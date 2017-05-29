Новые экономические львы. Когда Африка будет править миром

Юрий ВИШНЕВСКИЙ, Деловая столица

В мировой экономике наступает век Азии. Впрочем, уже через несколько десятилетий придется говорить о веке Африки.

Все знают, что мир меняется. Но насколько быстро идут перемены? Многие слышали, что лидером глобальной экономики становится Китай. Но в самом ли деле? И кто еще может составить конкуренцию странам G7 - "Большой семерки"? Чтобы разобраться в этом, "ДС" обратилась к двум свежим прогнозам. В апреле 2017 г. МВФ обнародовал обзор перспектив мировой экономики на текущий год и следующие пять лет - до 2022 г. Он содержит цифры по 192 странам и территориям. Двумя месяцами ранее международная сеть консалтинговых и аудиторских компаний PwC (PricewaterhouseCoopers) опубликовала результаты исследования "Мир в 2050 году". В нем приводятся прогнозные данные на 2030 и 2050 гг. по 32 экономикам, в число которых включены 18 экономик, являющихся крупнейшими сейчас, и 14 крупных, способных потеснить их в будущем.

Действительно ли США сбавляют обороты

Начнем с США, которые еще долго будут оставаться технологическим лидером и ориентиром для других стран мира, в том числе и для тех, которые надеются вырваться вперед по размеру экономики. Как утверждает МВФ, в 2016 г. США имели ВВП в размере $18,57 трлн, или по $57,4 тыс. на душу населения. Среднегодовой темп роста ВВП в 2010-2016 гг. получился на уровне 2,1%, а в 2017-2022 гг., согласно прогнозу МВФ, составит 2%.

PwC в своих расчетах приняла, что в 2017-2050 гг. ВВП США будет расти в среднем за год на 1,8%, из которых 0,5% будут обеспечены приростом населения (главным образом благодаря иммиграции). По мнению PwC, накопилось слишком много доказательств того, что возможности для роста у американской экономики исчерпываются. Это старение населения, достигнутый потолок достижений в сфере образования, растущие дефициты бюджетов домохозяйств и федерального бюджета, порождающие финансовую нестабильность. Стагнации способствует также растущая склонность населения к сбережениям в ущерб инвестированию.

Указанные проблемы свойственны не только США, но и всем развитым экономикам. А вот у более бедных развивающихся стран возможностей для роста больше, утверждает PwC, ссылаясь на проведенный анализ статистических данных по странам мира за 2000-2015 гг. Среди различных факторов, влияющих на динамику ВВП, самым сильным стимулом подъема экономики оказался низкий ВВП на душу населения. "Страны с более низким уровнем дохода имеют более высокий потенциал, чтобы догнать более богатые страны", - объясняет PwC и заключает, что развивающиеся страны будут постепенно приближаться по уровню доходов к развитым.

Однако возможны и другие объяснения. Например, немаловажен тот факт, что для анализа брались статданные за 2000-2015 гг. Как раз на середину этого периода пришелся глобальный финансовый кризис, обваливший ВВП развитых экономик, но не сильно сказавшийся на Китае и Индии.

В любом случае совершенно невероятно, чтобы долгосрочной глобальной тенденцией вдруг оказалось выравнивание всех стран мира по уровню доходов.

Скорее можно ожидать, что по мере того, как более бедные страны будут богатеть, в них будет утолщаться прослойка населения, могущая себе позволить дорогие импортные товары, и это станет стимулом для ускорения роста развитых экономик. Трудно поверить, чтобы у таких стран, как США, исчерпалась способность удивлять мировой рынок высокотехнологичными новинками.

Разумеется, все вышесказанное не снижает ценности проделанной PwC огромной работы. Просто нужно помнить, что осторожные прогнозы для развитых экономик учитывают риски глобальных кризисов. В то же время оптимистичные прогнозы для развивающихся стран свидетельствуют о шансах этих государств, но не дают (и не могут дать) гарантий, что имеющиеся шансы будут реализованы.

Итак, по оценкам PwC, в 2030 г. ВВП США приблизится к отметке $23,48 трлн, а в 2050-м превысит $34,1 трлн (в ценах 2016 г., т. е. в предположении нулевой инфляции). Население США, согласно базовому варианту прогноза ООН, увеличится с 324 млн в 2016 г. до 356 млн в 2030-м и 389 млн в 2050-м. Соответственно, ВВП на душу населения достигнет в 2030-м $67 тыс. и в 2050-м $87,7 тыс. Это те цифры, с которыми будут сравниваться показатели других стран.

Колумбия обретает новый имидж

Среди стран Северной и Южной Америки сейчас в топ-25 крупнейших экономик мира входят, помимо США, также Бразилия (девятое место), Канада (10-е), Мексика (15-е) и Аргентина (21-е).

По оценкам PwC, к 2050 г. Бразилия станет шестой по объему ВВП, поскольку сможет демонстрировать рост на 3,9% ежегодно. Это вроде и не очень много, но достаточно, чтобы оставить позади все без исключения европейские страны.

Тем временем экономика Канады будет расти в среднем на 2,1% в год (что лишь немного лучше прогноза для США) и к 2050 г. опустится на 17-е место. Среди тех, кто ее обгонит, будет Мексика, которая покажет 5% среднегодового роста ВВП и войдет в восьмерку крупнейших экономик.

Менее успешно выступит Аргентина - ее темпов роста на 4,1% в год не хватит, чтобы сохранить свои позиции, и она отступит на 27-ю строку. А быстрее всех среди стран двух Америк будет расти экономика Колумбии - на 5,3% в год. Это позволит ей подняться в мировом рейтинге с 43-го на 31-е место.

Такой прогноз может показаться удивительным, поскольку все привыкли, что Колумбия - страна наркомафии и партизан. Начавшаяся более полувека назад гражданская война превратила страну в один из главных путей мирового наркотрафика.

Однако в декабре 2016 г. обе палаты колумбийского Конгресса утвердили мирное соглашение с партизанской группировкой FARC, а президент страны Хуан Сантос получил Нобелевскую премию мира. И сейчас, утверждает испанское издание Infolatam, "Колумбия в Латинской Америке выглядит как экономически процветающая страна, сумевшая положить конец гражданской войне и насилию. Политический класс, сложившийся в Колумбии, обеспечивает эффективное управление на экономическом макроуровне. Страна имеет эффективных предпринимателей и умную торговую политику".

Президент PwC Colombia Густаво Дрейспиль прогнозирует, что мирное соглашение и вступившая в силу 1 января 2017 г. налоговая реформа должны принести Колумбии более уверенное социальное и экономическое развитие. Но чтобы полностью реализовать этот потенциал, отмечает Дрейспиль, необходимы инвестиции в образование, здравоохранение и инфраструктуру, создание новых рабочих мест.

Впрочем, если сравнивать страны двух Америк по размеру ВВП на душу населения, то картина успехов получится иная. В 2050 г. участница G7 Канада будет иметь 80,1% от уровня США, Аргентина - 43,3%, Мексика - 38,7%, Колумбия - 33%, Бразилия - 31,3%.

В семерку мировых лидеров по объемам ВВП сейчас входят три азиатские страны: Китай (второе место), Япония (третье) и Индия (седьмое). Но уже к 2030 г., прогнозирует PwC, Китай будет первым, превзойдя США, а Индия - третьей, обогнав Японию.

ВВП Японии в 2017-2050 гг. будет расти в среднем за год всего на 1,1%, Китая - на 4,4%, а Индии - на 7,7%. Среди 32 стран, по которым PwC дала прогноз, у Японии - самые низкие темпы, а у Индии - самые высокие.

Тут возникает соблазн сказать, что Индия повторяет опыт Китая. Но все же у нее собственный путь к экономическим вершинам. Подробное сравнение проблем и возможностей двух стран опубликовал Bloomberg.

В 1991-2015 гг. индийская экономика развивалась медленнее китайской. В отличие от Китая Индия так и не стала производственным гигантом, ориентированным на экспорт. Но именно поэтому ее экономический рост более устойчив и менее зависит от конъюнктуры мировых рынков. Кроме того, Индия не получила таких выгод, как Китай, когда производство выводилось из стран Запада в развивающиеся страны. Зато сейчас, когда наблюдается спад производственной деятельности западных компаний за рубежом, экономика Индии страдает от этого в меньшей степени, чем экономика Китая.

Притом у Индии по сравнению с Китаем есть серьезные преимущества. В частности, коэффициент демографической нагрузки - число неработающих (детей и престарелых) по отношению к трудоспособному населению - в Индии сохранится низким, а в Китае будет расти. По прогнозу ООН, уже в 2022 г. Индия будет иметь 1,42 млрд жителей, обогнав Китай и выйдя на первое место в мире по численности населения.

При всех негативах колониализма в наследство от Британской империи Индия получила сильную демократию и парламентскую форму правления, что очень важно для управления большой многонациональной страной, а также свободную прессу и верховенство права. В результате судебная система в Индии выгодно отличается от китайских судов, в которых преобладает влияние Коммунистической партии и которые устраивают показательные процессы и выносят приговоры в обход закона.

Ну и, конечно же, британцы оставили Индии английский язык. Он служит объединяющим фактором в стране, где насчитываются сотни языков и диалектов, и очень помогает индийцам интегрироваться в глобальную экономику.

В частности, Индия доминирует на мировом рынке офшорного аутсорсинга услуг. Доход от такой деятельности превышает $100 млрд в год и обеспечивает пятую часть индийского экспорта. Индия привлекательна для зарубежных компаний тем, что там работники владеют английским языком и притом обходятся низкими по западным меркам зарплатами. Американские и европейские компании в рамках аутсорсинга поручают индийским компаниям выполнение всех видов услуг - конторских, юридических и даже медицинских, которые допускают дистанционный менеджмент.

В отличие от китайского юаня, чей курс жестко регулируется государством, индийская рупия относительно свободна от государственного вмешательства. Резервный банк Индии практически не зависит от влияния правительства, в то время как Народный банк Китая полностью контролируется партийно-государственной верхушкой.

Благодаря всем этим преимуществам в Индии возникли крупные современные компании, способные конкурировать на международном уровне. Самый известный пример - Tata Motors, которая перестала быть субподрядчиком западных автомобилестроителей и сама начала приобретать иностранные компании. Тем временем экономика Китая несет тяжелое бремя в виде госбанков и неэффективных госпредприятий, которые по-прежнему производят половину товарной продукции и на которых задействована четверть работающего населения страны.

По оценкам МВФ, в 2016 г. ВВП Китая и Индии составили соответственно 60,4 и 12,1% от уровня США, а в 2022 г. будут эквивалентны 74,5 и 16,6% ВВП США. Эти оценки предполагают более скромные темпы роста, чем прогноз PwC, согласно которому уже в 2030 г. китайский и индийский ВВП достигнут 113 и 33%, а в 2050-м - 146 и 82% американского. Но PwC в отличие от МВФ заложила в свой прогноз значительное укрепление юаня и (еще более быстрыми темпами) рупии по отношению к доллару, ссылаясь на опыт Японии в 1960-1980-х и Кореи в 1970-1990-х.

Если сравнить крупнейшие азиатские экономики по размеру ВВП на душу населения, то в 2016 г. показатель участницы G7 Японии составил 67,8% от уровня США, а показатели Китая и Индии - соответственно 14,1 и 3%. Как видим, китайцы сейчас во столько же раз беднее японцев, во сколько индийцы беднее китайцев. В 2050 г., если сбудется прогноз PwC, Япония будет иметь 72% от уровня США, Китай - 42,2%, Индия - 18,7%.

Если экстраполировать эту динамику в еще более отдаленное будущее, то около 2070 г. китайцы по уровню жизни сравняются с японцами, а около 2080 г. всех их догонят индийцы. Конечно, все это выглядит довольно фантастично, но самое реалистичное в этой сказке то, что индийцы могут догнать и перегнать китайцев.

Почему замедляется Китай

PwC прогнозирует постепенное снижение темпов экономического роста в Поднебесной в течение следующих трех десятилетий, по мере переориентации китайской экономики с экспорта на внутреннее потребление. С одной стороны, ввиду повышения затрат на рабочую силу в Китае транснациональные корпорации будут переводить рабочие места в более дешевые страны, такие как Вьетнам, Бангладеш и Индонезия. С другой - рост реальных доходов населения и внутреннего спроса будет подстегивать цены, из-за чего ослабеют конкурентные преимущества китайских экспортеров. В то же время, отмечает PwC, китайский рынок станет более привлекательным для западных товаропроизводителей.

Главный экономист PwC China Аллан Чжан отмечает низкие темпы роста частных инвестиций из-за отсутствия уверенности в бизнесе и советует правительству КНР обеспечить, чтобы капиталы перетекали в продуктивные проекты вместо зомби-предприятий. Также он предсказывает в ближайшем будущем сокращение китайского экспорта в связи с замедлением глобального экономического роста и вялым спросом.

Согласно прогнозу ООН численность населения Китая в 2028 г. достигнет 1425 млн, после чего начнет снижаться и в 2050 г. составит 1357 млн. При этом общая численность рабочей силы сократится примерно до 700 млн, и каждый третий житель Поднебесной будет старше 65 лет. "Политика "двух детей" пришла слишком поздно, чтобы существенно исправить эту тенденцию, - говорит Аллан Чжан. - Стареющее общество и сокращающееся трудоспособное население значительно повысят затраты на рабочую силу и могут подорвать конкурентоспособность Китая и его экономическую жизнеспособность, если не будут компенсированы существенным повышением производительности благодаря технологическому рывку".

Еще один ключевой фактор риска - рост уровня безнадежных долгов. Общий долг Китая уже составляет около 280% от ВВП, а корпоративный приближается к 160% ВВП, что является самым высоким показателем среди основных мировых экономик, отмечает Чжан. Также он предупреждает об опасности пузыря на рынке жилья.

Индонезия выходит из тени

Среди стран и территорий Азии и Океании сейчас в топ-25 крупнейших экономик мира входят, помимо Китая, Японии и Индии, еще шесть стран и территорий. Расположившийся на 22-м месте Тайвань не вошел в число экономик, которые анализировались PwC. Две страны, по прогнозу PwC, опустятся в рейтинге: Корея - с 11-го места на 13-е, Австралия - с 13-го на 22-е. Их среднегодовые темпы роста ВВП будут скромными: соответственно 2,8 и 2,1%.

А три страны поднимутся: Саудовская Аравия - с 20-го места на 14-е, Турция - с 17-го на 12-е, но особенно стремительно взлетит Индонезия - с 16-го места на четвертое. Их темпы роста ВВП составят соответственно 5,1, 4,8 и 6,2% в год.

Индонезия нечасто пользуется вниманием мировых СМИ. Между тем эта страна уже сейчас четвертая в мире по численности населения после Китая, Индии и США. А среди мусульманских стран она первая и по численности населения, и по объему ВВП.

О том, что роль Индонезии в глобальной экономике неуклонно растет, эксперты говорят уже довольно давно. Уверенность в больших перспективах этой страны окрепла осенью 2014 г., когда новоизбранный президент Джоко Видодо начал реализовывать свой план модернизации экономики. В центр плана он поставил сокращение субсидий на топливо, с тем чтобы направить сэкономленные средства на образование, здравоохранение и инфраструктурные проекты. Сокращение субсидий на топливо способствовало также и снижению уровня государственного долга.

Кроме того, Индонезия занимается реформами для привлечения прямых иностранных инвестиций - убыстряется процесс лицензирования, ускоряется проведение государственных тендеров, облегчается процесс приобретения земли промышленными компаниями. Сняты ограничения для инвесторов в таких секторах, как телекоммуникации, энергетика, фармацевтика и здравоохранение.

Тем не менее для сохранения высоких темпов роста необходимо еще много работать над диверсификацией экономики. Индонезия пока что сильно зависит от экспорта сырьевых товаров, таких как нефть, газ, уголь, а также пальмовое масло, каучук и другие сельхозпродукты. К тому же падение цен на нефть и газ, снижение спроса из Китая ухудшили торговый баланс страны.

Немаловажный резерв Индонезии - увеличение внутреннего спроса. Сейчас страна еще очень бедная, и для преодоления этого отставания потребуется много десятилетий. Согласно прогнозу PwC по размеру ВВП на душу населения Индонезия в 2050 г. будет иметь только 25,7% от уровня США, тогда как Турция - 48,6%, Корея - 79,8%, Саудовская Аравия - 86,5%, Австралия - 87,3%.

Станет ли Турция надеждой Европы

По азиатским меркам среднегодовой темп роста ВВП, прогнозируемый в размере 4,8% для Турции, - это хорошо, но мало. Более высокие темпы, по расчетам PwC, будут показывать Индия (7,7%), Вьетнам (7,4%), Бангладеш и Пакистан (по 7%), Филиппины (6,3%), Индонезия (6,2%), Малайзия (5,8%), Иран (5,5%), Саудовская Аравия (5,1%), Таиланд (4,9%).

Ввиду всех этих впечатляющих цифр напрашивается вывод о том, что XXI в. будет в мировой экономике веком Азии. Пакистан к 2050 г. поднимется в мировом рейтинге с 42-го места на 19-е, Иран - с 29-го на 21-е, Филиппины - с 36-го на 23-е, Вьетнам - с 48-го на 24-е, Бангладеш - с 46-го на 25-е, Малайзия - с 38-го на 28-е, Таиланд - с 26-го на 29-е. Все они будут обгонять одну за другой и оттеснять вниз европейские страны.

Поэтому в масштабах Азии роль Турции в ближайшие десятилетия уменьшится. Однако турецкие 4,8% роста - это очень много по меркам Европы. В 2050 г., прогнозирует PwC, Турция по объему ВВП ($4,09 трлн в ценах 2016 г.) далеко обгонит Италию ($3,12 трлн) и приблизится к Франции ($4,71 трлн).

Конечно, сейчас турецкие перспективы выглядят довольно туманными. В последние четыре года большой проблемой Турции было доминирование политической повестки дня, что препятствовало прогрессу в проведении структурных реформ. В 2014 г. в стране были проведены муниципальные и президентские выборы, в 2015 г. - парламентские и еще одни, досрочные, парламентские выборы. В июле 2016-го Турция пережила неудавшуюся попытку государственного переворота, за которой последовали большие чистки в чиновничьем аппарате и силовых ведомствах. А в апреле 2017-го состоялся референдум, на котором незначительным перевесом голосов был одобрен переход от парламентской формы правления к президентской республике, где президент сам возглавляет правительство. Кроме того, остаются очень серьезными риски для безопасности и геополитические проблемы, связанные с войной в Сирии.

Как отмечает главный экономист PwC Turkey Башар Йылдырым, неопределенность, связанная с этими факторами, понизила как потребительский, так и инвестиционный аппетит, что привело к резкому снижению темпов роста ВВП (с 8,5% в 2013 г. до 2,9% в 2016-м). Кроме того, резкое обесценивание турецкой лиры и повышение налогов привели к росту инфляции. Несмотря на снижение цен на нефть за эти годы, платежный баланс несколько ухудшился, поскольку доходы от туризма сократилась.

Однако фискальные показатели, такие как дефицит госбюджета и отношение госдолга к ВВП, оставались достаточно здоровыми - удовлетворяли Маастрихтским критериям, установленным для вступления в еврозону. Несмотря на усилившиеся экономические проблемы, Турция в законодательном порядке ввела с 2017 г. единую пенсионную систему, функционирующую в автоматическом режиме. С помощью этой системы, охватывающей все предприятия страны, проводится начисление и расчет пенсионных выплат всем работающим гражданам. Также учрежден Турецкий фонд национального благосостояния, который должен быть выгодным для основных макроэкономических показателей страны (т. е. сбережений, внешнего баланса) в средне- и долгосрочной перспективе.

Свое намерение обеспечить экономическую стабильность Турция продемонстрировала путем запуска 25 основных программ трансформации в своем плане развития на 2014-2018 гг.

Впрочем, как глобальные условия, так и внутренняя волатильность не позволили программам полностью функционировать до сих пор. Но если Турция сумеет преодолеть краткосрочную политическую неопределенность и сосредоточить свое внимание на реформах во всех необходимых областях, то сможет реализовать свой большой долгосрочный потенциал развития бизнеса, подкрепленный благоприятной демографией и выгодным геополитическим положением.

Для Европы экономическое усиление Турции будет важно прежде всего из-за ожидаемого быстрого роста турецкого среднего класса, что обещает столь же быстрый рост платежеспособного спроса в стране на европейские высокотехнологичные товары и услуги. Это может дать дополнительный импульс экономике западноевропейских стран и в то же время сильнее привязать Европу и Турцию друг к другу.

Польша превращается в новую силу

И МВФ, и PwC предрекают европейским странам низкие темпы экономического роста - по сути, самые низкие на планете. Тому есть две основные причины. Во-первых, низкие темпы роста свойственны всем богатым экономикам, а к числу богатых относятся экономики многих европейских стран. Во-вторых, всем европейским странам - как богатым, так и бедным - свойственна стремительная убыль численности трудоспособного населения (правда, в ряде богатых стран она частично восполняется притоком иммигрантов). Демографическая ситуация в Европе худшая на планете.

Тем не менее поскольку между европейскими странами есть большие различия по уровню развития экономики, да и многие другие важные различия, то и темпы роста ВВП у них должны быть разными. А значит, соотношение сил в Европе может измениться.

Сейчас в топ-25 крупнейших экономик мира входят десять европейских стран, не считая России, которую нет смысла механически привязывать к европейской цивилизации. Три страны из этих десяти не вошли в число экономик, анализировавшихся PwC. Это Швейцария, Швеция и Бельгия, занимающие сейчас соответственно 19-е, 23-е и 25-е места. По оценке МВФ, уже в 2022 г. эти страны опустятся в мировом рейтинге на 21-ю, 25-ю и 28-ю строку. Лишний раз убеждаемся в том, насколько стремительны происходящие в мире перемены.

Шесть крупнейших европейских экономик, по прогнозу PwC, будут показывать среднегодовой рост в пределах 1,5-2,3%. Все они к 2050 г. существенно сдадут позиции в мировом рейтинге. В частности, сильно опустятся вниз европейские участницы G7: Германия - с четвертого места на седьмое, Великобритания - с пятого на девятое, Франция - с шестого на 11-е, Италия - с восьмого на 16-е. В свою очередь, Испания опустится с 14-й строки на 20-ю, а Нидерланды - с 18-й на 32-ю.

Единственная европейская страна из попавших в список PwC, от которой ждут довольно высоких темпов роста, - это Польша. Ей прогнозируют увеличение ВВП в среднем на 4,5% в год - лишь чуть меньше, чем Турции.

И это притом что Турция будет иметь ежегодно прибавку в размере 0,5% ВВП за счет прироста населения, тогда как Польша, наоборот, из-за убыли населения будет каждый год терять 0,4% ВВП.

В мировом рейтинге Польша опустится, но ненамного - с 24-го места на 26-е. При этом она оставит далеко позади Нидерланды и станет шестой по размеру европейской экономикой. Еще важнее то, что к 2050 г. Польша очень сильно сократит свое отставание от западноевропейских стран по размеру ВВП на душу населения и достигнет по этому показателю 72,4% от уровня США. К тому времени Испания будет иметь ВВП на душу населения в размере 69,5% от уровня США (т .е. ниже, чем в Польше), Италия - 62,9% (т. е. ниже, чем в Испании). По-прежнему впереди Польши будут Франция - 75,4%, Великобритания - 81,2%, Германия - 93,9% и Нидерланды - 96,9% от уровня США.

Нигерия демонстрирует перспективы Африки

Сейчас тройку крупнейших африканских экономик составляют Нигерия (27-я страна мира по объему ВВП), Египет (32-е место) и ЮАР (39-е). За предыдущие 30 лет они не раз менялись местами. Совсем недавно, в 2010-2011 гг., ЮАР опережала Нигерию и Египет.

Что касается будущего, то PwC предсказывает этим странам довольно высокие темпы роста ВВП: Египту - 6,6% в год, Нигерии - 6,2%, ЮАР - 5,8%. В результате к 2050 г. Нигерия поднимется на 15-е место, Египет - на 18-е, ЮАР - на 30-е.

Правда, если сравнивать по ВВП на душу населения, то картина получается обратная: у ЮАР к середине столетия будет 33,7% от уровня США, у Египта - 22,6%, а у Нигерии - только 9,4%. Свое лидерство по объемам экономики Нигерия будет обеспечивать максимально высокими темпами роста населения - на 2,3% в год. В 2016 г. в этой стране, по оценкам ООН, проживало 187 млн чел., а в 2050 г. будет 399 млн - больше, чем в США (389 млн) и Индонезии (322 млн). То есть это будет третья страна мира по числу жителей, после Индии (1705 млн) и Китая (1357 млн).

В прогнозе PwC уже учтено падение цен на нефть, вызвавшее замедление роста нигерийской экономики в последние годы. Ожидается, что Нигерия будет одной из немногих стран, которые в течение следующих нескольких десятилетий покажут заметное ускорение роста, в то время как подавляющее большинство стран постепенно сбавят темпы.

Однако для реализации этого потенциала Нигерии необходимо диверсифицировать свой экспорт, чтобы гарантировать, что его рост не будет сдерживаться глобальными ценовыми шоками или шоками спроса. Наряду с этим страна должна развивать свои институты и инфраструктуру, поддерживая долгосрочный рост производительности. Главный экономист PwC Nigeria Эндрю Невин указывает на пять необходимых шагов.

Во-первых, это совершенствование сбора налогов. Сейчас уровень налогообложения в Нигерии один из самых низких в мире - всего 8% ВВП. Во-вторых, это диверсификация экономики с упором на развитие сельского хозяйства, сферы услуг и цифровой экономики. В-третьих, это борьба с коррупцией. В-четвертых - ослабление ограничений для бизнеса. Здесь работы очень много, включая улучшение поставок электроэнергии и развитие торговли с соседними странами. В-пятых - повышение производительности труда. Необходимы инвестиции, чтобы обеспечить широкий доступ к качественному образованию, а также профессиональное обучение кадров для промышленности и сферы услуг.

Большинство этих проблем не являются эксклюзивно нигерийскими, а свойственны почти всем странам Африки, как и высокие темпы роста населения. Сейчас мы говорим, что XXI в. будет в мировой экономике веком Азии. Но уже через несколько десятилетий придется говорить о веке Африки.

Что прогнозируют Украине и России

По оценкам МВФ, в 2016 г. Украина имела ВВП в размере $93,3 млрд (65-е место в мире), а в 2022 г. увеличит его в 1,59 раза - до $148,1 млрд (63-е место). Наилучший показатель был в 2008 г. - $188,2 млрд (46-е место).

ВВП России, согласно тому же прогнозу, вырастет в 1,44 раза - с $1281 млрд (12-е место) в 2016 г. до $1841 млрд (11-е место) в 2022 г. Наилучший показатель был у России в 2013 г. - $2231 млрд (восьмое место).

PwC прогнозирует России к 2030 г. опускание в мировом рейтинге на 13-ю строку, но к 2050-му - подъем на 10-ю. Правда, для этого необходимо выполнить несколько условий.

Одно из них - диверсификация экономики, снижение зависимости ее от экспорта природных ресурсов. Но этого мало, нужно еще, чтобы доходы от природных ресурсов направлялись на повышение жизненного уровня широких слоев населения. Нефть и газ, говорится в исследовании PwC, могут принести процветание нации, но могут и стать ее проклятием, если это богатство захвачено узкой элитой. Борьба внутри элиты за куски пирога, т. е. за доходы от природных ресурсов, может вызвать неустойчивость, подрывая шансы на экономический рост. Кроме того, снижаются стимулы для предпринимательства, поскольку выгоднее добиваться политического влияния, чтобы получить больший кусок пирога с природными ресурсами. Подавляется экспорт продукции обрабатывающей промышленности, если он менее выгоден, чем экспорт сырья. В результате экономика сильно уязвима к падению цен на сырьевые товары, что и наблюдается с середины 2014 г.

Также убивают потенциал экономического роста, подчеркивается в исследовании PwC, идеологии, препятствующие торговле, инвестициям и передаче технологий. Условиями долгосрочного прогресса являются широкая открытость для международной экономической деятельности и обмена идеями и технологиями, проведение политики, которая привлекает предпринимателей, инвестиции и таланты.

Это еще не полный перечень, но и уже приведенного достаточно, чтобы увидеть, насколько далека путинская Россия от возвращения на траекторию экономического роста. Прогресс отдан в жертву идеологии рашизма.