так что вот и ответ на вопрос, что будет если Дональд Трамп покинет Белый дом, несолоно хлебавши.